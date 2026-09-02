ONLINE: Zbrojovka - Hradec 0:0. Darida skvěle hledal Van Burena, chyběl kousíček
Odložili si ligu, aby se mohli soustředit na předkola evropských pohárů. Nyní jdou Hradec Králové s Jabloncem do akce v rámci dohrávky 4. kola Chance Ligy. Votroci se představí od 18 hodin na hřišti Zbrojovky Brno, Severočeši se pak utkají v Ďolíčku od 20 hodin s Bohemians. ONLINE přenosy z obou zápasů sledujte na webu iSport.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|6
|4
|2
|0
|17:5
|14
|2
Liberec
|6
|4
|1
|1
|8:3
|13
|3
Ml. Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|4
Zbrojovka
|5
|3
|1
|1
|9:5
|10
|5
Olomouc
|6
|3
|1
|2
|10:8
|10
|6
Teplice
|6
|3
|1
|2
|12:12
|10
|7
Sparta
|6
|3
|0
|3
|12:10
|9
|8
Jablonec
|4
|3
|0
|1
|5:3
|9
|9
Baník
|5
|3
|0
|2
|4:6
|9
|10
Hr. Králové
|4
|2
|1
|1
|4:4
|7
|11
Plzeň
|5
|1
|3
|1
|11:12
|6
|12
Bohemians
|4
|1
|2
|1
|5:5
|5
|13
Artis
|6
|1
|1
|4
|6:13
|4
|14
Slovácko
|6
|0
|2
|4
|5:12
|2
|15
Pardubice
|6
|0
|1
|5
|5:12
|1
|16
Zlín
|6
|0
|0
|6
|5:13
|0
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu
sezona 2026/27
|Tým
|Mistr
|Přímý sestup
|O titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
|84%
|0%
100%
Sparta Praha
|8%
|0%
88%
11%
Viktoria Plzeň
|3%
|0%
73%
22%
Slovan Liberec
|2%
|0%
76%
21%
Jablonec
|1%
|0%
52%
34%
13%
Hradec Králové
|1%
|0%
44%
38%
18%
Baník Ostrava
|0%
|1%
40%
39%
21%
Sigma Olomouc
|0%
|0%
34%
43%
23%
Mladá Boleslav
|0%
|1%
31%
41%
29%
Teplice
|0%
|1%
27%
43%
30%
Bohemians 1905
|0%
|2%
21%
37%
42%
Zbrojovka Brno
|0%
|6%
9%
31%
60%
Slovácko
|0%
|18%
13%
86%
Pardubice
|0%
|21%
10%
89%
Artis Brno
|0%
|22%
10%
88%
Zlín
|0%
|28%
91%
Predikce aktualizována: 2. 9. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).