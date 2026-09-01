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Evropská osobka Slavie z derby: Priskeho frustraci sdílí i jedno velké jméno

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Bonus: Evropská osobka Slavie, data z derby a moc hodné Pardubice. Jak Kováč mění Plzeň? • Zdroj: iSport.cz
Pavel Řehák si umí užít výhru v derby
Jindřich Trpišovský se raduje z výhry v derby
Zklamaný Matěj Ryneš po prohře v derby
Sparťané na děkovačce po prohraném derby
Slávisté slaví výhru v derby
Slávisté slaví výhru v derby
Slávisté slaví výhru v derby
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Fotogalerie
iSport.cz
Chance Liga
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„Je potřeba dát kredit Slavii. Neviděl jsem žádný jiný tým hrát takovým způsobem v defenzivě. Ať už je to pod vysokým tlakem, nebo v bloku. Prostě brání jeden na jednoho. To moc v jiných ligách nevidíte, a v tom je nejlepší nejen u nás, ale v celé Evropě.“ Tuhle překvapivou chválu vypustil z úst trenér fotbalistů Sparty Brian Priske po prohraném nedělním derby po tiskové konferenci. Má pravdu? Proč je osobka tak frustrující a předvádí ji Slavia skutečně na evropské úrovni?

Téma osobní obrany Slavie bylo jedním z hlavních témat bonusové části nového dílu podcastu Liga naruby.

„Man-marking prostupuje do většiny týmů Premier League a Priskeho frustraci z tohoto druhu obrany sdílí třeba i Pep Guardiola,“ nabízí paralelu s ex-koučem Manchesteru City redaktor deníku Sport a webu iSport Bartoloměj Černík. „Samozřejmě se časem objeví protizbraň, ale tenhle koncept, který je založený na fyzické připravenosti, je prostě mezi některými trenéry neoblíbený,“ dodává.

Data z nedělního derby, které pro sebe v poměru 3:0 ukořistila Slavia, navíc ukazují na bezprecedentní (a takřka bezchybné) nasazení červenobílých kolem vlastní šestnáctky. „Slavia měla 108 defenzivních akcí a 45 odvrácených míčů, to se jí za poslední roky v lize ještě nikdy nestalo,“ zdůrazňuje Černík.

  • Co Tomáš Chorý a jeho provokace směrem k domácím tribunám?
  • Co nejvíc trápí jednobodové Pardubice, které byly pasovány za tým, který pronikne do TOP 6?
  • A jak mění Radoslav Kováč některé herní principy Plzně, které za sebou nechal Martin Hyský?

Předpověď sezony · Chance Liga
sezona 2026/27
TýmMistrPřímý sestupO titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
83%0%
Sparta Praha
8%0%
Viktoria Plzeň
4%0%
Slovan Liberec
3%0%
Jablonec
1%0%
Hradec Králové
1%0%
Baník Ostrava
1%1%
Sigma Olomouc
0%1%
Mladá Boleslav
0%1%
Teplice
0%1%
Bohemians 1905
0%2%
Zbrojovka Brno
0%6%
Slovácko
0%18%
Pardubice
0%21%
Artis Brno
0%22%
Zlín
0%28%
Predikce aktualizována: 1. 9. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia642017:514
2Liberec64118:313
3Ml. Boleslav532011:611
4Zbrojovka53119:510
5Olomouc631210:810
6Teplice631212:1210
7Sparta630312:109
8Jablonec43015:39
9Baník53024:69
10Hr. Králové42114:47
11Plzeň513111:126
12Bohemians41215:55
13Artis61146:134
14Slovácko60245:122
15Pardubice60155:121
16Zlín60065:130
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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