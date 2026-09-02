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ONLINE: Dohrávky po pohárech, v akci Hradec i Jablonec. Poskočí Zbrojovka na druhé místo?

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SESTŘIH: Liberec - Hradec Králové 2:0. Slovan využil přesilovku, Mašek a Kayondo rozhodli • Zdroj: isport.tv
Souboj mezi Libercem a Hradcem
Poslední penaltový střelec Jan Chramosta
Filip Čihák (vlevo) sleduje míč mířící na Vladimíra Daridu
Hradec po vyloučení Čiháka dohrává o deseti
Zápas mezi Libercem a Hradcem
Zklamání v obličejích fotbalisů Hradce Králové
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Fotogalerie
iSport.cz
Chance Liga
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Odložili si ligu, aby se mohli soustředit na předkola evropských pohárů. Nyní jdou Hradec Králové s Jabloncem do akce v rámci dohrávky 4. kola Chance Ligy. Votroci se představí od 18 hodin na hřišti Zbrojovky Brno, Severočeši se pak utkají v Ďolíčku od 20 hodin s Bohemians. ONLINE přenosy z obou zápasů sledujte na webu iSport.

Sledujte on-lineLIVE
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Sledujte on-lineLIVE
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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia642017:514
2Liberec64118:313
3Ml. Boleslav532011:611
4Zbrojovka53119:510
5Olomouc631210:810
6Teplice631212:1210
7Sparta630312:109
8Jablonec43015:39
9Baník53024:69
10Hr. Králové42114:47
11Plzeň513111:126
12Bohemians41215:55
13Artis61146:134
14Slovácko60245:122
15Pardubice60155:121
16Zlín60065:130
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Předpověď sezony · Chance Liga
sezona 2026/27
TýmMistrPřímý sestupO titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
84%0%
Sparta Praha
8%0%
Viktoria Plzeň
3%0%
Slovan Liberec
2%0%
Jablonec
1%0%
Hradec Králové
1%0%
Baník Ostrava
0%1%
Sigma Olomouc
0%0%
Mladá Boleslav
0%1%
Teplice
0%1%
Bohemians 1905
0%2%
Zbrojovka Brno
0%6%
Slovácko
0%18%
Pardubice
0%21%
Artis Brno
0%22%
Zlín
0%28%
Predikce aktualizována: 2. 9. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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