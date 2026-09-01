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Posily Sparty? Přísliby v obraně i zabržděný Brunes. Expert: Chybí mu teď zabijácká touha

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Beton? NE: Trpišovský převezl Priskeho a připravil tým na LM. Baník rubal, Sigma bez srdce • Zdroj: isport.tv
Jonatan Braut Brunes po druhém inkasovaném gólu Sparty
Loic Mbe Soh nastpupil v derby v základní sestavě
Brian Priske dává instrukce Adamu Karabcovi
Zklamaný Matěj Ryneš po prohře v derby
Zamyšlený Brian Priske během derby
Adam Karabec navlékl v derby kapitánskou pásku
Sparťané na děkovačce po prohraném derby
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Pavel Šťastný
Chance Liga
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Personálně se proměnila, posiluje i po startu sezony. Poslední dvě tváře získala dokonce jen pár dnů před nedělním derby se Slavií. Přesto Sparta nasadila Loica Mbe Soha do základní sestavy. „Líbil se mi, ale musí to potvrzovat v každém zápase,“ uvedl Petr Ruman. Vedle francouzského obránce se ukázali na Letné další čtyři nováčci. „Zní to divně, protože Sparta prohrála jasně 0:3, ale oba stopeři vypadají zajímavě,“ doplnil expert deníku Sport a webu iSport.cz.

Sparta přivedla do kádru od konce minulé sezony jedenáct nových hráčů, za které zaplatila podle redakčních odhadů víc než 25 milionů eur (v přepočtu přes 600 milionů korun). Složila by z nich celou základní sestavu.

Mezi posily je potřeba započítat i Adama Karabce, navrátilce z dvouletého působení v zahraničí. Martin Suchomel, pravý obránce, pak strávil jaro na půlročním hostování v Hradci Králové. „Ano, máme hodně posil,“ přikývnul Karabec. „Musíme si na sebe zvyknout, kluků se udělalo dost, ale všichni jsou kvalitní,“ pokračoval.

Brian Priske, kouč Sparty, využil do nedělního derby proti Slavii hned devítku hráčů, kteří nebyli před půl rokem součástí letenského mužstva. „Nové posily se jevily jako velmi dobré, proto očekávám, že boj o titul bude otevřený až do posledního kola,“ zmínil bývalý ligový útočník Petr Ruman.

V základní sestavě nastoupilo kromě Karabce se Suchomelem dalších pět nováčků, Ebrima Singhateh a Matěj Jurásek zasáhli do hry až ve druhé půli jako střídající hráči.

Roman Macek, posila z Mladé Boleslavi, už odehrál za Spartu šest soutěžních zápasů. Všechny slušně. Josimara Alcócera tentokrát ubránili Tomáš Vlček s Emmanuelem Ayaosim, do hry se moc nedostal. „Myslím, že důvod je jasný. Slavia se rozhodla hrát jeden na jednoho. Někdy to bylo čistě o Josimarovi, někdy o ostatních, že ho nedokázali tolik využít,“ zmínil Priske.

Předpověď týmu · Sezonní
Sparta Praha
Očekávané umístění:2. místo
88%Skupina o titul
10%Play off o umístění
1%Skupina o záchranu
0%Sestup / baráž
Pravděpodobnost umístění
Predikce aktualizována: 1. 9. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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Největším překvapením bylo zřejmě nasazení Loica Mbe Soha, který přišel teprve v úterý z belgického St. Truidenu. I když je pravák, postavil se na pozici levého stopera. Podle statistik společnosti Wyscout vyhrál sedm z devíti osobních soubojů, ve vzduchu uspěl dvakrát ze tří duelů.

„Měl dobrý první týden, proto jsem se rozhodl ho nasadit. Věděl jsem, že by nám mohl pomoct rychlostí, silou, klidem. Neměl to jednoduché, ale zahrál slušně,“ řekl Priske. „Jeho výkon mi přišel opravdu dobrý. Je dynamický, rychlý, rozumí si s míčem a je klidný i pod tlakem. Vypadá fyzicky silný, udržel se i v soubojích. Musí to ale potvrzovat v dalších zápasech,“ zdůraznil Ruman.

Guddal musí dát gól

Sparta nastoupila v úplně nové stoperské dvojce. Vedle Mbe Soha, odchovance Paris Saint-Germain, se postavil Tobias Guddal. I čtyřiadvacetiletý Nor absolvoval první derby. „Je to malý vzorek, ale jsou příslibem do budoucna,“ vypálil Ruman. „Guddal podal velmi sympatický výkon. Má dobrý první dotek, dokáže vyvést balon, je konstruktivní a schopný překonat linie,“ všiml si.

Následně přišel i s kritikou: „Musí extrémně zapracovat na tom, aby dal z ofenzivních hlav gól. Měl hodně příležitostí.“ Guddal, přes dva metry vysoký, měl dvě střely, ani jedna nemířila na branku. Za Spartu se sice trefil před dvěma týdny proti Teplicím (4:1), ale podle zpráv z Norska není tolik produktivní, za Tromsö měl za poslední dva a půl sezony bilanci 1+0.

Pátou letní posilou, která nastoupila proti Slavii od začátku, je Jonatan Brunes. Na něj se postupně zvyšuje tlak, je zabrzděný. Norský útočník zapsal už šestý soutěžní zápas bez vstřeleného gólu, od přestupu na Letnou za pět až šest milionů eur (zhruba 120 až 145 milionů korun) se prosadil akorát v prvním utkání proti Zlínu (3:1).

„Je velmi aktivní ve hře, zapojí se i do kombinace, sklepne míč, udrží ho. Momentálně mu ale chybí zabijácká touha po gólu. Proti Slavii byl párkrát zblokovaný nebo vytlačený obráncem. Nejde mu to, musí se možná chytřeji pohybovat v šestnáctce, najít si lepší místo, naznačit a uvolnit se, aby se dostal do zakončení,“ zamyslel se Ruman.

Brunes zaznamenal v derby pět střel, ani jednu přesnou. Statistika očekávaných gólů se zastavila na hodnotě 0,36. „Nejde jen o něj, čekáme víc ode všech. Hráči do toho musí dát v derby vždycky něco navíc. Bylo by snadné ukázat na Jonatana, ale on hrál celý zápas jeden proti dvěma. Měl to složité,“ namítl Priske. Náhradu za posilu z Rakówa má pouze v podobě Singhateha a Matyáše Vojty, momentálně odstaveného na druhou kolej.

Přestupové okno končí v Česku příští úterý. „Myslím, že jsme dost silní na to, abychom se prali o titul, pohár a uspěli i v Evropské lize,“ zakončil Priske.

Letní posily Sparty

Hráč a poziceZápasyOdehrané minuty
Krisztián Hegyibrankář
00 min
Tobias Guddalobránce
4360 min
Loic Mbe Sohobránce
190 min
Ki-Jana Hoeverobránce
00 min
Viktor Vitályosobránce
116 min
Roman Macekzáložník
6488 min
Matěj Jurásekkřídlo
359 min
Josimar Alcócerkřídlo
8587 min
Ebrima Singhatehkřídlo/útočník
591 min
Jonatan Brunesútočník
7507 min

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia642017:514
2Liberec64118:313
3Ml. Boleslav532011:611
4Zbrojovka53119:510
5Olomouc631210:810
6Teplice631212:1210
7Sparta630312:109
8Jablonec43015:39
9Baník53024:69
10Hr. Králové42114:47
11Plzeň513111:126
12Bohemians41215:55
13Artis61146:134
14Slovácko60245:122
15Pardubice60155:121
16Zlín60065:130
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