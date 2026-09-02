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ONLINE: Bohemians - Jablonec 0:1. Na konci poločasu udeřil Cedidla. Zbrojovka je druhá

Martin Cedidla se prosadil proti Bohemians
Martin Cedidla se prosadil proti BohemiansZdroj: Zuzana Jarolímková / Sport
Martin Cedidla se prosadil proti Bohemians
Trenér Bohemians Jaroslav Veselý
Radost hráčů Jablonce z gólu v Ďolíčku
Zápas mezi Bohemians a Jabloncem
Radost hráčů Jablonce z gólu v Ďolíčku
Jan Chramosta v akci v Ďolíčku
Trenér Bohemians Jaroslav Veselý
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iSport.cz
Chance Liga
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Hradec Králové v dohrávce 4. kola Chance Ligy prohrál na hřišti Zbrojovky 0:1. Za domácí rozhodl bývalý forvard „votroků“ Daniel Vašulín, který pohotově zavřel zadní tyč. Dohrávku kvůli evropským pohárům má na programu ještě Jablonec. Severočeši hrají od 20.00 v Ďolíčku proti Bohemians, zápas sledujte na iSportu v ONLINE přenosu.

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Proti Hradci rozhodl Vašulín

Zbrojovka porazila v domácí dohrávce Hradec Králové 1:0. Po hodině hry rozhodl bývalý hráč východočeského týmu Daniel Vašulín. Brněnský nováček po návratu mezi elitu bodoval v pátém z dosavadních šesti zápasů, potřetí za sebou v nejvyšší soutěži zvítězil a v neúplné tabulce se o skóre posunul před Liberec na druhé místo o bod za vedoucím obhájcem titulu Slavií. „Votroci“ prohráli v lize podruhé po sobě a jsou desátí, k dobru mají ještě utkání s Plzní.

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SESTŘIH: Zbrojovka – Hradec Králové 1:0. Vašulín rozhodl jedinou trefou • isport.tv

 

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia642017:514
2Zbrojovka641110:513
3Liberec64118:313
4Ml. Boleslav532011:611
5Olomouc631210:810
6Teplice631212:1210
7Sparta630312:109
8Jablonec43015:39
9Baník53024:69
10Hr. Králové52124:57
11Plzeň513111:126
12Bohemians41215:55
13Artis61146:134
14Slovácko60245:122
15Pardubice60155:121
16Zlín60065:130
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Předpověď sezony · Chance Liga
sezona 2026/27
TýmMistrPřímý sestupO titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
84%0%
Sparta Praha
7%0%
Viktoria Plzeň
4%0%
Slovan Liberec
3%0%
Jablonec
1%0%
Baník Ostrava
1%1%
Sigma Olomouc
0%1%
Hradec Králové
0%1%
Mladá Boleslav
0%1%
Teplice
0%1%
Bohemians 1905
0%2%
Zbrojovka Brno
0%3%
Slovácko
0%18%
Pardubice
0%21%
Artis Brno
0%23%
Zlín
0%29%
Predikce aktualizována: 2. 9. 2026 19:50
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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