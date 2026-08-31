Čtyři stopeři? Trpišovský si vypůjčil stránku (nejen) z Guardiolovy knihy. Priske řeší rébus
ANALÝZA SPORTU | Když byla před nedělním derby zveřejněna sestava Slavie, šlo o totální šok. Kde je Chorý či Chytil? Kde je Isife? Na jakém postu hraje Provod? A převážně: kam dá Jindřich Trpišovský armádu stoperů? Až po hodině (tedy ve chvíli, kdy začal zápas) bylo jasno – slávistický kouč opravdu vymazal ze hřiště klasický post krajních beků a postavil vedle sebe čtyři nominální stopery. Na první pohled pragmatická volba, na bližší pohled nepříliš vzdálené nápadům Pepa Guardioly.
Brian Priske kroutil očima. Tah svého soka nasadit vedle sebe čtyři stopery zmínil několikrát, tak nevídané to pro něj bylo. „Překvapil všechny v České republice,“ řekl. Šlo o jeden z několika klíčových tahů, které derby rozhodly. Bylo jich více – nasazení Mikuláše Konečného pro jeho rozehrávku levou nohou, defenzivní úkoly Ayaosiho, záběhy Ouandy se Šturmem, osobní obrana Sadílka na Karabce... Všemu ale kraloval tah s kvartetem středních obránců.
Trpišovský vyslal po utkání pár signálů, proč se den před derby rozhodli k této strategii sáhnout. Samozřejmě roli hrála i absence wingbeků – Davida Juráska a (z nouze na wingbeku hrajícího) Mubaraka Suleimana. „Sparta proti nám vždy trochu změní hru, zjednoduší ji. Navíc mají silná křídla, připravovali jsme se, že budou nebezpečnější než útočník,“ nechal nahlédnout do své příručky.
Ověřme to fakty. I díky tomu, že se Slavia dostala rychle do vedení, Sparta opravdu sklouzla k tomu, co jí zatím není tolik vlastní. Tedy centry, které začíná nově hojně využívat, když jí teče do bot.
V derby jich ze hry zaznamenala 27, což patří společně s pár týdny starým zápasem z Mladé Boleslavi (0:2) k nejvyšším sparťanským číslům od prvního příchodu Briana Priskeho. Bohužel pro ni, je to voda na mlýn pro Slavii. Jaký to rozdíl, když vám zadní tyč zavírá elitní hlavičkář jako Chaloupek či Vlček, namísto klasických wingbeků Douděry či Juráska.
Možná to na první vypadá jako prostá věc, kterou udělá trenér, který chce „betonovat“. To by bylo ale vůči Slavii hodně kruté. Trpišovský si zkrátka vypůjčil stránku z učebnice Pepa Guardioly či Mikela Artety. Pár věcí pozměnil, ale to důležité zůstalo.
Byť se čtyřmi stopery, Slavia hraje dle průměrného postavení svých hráčů úplně klasickou formaci na čtyři vzadu. Konečný (42) s Chaloupkem (2) hrají víc u sebe, aby si jistili Mercada • iSport
Takzvaný čtyřstoperový systém totiž právě tehdejší holohlavý kouč Manchesteru City aplikoval už v roce 2023, kdy mimo jiné vyhrál treble. Šlo o další krok k tomu, aby jeho tým získal naprostou kontrolu nad utkáním. Při výstavbě se totiž dva stopeři vysunuli do zálohy a ovládli střed hřiště v rozestavení 2-3-5.
Nic takového od Slavie na balonu nečekejte, proti Spartě zakládala v klasickém 4-2-4, mnohdy navíc dost jednoduše. Důležitá část inspirace je ve druhé fázi hry, v té bez balonu.
„Nyní nás baví bránit. I když uděláme chybu, cítím větší klid. Když máme čtyři stopery, správně bráníme v našem boxu,“ rozplýval se po aplikování čtyřstoperovského systému Guardiola a popisoval místo, o kterém Trpišovský v jednom kuse říká, že se v něm rozhodují zápasy. „Lidé žasnou nad přihrávkami, kličkami. Ale být dobrý obránce, tomu říkám největší talent ve fotbale,“ přidal Pep.
Jeho koncept čtyř stoperů následně do Arsenalu adaptoval i Mikel Arteta. „Pep vždy říkal, že je nejdefenzivnější kouč na světě,“ prohodil Španěl o svém mentorovi.
Přenesme tento koncept do derby. Štěpán Chaloupek či Mikuláš Konečný, kteří se někdy v krajních prostorech ocitli proti Johnu Mercadovi, nejsou nejrychlejšími běžci. Ale jsou to dostatečně chytří obránci na to, aby v žádném případě nepustili Mercada na levou nohu.
Mercado nakonec udělá kličku po směru šipky a nacentruje slabší pravačkou. Slavia má ale situaci pod kontrolou, ve vápně má vždy minimálně o jednoho hráče navíc • iSport
Na druhé straně Josimar Alcócer, z posledních týdnů obávaný střelec. Zvládl by na něj agresivní osobní obranu klasický krajní bek, jehož významná část práce je i útočit? Možná ne tak dobře jako Tomáš Vlček.
Podpořme to čísly. Slavia odvrátila 45 míčů z vápna, zaznamenala 22 obranných zákroků a 8 bloků. Ve všech případech jde o nejvyšší čísla, která derby v posledních šesti letech, kam sahají data Opty, nabídlo.
Nakonec na Spartě vyhrála 3:0, přesto (podobně jako Guardiola) nemohl být Trpišovský stoprocentně spokojený. Defenzivně totiž neměla Slavia přes excelentní čísla zápas plně pod kontrolou. V řadě případů měla i notnou dávku štěstí. Vyšší xG naposledy inkasovala až proti Tottenhamu.
„V euforii jsem do televize říkal, že nevidím žádné chyby, ale tak to není, je jich spousta. Je potřeba zlepšit kondici, souhru, intenzitu,“ popsal.
Trpišovský si vzal k srdci Guardiolovy defenzivní nápady, ale propojil je s trendem, který dlouhodobě prostupuje slávistickou identitou – agresivním bráněním jeden na jednoho. S tím už by měl legendární španělský kouč problém, v tomto pohledu má zase blíže k Brianu Priskemu.
Rovněž se totiž snaží najít recept na taktiku, která je v moderním fotbale čím dál častěji k vidění, kdy má každý hráč na hřišti svého osobního strážce. „Stále toužím, že budeme rozehrávat víc než nyní, ačkoliv s bráněním jeden na jednoho je to obtížné. Za koncept konstruktivní rozehrávky se i přes trendy hry jeden na jednoho budu bít do svého posledního dne,“ prohlásil Guardiola.
Slavia má dvojičky všude, kromě stopera Mbe Soha. Díky tomu si vždy tvoří početní výhodu vzadu. Když Sparta útočí středem, dva hráči mají Brunese. Když po křídlech, jeden ze stoperů posílí kraj • iSport
Je vidět, jak Priskeho rozčiluje ten samý rébus. „Je to nejtěžší část hry a je potřeba dát kredit Slavii. Neviděl jsem žádný jiný tým hrát takovým způsobem v defenzivě.“ Guardiola plnohodnotný recept nenašel, a to ani s hráči té největší světové třídy, pak se po dvou letech bez ligové trofeje rozloučil. Dokud bude Slavia odehrávat svůj defenzivní part takto dobře, i Sparta bude tahat za kratší konec provazu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|6
|4
|2
|0
|17:5
|14
|2
Liberec
|6
|4
|1
|1
|8:3
|13
|3
Ml. Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|4
Zbrojovka
|5
|3
|1
|1
|9:5
|10
|5
Olomouc
|6
|3
|1
|2
|10:8
|10
|6
Teplice
|6
|3
|1
|2
|12:12
|10
|7
Sparta
|6
|3
|0
|3
|12:10
|9
|8
Jablonec
|4
|3
|0
|1
|5:3
|9
|9
Baník
|5
|3
|0
|2
|4:6
|9
|10
Hr. Králové
|4
|2
|1
|1
|4:4
|7
|11
Plzeň
|5
|1
|3
|1
|11:12
|6
|12
Bohemians
|4
|1
|2
|1
|5:5
|5
|13
Artis
|6
|1
|1
|4
|6:13
|4
|14
Slovácko
|6
|0
|2
|4
|5:12
|2
|15
Pardubice
|6
|0
|1
|5
|5:12
|1
|16
Zlín
|6
|0
|0
|6
|5:13
|0
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