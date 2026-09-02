Generační talent do Artisu? Nováček řeší Poláka z FC Kodaň. Hračička, říká Hellebrand
Hráče nad 30 let letos už ne. Na konci přestupního termínu se Artis snaží posílit kádr o mladé borce do ofenzivy. Zájem o nigerijského útočníka Philipa Onyediku (20) ze Skalice sice ztratil, ale ve hře je příchod generačního talentu polského fotbalu. S FC Kodaň ladí hostování Dominika Sarapaty (18), který loni v létě odcházel ze Zabrze do Dánska v přepočtu za sto milionů korun! „Je to hračička,“ popisuje kreativního záložníka Patrik Hellebrand, jeho bývalý parťák v Górniku.
Když před rokem v červnu vysázel severský velkoklub FC Kodaň čtyři miliony eur za sedmnáctiletého Dominika Sarapatu, byl to šok. I pro Čecha Patrika Hellebranda, jenž s polským mladíčkem nastupoval ve středu zálohy Zabrze. „Neuvěřitelná částka,“ zíral. V Dánsku se ovšem technický středopolař neprosadil, nesedlo mu ani hostování v Plocku. Proto je nyní k mání.
Zájem projevil brněnský Artis, talentovaný Polák už se dokonce minulý týden objevil na skok v Brně. Pak ale odjel a dosud se nevrátil. Co se stalo? Kluby se zatím definitivně nedohodly na formě Sarapatova působení na Moravě. Zatímco Kodaň preferuje tvrdý transfer za velké peníze, vedení Artisu nabídlo hostování s opcí. Celá věc se zašmodrchala, hráč zůstává v nejistotě. Rozhodně ale nešla k ledu. Momentálně je docela blízko dohoda o standardním hostování. Polský šikula je nastartovaný vrátit se do Česka (zájem má) a posílit nováčka Chance ligy.