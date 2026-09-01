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Kováčova hradba ze Slovenska: specifický Vavro, Plzeň bojuje o nového Hancka

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Tobiáš Pališčák
Plzeňská posila Denis Vavro
Radoslav Kováč na lavičce Plzně
Tobiáš Pališčák
Postupová radost Plzně
Trenér Plzně Radoslav Kováč slaví výhru
Tobiáš Pališčák po zápase juniorské Ligy mistrů poté, co Žilina proazila Liverpool
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Jonáš Bartoš
Chance Liga
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Ani ne týden po oznámení nástupce odvolaného Martina Hyského přišli do Plzně dva defenzivní hráči – Adam Gabriel (25) a Denis Vavro (30). Jak už iSport v pondělí informoval, Viktoria pracuje ještě na jednom zajímavém jménu – Tobiáši Pališčákovi (18). Mladý stoper ze Žiliny platí za jednoho z největších talentů na Slovensku, krouží kolem něj řada zvučných klubů. „Mohl by to být nový Dávid Hancko,“ říká pro Sport Ján Jasenka, redaktor portálu sport.sk.

Tobiáš Pališčák je talentovaným hráčem, po kterém koukají velké evropské kluby. Získat ho zkouší Plzeň – už v pondělí portál iSport informoval o tom, že Viktoria se zapojila do jednání s vedením Žiliny, na Slovensko měl osobně odjet generální ředitel Adolf Šádek.   

Odhadovaná cena může být okolo tří milionů eur (necelých 75 milionů korun), otázkou je, zda Plzeň uspěje v souboji s dalšími zájemci. Pokud by mladého stopera získala, povede se jí na konci přestupního období velký skalp. K Denisu Vavrovi a Dávidu Krčíkovi by získala třetího slovenského stopera, společně můžou tvořit novou a pevnou defenzivní hradbu.

„Není náhoda, že se o něj zajímá víc velkých klubů, už nyní má na trhu velkou hodnotu. Pro Žilinu by to znamenalo velkou ztrátu, kdyby odešel už teď v létě,“ říká pro iSport slovenský novinář Ján Jasenka z portálu sport.sk, který kariéru jednoho z největších talentů v zemi bedlivě sleduje. Pokud by Plzeň v jednání uspěla, získá hráče s obrovským potenciálem. Západočeské vedení spěchá s posilováním kádru směrem ke středeční půlnoci, kdy se uzavírají soupisky pro evropské poháry.

„Je to velmi pokorný a pracovitý kluk. Kdo ho získá, má do budoucna velkého hráče i z hlediska dalšího prodeje,“ pokračuje Jasenka. „Tobiáš patří mezi největší talenty v naší lize. Na jeho věk už je poměrně vyzrálý, hraje s velkým přehledem. Hovoří se o něm ve smyslu, že by to mohl být nový Dávid Hancko, má opravdu obrovský potenciál,“ zdůrazňuje.

Dobře čte hru, platný i ve vzduchu

Žilina v úterý oznámila příchod nového obránce, švédského stopera Johana Albina (22). Což může být signál, že vedení slovenského klubu už se připravuje na možný odchod své stávající mladé komety.

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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