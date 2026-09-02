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Liga očima fanoušků: Moses je z jiné galaxie a komický Ryneš. Jako Sáčkův gól zadkem!

Fanoušci v tradičním sloupku hodnotí ligový víkend
Fanoušci v tradičním sloupku hodnotí ligový víkendZdroj: koláž iSport.cz
Pavel Řehák si umí užít výhru v derby
Tomáš Chorý v debatě s Adamem Ševinským
Anton Ekeroth z Olomouce a Daniel Holzer z Ostravy
Danijel Šturm slaví gól v derby
Zklamaný Matěj Ryneš po prohře v derby
Christophe Kabongo lituje zahozené šance
Tomáš Ladra z Plzně nahání obránce Slovácka Šimona Slončíka
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Chance Liga
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Obří plzeňské zklamání po remíze se Slováckem, která zkazila radost ze slavného a nečekaného postupu přes CZ Bělehrad. „Jako puberťák, který se chystá na jistý zářez s holkou na druhém rande, ale místo toho přišla facka jak od Heleny Růžičkové.“ Sparťané střízliví z potupného derby a naopak potlesk pro nečekané tahy sestavou od Jindřicha Trpišovského. Projděte si tradiční rubriku deníku Sport a webu iSport Liga očima fanoušků.

Bohemians Praha 1905

Dohrávky jsou nemilé. Čtyři body beru

Utkání v Ďolíčku odloženo. Zase! Nejméně příjemné je, že místo parádního času v sobotu odpoledne se bude dohrávat ve všední den večer. Ano, pod světly to má svoje kouzlo, ale já raději slunce a teplo. Navíc Bohemku čeká série, kdy bude hrát dva zápasy týdně, a to není fajn.

Zejména zadní řady nejsou v optimálním rozpoložení. O nutnosti posily do obrany tu píšu každý týden. Není normální, aby ligové mužstvo střídalo každý zápas na pozici stopera, protože hráč zkrátka větší minutáž nezvládne. Heidy vypadá famózně, fandím mu, ale toto musí klub řešit.

Posilu zelenobílí získali, ale ne na pozici, kterou bych si představoval. Jásir je zajímavé jméno, které jeho pověst předchází. Bohužel, ne úplně pozitivně. Mám obavy, aby se neopakoval loňský podzim a anabáze s Ramírezem.

Ale co, stejně s tím nic neuděláme. Hleďme dopředu. Čeká nás dohrávka s Jabloncem a atraktivní výjezd do Olomouce. Čtyři body beru. Klokani bojují!

                                                                              Vít Lukeš. 34 let, živnostník

Baník Ostrava

Díky Hapalovi, gratulace Míčkovi. Slušný příslib

Po minulém volném víkendu nás v sobotu čekala ambiciózní a v tabulce průběžně třetí Sigma Olomouc. Zápas, který se dá označit jako moravsko-slezské derby, kde se rivalita pěstuje už od mládežnických kategorií. Tentokrát ještě s nádechem o něco pikantnějším díky Pavlu Hapalovi, který se po dlouhé době postavil na lavičku, tentokrát však na tu soupeřovu. Touto zmínkou bych mu ještě chtěl poděkovat za krásné a úspěšné dvě sezony v Baníku.

Do zápasu jsme vstoupili lépe my a musím říct, že po dlouhé době jsem měl radost z předvedené hry. Kluci bojovali, presovali, hráli rychle na pár doteků a v prvním poločase byli určitě lepším mužstvem. Na konci poločasu výstavní ranou poslal Baník do vedení Jirka Míček. Gól odchovance vždy potěší dvojnásob a Jirkovi samozřejmě k první trefě moc gratuluji.

Ve druhém poločase tempo trochu opadlo, ale těsný náskok jsme si hlídali a Sigmu prakticky k ničemu nepouštěli. Výsledek, a hlavně herní projev jsou snad příslibem do dalších zápasů. Ostravský Baník do boje!

                                                                      Václav Dohnal. 35 let, projektant

Viktoria Plzeň

Najměte psychologa, aby spravil hráčům hlavy

Nadřazenost po historickém a už teď legendárním postupu přes Červenou hvězdu byla obrovská. Připadal jsem si jako puberťák, který se chystá na jistý zářez s holkou na druhém rande, ale místo toho přišla facka jak od Heleny Růžičkové ze Slunce, seno… Nemůžeme se tomu divit.

Kováč je u týmu sotva týden, přelomové změny ještě nestihl. Vedeme a opět zápas ztratíme, to už je úplně trapné. Zřejmě jsme vzdali boj o titul, po pěti utkáních máme ubohých šest bodů. Sakra, už s tím něco udělejte! Třeba najměte psychologa, aby spravil hráčům hlavy. Ty jim proti Slovácku zvlášť po gólu na 1:1 nefungovaly, i když nohy jim docela běhaly. Jen tím, že nedostřídal v deseti vteřinách Ladra, se chlapcům stáhly půlky a inkasovali.

Hlavní rozdíl byl v rychlosti hry. Proti CZ paráda evropské úrovně, v neděli lážo plážo a tempo podle soupeře. Proč? Kádr máme široký, síly rozložené byly, minule jsme nehráli. To fakt neumí hráči vyšší tempo udržet? Musíme prohrávat 0:3? Chválím ale skauting a vedení. Vavro i Gabriel patří do základu, snad nezklamou jako zatím všechny letošní (ne)posily. Tak ještě hroťáka.

                                                              Jiří Zuda. 41 let, podnikatel v realitách

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SESTŘIH: Plzeň - Slovácko 1:1. Viktoria doma znovu ztratila • isport.tv

Sparta Praha

Svlékli nás donaha, pevná obrana je základ

Prohrát rozdílem třídy je blbý, zvláště když tomu průběh zápasu neodpovídá. Soupeř vsadil na mladší sestavu, byl chytřejší, sebevědomější a obětavější. Dávno neplatí, že roh je půl gólu. Kopali jsme jich čtrnáct, ale naše stereotypní centry do vápna lehce sbírali obránci soupeře, nic jsme z nich nevytěžili.

Eskamotérský kousek našeho trenéra s nasazením Soha nevyšel. Jistě není špatný obránce, ale týden na sehrání je neskutečně málo. Stejný problém k řešení nás čeká na pravé straně obrany, kde Suchomel opakovaně nestíhal.

Platí to ovšem i pro celou obranu, která měla na sehrání minimum času. Také proto soupeř běžel sám na brankáře několikrát za zápas. Rychlost opravdu nebyla naší doménou, soupeř nás přehrál na celé čáře.

Hodnotit naši taktiku mi nepřísluší, na to máme trenéra. Jisté je, že ta soupeřova byla účinnější a přinesla mu výrazné vítězství. Bude přínosné, pokud se z toho trenérský štáb poučí, a na příštího soka se důkladně připraví. Prostě dům bez pevných základů (obrany) nepostavíte.

                                                            Miloš Kolář. 75 let, fotbalový důchodce

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SESTŘIH: Sparta - Slavia 0:3. Sešívaní ovládli derby, Šturm a Ayaosi pečetili výhru • isport.tv

Slavia Praha

Trenére, omlouvám se a klobouk dolů!

Derby? To bylo něco, co jsme my slávisti dlouho potřebovali. Musím se omluvit trenéru Trpišovskému: v minulém sloupku jsem očekával, že vsadí na českou klasiku s Tomášem Chorým a že zápas budeme chtít urvat hlavně fyzicky. Přišlo by mi to jako logická volba a nejsnazší cesta k úspěchu.

Jako už tolikrát předtím jsem se ale mýlil a trenér ukázal, že je o několik kroků nejen přede mnou, ale i před kolegy z dalších týmů. Slavia na jedno utkání vědomě opustila nátlakovou strategii, stáhla se níž a spoléhala na brejky. Výkon nebyl perfektní, Sparta příležitosti měla, výsledkově to ovšem vyšlo dokonale.

Rozhodujícím momentem bylo nasazení Mosese do druhé půle. Od prvního kontaktu s míčem vypadal oproti všem ostatním jako hráč z jiné galaxie. Když připočítám výkony Zimy, Markoviče, Konečného, Chaloupka nebo Ouandy, pomalu se začínám těšit na LM.

Třešničkou bylo Rynešovo komické bránění třetího gólu, které se zařadí do zlatého fondu vedle Sáčkova gólu zadkem, Štetinovy fackované či Panákova vlastňáku z pohárového finále. Prostě neděle, jak má být.

                                                                                     Alois Veliký. 34 let, editor

Předpověď sezony · Chance Liga
sezona 2026/27
TýmMistrPřímý sestupO titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
84%0%
Sparta Praha
8%0%
Viktoria Plzeň
3%0%
Slovan Liberec
2%0%
Jablonec
1%0%
Hradec Králové
1%0%
Baník Ostrava
0%1%
Sigma Olomouc
0%0%
Mladá Boleslav
0%1%
Teplice
0%1%
Bohemians 1905
0%2%
Zbrojovka Brno
0%6%
Slovácko
0%18%
Pardubice
0%21%
Artis Brno
0%22%
Zlín
0%28%
Predikce aktualizována: 2. 9. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia642017:514
2Liberec64118:313
3Ml. Boleslav532011:611
4Zbrojovka53119:510
5Olomouc631210:810
6Teplice631212:1210
7Sparta630312:109
8Jablonec43015:39
9Baník53024:69
10Hr. Králové42114:47
11Plzeň513111:126
12Bohemians41215:55
13Artis61146:134
14Slovácko60245:122
15Pardubice60155:121
16Zlín60065:130
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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