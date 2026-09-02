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ONLINE: Zbrojovka - Hradec 1:0. Domácí vedou, Vašulín se trefil proti bývalému klubu

Fanoušci Zbrojovky v dohrávce proti Hradci Králové
Fanoušci Zbrojovky v dohrávce proti Hradci KrálovéZdroj: ČTK / Šálek Václav
Daniel Vašulín se trefuje do sítě Hradce
Fanoušci Zbrojovky v dohrávce proti Hradci Králové
Souboj Lukáše Penxy a Vladimíra Daridy
Souboj Lukáše Penxy a Vladimíra Daridy
Tom Slončík v utkání se Zbrojovkou
Výtečný zákrok Adama Hrdiny v brance Brna
Tom Slončík v utkání se Zbrojovkou
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iSport.cz
Chance Liga
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Odložili si ligu, aby se mohli soustředit na předkola evropských pohárů. Nyní jdou Hradec Králové s Jabloncem do akce v rámci dohrávky 4. kola Chance Ligy. Votroci se představí od 18 hodin na hřišti Zbrojovky Brno, Severočeši se pak utkají v Ďolíčku od 20 hodin s Bohemians. ONLINE přenosy z obou zápasů sledujte na webu iSport.

Sledujte on-lineLIVE
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Sledujte on-lineLIVE
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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia642017:514
2Liberec64118:313
3Zbrojovka641110:513
4Ml. Boleslav532011:611
5Olomouc631210:810
6Teplice631212:1210
7Sparta630312:109
8Jablonec43015:39
9Baník53024:69
10Hr. Králové52124:57
11Plzeň513111:126
12Bohemians41215:55
13Artis61146:134
14Slovácko60245:122
15Pardubice60155:121
16Zlín60065:130
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Předpověď sezony · Chance Liga
sezona 2026/27
TýmMistrPřímý sestupO titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
84%0%
Sparta Praha
7%0%
Viktoria Plzeň
4%0%
Slovan Liberec
3%0%
Jablonec
1%0%
Baník Ostrava
1%1%
Sigma Olomouc
0%1%
Hradec Králové
0%1%
Mladá Boleslav
0%1%
Teplice
0%1%
Bohemians 1905
0%2%
Zbrojovka Brno
0%3%
Slovácko
0%18%
Pardubice
0%21%
Artis Brno
0%23%
Zlín
0%29%
Predikce aktualizována: 2. 9. 2026 19:50
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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