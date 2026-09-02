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SESTŘIH: Zbrojovka je druhá, Hradec pokořil Vašulín. Čermák trefil bod proti Jablonci

Aleš Čermák proměnil proti Jablonci penaltu
Aleš Čermák proměnil proti Jablonci penaltuZdroj: Zuzana Jarolímková / Sport
Aleš Čermák proměnil proti Jablonci penaltu
Aleš Čermák proměnil proti Jablonci penaltu
Vít Zaoral po přezkumu videa nařídil penaltu pro Bohemians
Luboš Kozel na lavičce Jablonce v Ďolíčku
Dominik Hollý naskočil za Jablonec po svém přesunu ze Sparty
Martin Cedidla se prosadil proti Bohemians
Trenér Bohemians Jaroslav Veselý
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Chance Liga
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Hradec Králové v dohrávce 4. kola Chance Ligy prohrál na hřišti Zbrojovky 0:1. Za domácí rozhodl bývalý forvard „votroků“ Daniel Vašulín, který pohotově zavřel zadní tyč. Dohrávku kvůli evropským pohárům hrál také Jablonec, který remizoval na hřišti pražských Bohemians 1:1. Severočeši sice vedli od konce první půle, domácí ale srovnali z penalty, kterou proměnil Aleš Čermák. Podívejte se na SESTŘIHY.

Bohemians - Jablonec 1:1

K dělbě bodů došlo v Ďolíčku, kde se Bohemians rozešli s Jabloncem po výsledku 1:1. Severočeši se prosadili na konci prvního poločasu, kdy do branky míč hlavou uklidil Martin Cedidla. Svěřencům Luboše Kozla ale vedení vydrželo jen do sedmdesáté minuty. Po přezkumu u videa nařídil sudí Vít Zaoral penaltu, ke které se postavil Aleš Čermák, a s efektním poskočením ve stylu Bruna Fernandese ji proměnil. Jablonec tak po prohře v Teplicích ztratil další body a nenavázal na skvělý začátek sezony.

KonecLIVE
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Zbrojovka - Hradec Králové 1:0

Zbrojovka porazila v domácí dohrávce Hradec Králové 1:0. Po hodině hry rozhodl bývalý hráč východočeského týmu Daniel Vašulín. Brněnský nováček po návratu mezi elitu bodoval v pátém z dosavadních šesti zápasů, potřetí za sebou v nejvyšší soutěži zvítězil a v neúplné tabulce se o skóre posunul před Liberec na druhé místo o bod za vedoucím obhájcem titulu Slavií. „Votroci“ prohráli v lize podruhé po sobě a jsou desátí, k dobru mají ještě utkání s Plzní.

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SESTŘIH: Zbrojovka – Hradec Králové 1:0. Vašulín rozhodl jedinou trefou • isport.tv

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia642017:514
2Zbrojovka641110:513
3Liberec64118:313
4Ml. Boleslav532011:611
5Olomouc631210:810
6Jablonec53116:410
7Teplice631212:1210
8Sparta630312:109
9Baník53024:69
10Hr. Králové52124:57
11Bohemians51316:66
12Plzeň513111:126
13Artis61146:134
14Slovácko60245:122
15Pardubice60155:121
16Zlín60065:130
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Předpověď sezony · Chance Liga
sezona 2026/27
TýmMistrPřímý sestupO titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
85%0%
Sparta Praha
7%0%
Viktoria Plzeň
4%0%
Slovan Liberec
3%0%
Jablonec
1%0%
Baník Ostrava
0%1%
Hradec Králové
0%1%
Sigma Olomouc
0%1%
Mladá Boleslav
0%1%
Teplice
0%1%
Bohemians 1905
0%2%
Zbrojovka Brno
0%4%
Slovácko
0%18%
Pardubice
0%21%
Artis Brno
0%23%
Zlín
0%28%
Predikce aktualizována: 2. 9. 2026 21:59
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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