ONLINE: Bohemians - Jablonec 0:1. Na konci poločasu udeřil Cedidla. Zbrojovka je druhá
Hradec Králové v dohrávce 4. kola Chance Ligy prohrál na hřišti Zbrojovky 0:1. Za domácí rozhodl bývalý forvard „votroků“ Daniel Vašulín, který pohotově zavřel zadní tyč. Dohrávku kvůli evropským pohárům má na programu ještě Jablonec. Severočeši hrají od 20.00 v Ďolíčku proti Bohemians, zápas sledujte na iSportu v ONLINE přenosu.
Proti Hradci rozhodl Vašulín
Zbrojovka porazila v domácí dohrávce Hradec Králové 1:0. Po hodině hry rozhodl bývalý hráč východočeského týmu Daniel Vašulín. Brněnský nováček po návratu mezi elitu bodoval v pátém z dosavadních šesti zápasů, potřetí za sebou v nejvyšší soutěži zvítězil a v neúplné tabulce se o skóre posunul před Liberec na druhé místo o bod za vedoucím obhájcem titulu Slavií. „Votroci“ prohráli v lize podruhé po sobě a jsou desátí, k dobru mají ještě utkání s Plzní.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|6
|4
|2
|0
|17:5
|14
|2
Zbrojovka
|6
|4
|1
|1
|10:5
|13
|3
Liberec
|6
|4
|1
|1
|8:3
|13
|4
Ml. Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|5
Olomouc
|6
|3
|1
|2
|10:8
|10
|6
Teplice
|6
|3
|1
|2
|12:12
|10
|7
Sparta
|6
|3
|0
|3
|12:10
|9
|8
Jablonec
|4
|3
|0
|1
|5:3
|9
|9
Baník
|5
|3
|0
|2
|4:6
|9
|10
Hr. Králové
|5
|2
|1
|2
|4:5
|7
|11
Plzeň
|5
|1
|3
|1
|11:12
|6
|12
Bohemians
|4
|1
|2
|1
|5:5
|5
|13
Artis
|6
|1
|1
|4
|6:13
|4
|14
Slovácko
|6
|0
|2
|4
|5:12
|2
|15
Pardubice
|6
|0
|1
|5
|5:12
|1
|16
Zlín
|6
|0
|0
|6
|5:13
|0
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu
|Tým
|Mistr
|Přímý sestup
|O titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
|84%
|0%
100%
Sparta Praha
|7%
|0%
88%
11%
Viktoria Plzeň
|4%
|0%
74%
21%
Slovan Liberec
|3%
|0%
77%
20%
Jablonec
|1%
|0%
54%
33%
14%
Baník Ostrava
|1%
|1%
41%
38%
21%
Sigma Olomouc
|0%
|1%
35%
41%
24%
Hradec Králové
|0%
|1%
34%
41%
25%
Mladá Boleslav
|0%
|1%
30%
39%
30%
Teplice
|0%
|1%
28%
41%
31%
Bohemians 1905
|0%
|2%
21%
38%
41%
Zbrojovka Brno
|0%
|3%
13%
37%
50%
Slovácko
|0%
|18%
13%
86%
Pardubice
|0%
|21%
11%
88%
Artis Brno
|0%
|23%
10%
89%
Zlín
|0%
|29%
92%