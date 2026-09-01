Evropská osobka Slavie z derby: Priskeho frustraci sdílí i jedno velké jméno
„Je potřeba dát kredit Slavii. Neviděl jsem žádný jiný tým hrát takovým způsobem v defenzivě. Ať už je to pod vysokým tlakem, nebo v bloku. Prostě brání jeden na jednoho. To moc v jiných ligách nevidíte, a v tom je nejlepší nejen u nás, ale v celé Evropě.“ Tuhle překvapivou chválu vypustil z úst trenér fotbalistů Sparty Brian Priske po prohraném nedělním derby po tiskové konferenci. Má pravdu? Proč je osobka tak frustrující a předvádí ji Slavia skutečně na evropské úrovni?
Téma osobní obrany Slavie bylo jedním z hlavních témat bonusové části nového dílu podcastu Liga naruby.
„Man-marking prostupuje do většiny týmů Premier League a Priskeho frustraci z tohoto druhu obrany sdílí třeba i Pep Guardiola,“ nabízí paralelu s ex-koučem Manchesteru City redaktor deníku Sport a webu iSport Bartoloměj Černík. „Samozřejmě se časem objeví protizbraň, ale tenhle koncept, který je založený na fyzické připravenosti, je prostě mezi některými trenéry neoblíbený,“ dodává.
Data z nedělního derby, které pro sebe v poměru 3:0 ukořistila Slavia, navíc ukazují na bezprecedentní (a takřka bezchybné) nasazení červenobílých kolem vlastní šestnáctky. „Slavia měla 108 defenzivních akcí a 45 odvrácených míčů, to se jí za poslední roky v lize ještě nikdy nestalo,“ zdůrazňuje Černík.
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|Tým
|Mistr
|Přímý sestup
|O titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
|83%
|0%
100%
Sparta Praha
|8%
|0%
88%
10%
Viktoria Plzeň
|4%
|0%
72%
23%
Slovan Liberec
|3%
|0%
76%
20%
Jablonec
|1%
|0%
53%
33%
14%
Hradec Králové
|1%
|0%
44%
38%
18%
Baník Ostrava
|1%
|1%
40%
39%
21%
Sigma Olomouc
|0%
|1%
34%
42%
24%
Mladá Boleslav
|0%
|1%
29%
41%
30%
Teplice
|0%
|1%
27%
43%
30%
Bohemians 1905
|0%
|2%
21%
39%
41%
Zbrojovka Brno
|0%
|6%
9%
31%
59%
Slovácko
|0%
|18%
13%
86%
Pardubice
|0%
|21%
10%
89%
Artis Brno
|0%
|22%
10%
89%
Zlín
|0%
|28%
8%
91%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|6
|4
|2
|0
|17:5
|14
|2
Liberec
|6
|4
|1
|1
|8:3
|13
|3
Ml. Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|4
Zbrojovka
|5
|3
|1
|1
|9:5
|10
|5
Olomouc
|6
|3
|1
|2
|10:8
|10
|6
Teplice
|6
|3
|1
|2
|12:12
|10
|7
Sparta
|6
|3
|0
|3
|12:10
|9
|8
Jablonec
|4
|3
|0
|1
|5:3
|9
|9
Baník
|5
|3
|0
|2
|4:6
|9
|10
Hr. Králové
|4
|2
|1
|1
|4:4
|7
|11
Plzeň
|5
|1
|3
|1
|11:12
|6
|12
Bohemians
|4
|1
|2
|1
|5:5
|5
|13
Artis
|6
|1
|1
|4
|6:13
|4
|14
Slovácko
|6
|0
|2
|4
|5:12
|2
|15
Pardubice
|6
|0
|1
|5
|5:12
|1
|16
Zlín
|6
|0
|0
|6
|5:13
|0
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu