Nejistota sílí: Bělorus může zmizet. Jak je to s útočníkem Barkouskim v Hradci Králové?
Ondřej Mihálik je zraněný, údajně bude chybět až dva měsíce, Marko Regža odešel, Abdullahi Umar i Mick van Buren alternují i na desítce. Hradci Králové bez debat schází klasický hrotový útočník. Jeden přitom v kádru je, jenže jeho zapojení brzdí fakt, že jde o Bělorusa, tedy občana země podporující ruskou invazi na Ukrajině. A to je problém, Herman Barkouski po příchodu z Polska nemůže hrát, jen trénuje. Klub situaci řeší, nejistota však sílí, vyhlídky nejsou příliš optimistické.
Když si otevřete webovou stránku hradeckého klubu, na soupisce prvního mužstva svítí mezi útočníky jméno Herman Barkouski. Jeho obličej je však rozmazaný a podobně to v tuto chvíli vypadá s jeho budoucností.
Votroci ho oznámili jako posilu 19. srpna, dorazil z polské Puszczy Niepolomice. Hráč poslední sezonu hostoval v Piastu Gliwice a v Ekstraklase nastřílel v jedenatřiceti zápasech čtyři branky. Jeho cenovka se pohybuje v jednotkách milionů korun. To sice při současných finančních poměrech nejsou velké peníze, ale také ne zanedbatelné.
Jenže po necelých dvou týdnech je kolem posily ticho. Hradečtí od té doby nastoupili v nejvyšší soutěži k zápasu s Libercem (pro duely Konferenční ligy nebyl forvard na soupisce), střet s Plzní si odložili. Na stadionu Slovanu se však Barkouski neobjevil, i když ho asociace zaregistrovala.
Aktuálně hráč trénuje s mužstvem, údajně se jeví poměrně slušně. Je silový, urostlý, mohl by pomoci. „Chtěli jsme typ tohoto útočníka, takže jsme do toho šli, i když jsme věděli, že to je administrativně komplikované. Z hlediska fotbalu má registraci, máme podané žádosti na ministerstvech a čekáme, jestli bude mít možnost u nás hrát,“ vysvětloval v televizi Oneplay sportovní ředitel Petr Pojezný.
A pokud nebude? „Máme dva typy, z kterých vybíráme, pozici útočníka chceme doplnit,“ přiznal.
Jeden směr mířil podle informací Sportu do anglické Premier League, na listu byl forvard Sunderlandu, který však působil v juniorce a loňskou sezonu strávil na hostování v portugalské lize. Jde o třiadvacetiletého Luíse Semeda. Jenže 192 centimetrů vysoký hroťák nakonec odešel do druhé francouzské ligy. Clermont Foot za něj zaplatil podle webu Transfermarkt 15 milionů korun, což by rozhodně byla schůdná cena i pro Hradec.
Hradec si není jistý, že u úřadů uspěje
Druhou možností, tedy podle kuloárních a nijak výrazně potvrzených informací, by mohl být útočník Ústí nad Labem Alan Do Marcolino. O něj je však zájem i na dalších adresách, především v Jablonci a Artisu.
Hradec bude muset každopádně jednat, má ještě týden, než se zavře přestupové okno. V tu dobu se musí vyřešit i Barkouskiho budoucnost. Náznaky už jsou, Hradec si není jistý, že uspěje, všichni to tuší, proto se vyptávalo Zaglebie Lubin na možnost přesunu. Připomeňme, že v Polsku může útočník nastupovat. Podle všeho by šlo o hostování a další věci by se řešily v zimě.
Proč jde o problém? Dotaz míří výš než do fotbalových sfér. Bělorusko podporuje válku, kterou rozpoutalo na Ukrajině Rusko, v Evropě se tudíž země i její občané dostali do klatby. Barkouski sice získal v Polsku souhlasy k pobytu i pracovní povolení, jenže ani jedno není v rámci Evropské unie přenosné.
„V obecné rovině platí, že vstup a pobyt cizinců na území České republiky se řídí zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. Pokud cizinec (vyjma občanů EU) hodlá na území ČR vykonávat výdělečnou činnost či být zaměstnán, je povinen disponovat odpovídajícím pobytovým oprávněním,“ říká tiskový mluvčí cizinecké policie Josef Urban. „Pokud cizinecká policie v rámci své kontrolní činnosti (pobytové kontroly) zjistí, že cizinec pobývá nebo pracuje na území ČR bez potřebného oprávnění, postupuje standardně podle zákona a zahájí příslušné správní řízení,“ naváže.
Obecně nesmí sportovci z Běloruska podle sankčních pravidel na území Česka závodit, hrát, prostě působit. Tato poloha se navíc zesílí ve chvíli, kdy jde o pravidelného a aktuálního reprezentanta, což v případě Barkouskiho platí. Od roku 2024 absolvoval za jedenadvacítku i první mužstvo jedenadvacet utkání.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|6
|4
|2
|0
|17:5
|14
|2
Liberec
|6
|4
|1
|1
|8:3
|13
|3
Ml. Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|4
Zbrojovka
|5
|3
|1
|1
|9:5
|10
|5
Olomouc
|6
|3
|1
|2
|10:8
|10
|6
Teplice
|6
|3
|1
|2
|12:12
|10
|7
Sparta
|6
|3
|0
|3
|12:10
|9
|8
Jablonec
|4
|3
|0
|1
|5:3
|9
|9
Baník
|5
|3
|0
|2
|4:6
|9
|10
Hr. Králové
|4
|2
|1
|1
|4:4
|7
|11
Plzeň
|5
|1
|3
|1
|11:12
|6
|12
Bohemians
|4
|1
|2
|1
|5:5
|5
|13
Artis
|6
|1
|1
|4
|6:13
|4
|14
Slovácko
|6
|0
|2
|4
|5:12
|2
|15
Pardubice
|6
|0
|1
|5
|5:12
|1
|16
Zlín
|6
|0
|0
|6
|5:13
|0
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