Kováčova přestavba: lovení hroťáka, lepení zadních řad. Kdo ztrácí místo v sestavě?
V evropské premiéře prožil Radoslav Kováč s Plzní památnou noc. Jeho tým proti CZ Bělehrad dohnal ve čtvrtek manko 0:3 a nakonec slavil postup do ligové fáze Evropské ligy. Viktoria se v šibeničním termínu před uzávěrkou přestupů pustila do výrazné přestavby. Zpevňuje defenzivní řady, snaží se angažovat i silového hroťáka. Někteří hráči s nástupem nového kouče naopak v kádru ztrácejí místo. Jak se kádr přetváří po špatném startu do sezony?
V létě, ještě pod taktovkou Martina Hyského, angažovala Plzeň čtyři nové hráče – Stefana Pirgiče, Baboucarra Faala, Sebastiana Boháče a Filipa Prebsla. Pouze posledně jmenovaný si zajistil vyšší minutáž, ani on ale nemá pevné místo v základu. Během posledních dvou přestupových oken přivedlo vedení celkem třináct hráčů. Výrazný průvan v kádru ale k výsledkům nepomohl.
„Když v úvodu sezony zjistíme, že ještě máme někde díru, jsme schopni na to zareagovat a případně někoho přivést,“ zmínil generální ředitel klubu Adolf Šádek na plzeňské předsezonní tiskové konferenci.
Přesně taková situace nastala. Tým vůbec nechytl začátek sezony a krize vyvrcholila odvoláním trenéra Hyského. Po nástupu Radoslava Kováče klapla nádherná odveta s CZ Bělehrad (5:1 po prodloužení) a takřka beznadějný postup do Evropské ligy. Následovala ale další zbytečná ligová ztráta doma se Slováckem (1:1).
Nový kouč i vedení dobře vidí, že výsledky jdou také za neuspokojivým stavem kádru. Zvenčí se zdá, jako kdyby se Plzeň za pět minut dvanáct probrala a těsně před uzavřením přestupového okna šlápla na pedál.