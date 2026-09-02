Potvrzeno! Artis získal talent z FC Kodaň. Načítám si historii klubu, říká Sarapata
Hostování osmnáctiletého Dominika Sarapaty, které iSport ve středu ráno avizoval, se stalo realitou. Brněnský Artis potvrdil příchod polského záložníka FC Kodaň, získal ho do konce sezony bez opce. Poprvé může nastoupit v sobotu v Chance lize proti Plzni. S odchovancem Górniku Zabrze hrával ještě před rokem v Ekstraklase zlínský rodák Patrik Hellebrand. „Jsem hodně zvědavý, jak si povede v soubojové české lize,“ reagoval současný hráč Korony Kielce pro iSport. „Mentalita lidí, kultura a řeč jsou mi blízké,“ prohlásil Sarapata.
Když před rokem v červnu vysázel severský velkoklub FC Kodaň čtyři miliony eur za sedmnáctiletého Dominika Sarapatu, byl to šok. I pro Patrika Hellebranda, jenž s polským mladíčkem nastupoval ve středu zálohy Górniku. „Neuvěřitelná částka,“ zíral. V Dánsku se ovšem technický středopolař neprosadil, nesedlo mu ani hostování v Plocku. Proto je nyní k mání.
Zájem projevil Artis, dohoda se však táhla. Dánové preferovali nákladný „tvrdý“ přestup, nováček Chance ligy hostování s opcí. Nakonec došlo na kompromis, čili hostování do konce sezony bez přednostního práva na odkup. V létě by se tedy měl Sarapata vrátit do Kodaně a znovu bojovat o místo v nabitém kádru.
Teď je ale připraven zaujmout v české nejvyšší soutěži. „Má úroveň, která by měla pomoct mému osobnímu růstu,“ myslí si talent. „Navíc třeba Martin Pospíšil a Dominik Preisler působili v Polsku a jistě mi příchod usnadní. Má hra je založená na běžecké stránce, nemám problém lítat z vápna do vápna. Načítám si historii klubu a moc se na tohle angažmá těším,“ ujistil v prvním rozhovoru pro klubový web.
„Už dva roky hraje dospělý fotbal, je perfektně fyzicky připravený na styl české ligy,“ soudí kouč Roman Nádvorník.
Hellebrand si na šikovného teenagera si samozřejmě pamatuje. „Hrálo se mi s ním moc dobře,“ říká. „Tehdy začínal v lize, bylo mu sedmnáct. Za půl roku dal asi dva góly. Je to čistý střeďáček, osmička nebo desítka, technicky výborně vybavený s dlouhým krokem. V Plocku ho dávali i na křídlo a nebyl špatný. S míčem na prvních dvou, třech metrech je rychlý. Navíc je to skromný hodný kluk,“ charakterizuje nedávného spoluhráče, jenž se v Kodani ocitl mimo užší rotaci.
Plock mu nevyšel, protože...
Na podzim neodehrál za první tým ani minutu, jenom trénoval. „Potřebuje pravidelně hrát,“ ví český záložník. „Jsem hodně zvědavý, jak si povede v soubojové české lize. V Górniku byl výborný, ale když pak hostoval v Plocku, vůbec se nechytl. Šel totiž do snad jediného týmu v polské lize, který moc nechtěl hrát s balonem. Měl defenzivního trenéra, spoléhal se na brejky. To nebylo nic pro Saru,“ vysvětluje.
Reprezentant Polska v kategorii U-19 má v Kodani lukrativní kontrakt až do roku 2029. To je pro zájemce problém. Dánové, kteří před rokem vyhráli souboj o polský supertalent se Slavií, za něj požadují ranec. Rádi by získali zpět co největší část investice. Řešením v tuhle chvíli bylo pouze hostování.
Mladý technik nejspíš nebude okamžitou posilou do základu. Potřebuje čas na adaptaci, navíc do středu hřiště získal nováček nedávno Alberta Labíka ze Slavie. Ten dokonce odsunul na lavičku kapitána Martina Pospíšila. Vedle Labíka nastupuje důrazný Švéd Adam Carlén, čistokrevná šestka. Sarapata narazí na slušnou konkurenci. „Osobně bych ho radši viděl v lehčí lize na Slovensku,“ zamýšlí se Hellebrand.
Ani Artis totiž nerazí dominantní herní styl plný hrátek s míčem. Vzhledem ke své pozici v tabulce a kvalitě kádru si to ani nemůže dovolit. „Na druhou stranu mu tohle angažmá může hrozně moc dát, jako kdysi mně těžký půlrok v Opavě. Je hodně důležité správně vybrat tým, aby vám to tam sedělo. Za mě je Sara výborný fotbalista. Třeba bude hned vypadat skvěle,“ nevylučuje český reprezentant, dnes už opora Kielců.
Ještě shání útočníka
Brněnský celek má momentálně spíš místo pro schopného útočníka, střelce. Proto řešil se Skalicí příchod dvacetiletého Philipa Onyediky, jenž má krátkou minulost ve Slavii a Viktorii Žižkov. Ani v jednom klubu ovšem k žádnému mistráku nenastoupil. „U nás byl chvíli, na přání Slavie,“ vzpomíná žižkovský šéf Milan Richter. „Trenéra nezaujal, tak se přesunul na Slovensko.“
Mladý urostlý Nigerijec odešel na testy do Zlatých Moravců a nakonec skončil ve Skalici. Tam se mu začalo dařit. Na podzim vstřelil v šesti kolech tři góly, přidal jednu asistenci a hned se ocitl v hledáčku Artisu. „Klasická devítka,“ popisuje ho Richter.
V české lize se asi zatím neukáže. Brno o jeho služby ztratilo zájem. Dívá se jinam. Potřebuje prověřenější jméno, okamžitou kvalitu. A hlavně uzdraveného Quadriho Adedirana.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|6
|4
|2
|0
|17:5
|14
|2
Liberec
|6
|4
|1
|1
|8:3
|13
|3
Ml. Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|4
Zbrojovka
|5
|3
|1
|1
|9:5
|10
|5
Olomouc
|6
|3
|1
|2
|10:8
|10
|6
Teplice
|6
|3
|1
|2
|12:12
|10
|7
Sparta
|6
|3
|0
|3
|12:10
|9
|8
Jablonec
|4
|3
|0
|1
|5:3
|9
|9
Baník
|5
|3
|0
|2
|4:6
|9
|10
Hr. Králové
|4
|2
|1
|1
|4:4
|7
|11
Plzeň
|5
|1
|3
|1
|11:12
|6
|12
Bohemians
|4
|1
|2
|1
|5:5
|5
|13
Artis
|6
|1
|1
|4
|6:13
|4
|14
Slovácko
|6
|0
|2
|4
|5:12
|2
|15
Pardubice
|6
|0
|1
|5
|5:12
|1
|16
Zlín
|6
|0
|0
|6
|5:13
|0
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