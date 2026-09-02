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Neshoda ve Slavii. V klubu řeší osud Chorého, ve hře je šokující návrat

Slávistický útočník Tomáš Chorý se diví rozhodnutí sudích v 315. pražském derby
Slávistický útočník Tomáš Chorý se diví rozhodnutí sudích v 315. pražském derbyZdroj: Pavel Mazáč / Sport
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Slávisté slaví výhru v derby
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Radek Špryňar
Chance Liga
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Na trase mezi Plzní a Prahou je zase živo. V první řadě jde o Tomáše Chorého. Vedení Viktorie by rádo ztraceného (zlo)syna získalo zpět do kádru. A to nejlépe okamžitě. Celý příběh je však poměrně složitý. Zásadní roli v něm hraje Jaroslav Tvrdík. Deník Sport popisuje zákoutí zamýšlené transakce i uvažování klíčových aktérů. Reprezentační útočník navíc není jediný, o koho se jedná. I Slavia má zálusk na jednu z plzeňských opor.

S malými odchylkami všechno běželo, jak má. Tomáš Chorý prostřílel Slavii cestu k titulu v ročníku 2024/25. Ještě lepší kanonádu nabídl davům v minulé sezoně. I přes dvě vyloučení, v trestním sazebníku v součtu ohodnocená sedmi zápasy, tlačil sešívané k mistrovské obhajobě. Ve čtyřiadvaceti duelech nasázel sedmnáct branek a poprvé v kariéře byl blízko zdolání magické dvacetigólové mety.

Krásná story se během pár desítek minut změnila v noční můru. Stalo se tak devátého května. V Edenu bylo v plném běhu derby se Spartou. Domácí parta otočila v druhém poločase skóre z 1:2 na 3:2 a spěchala za dalším titulem v éře Jindřicha Trpišovského.

Krátce poté však Chorý trefil loktem Asgera Sörensena a byl potřetí v sezoně vyloučen. Před koncem duelu vtrhly na hrací plochu stovky fanoušků z Tribuny Sever. Napadly hráče i fanoušky soupeře. Utkání bylo nedohráno, později kontumováno ve prospěch hostů.

V extrémně vypjaté atmosféře se rozhodl konat Jaroslav Tvrdík. Uchopil krizové řízení, vydal několik příkazů a rozkazů. Jeden z nich zněl: v derby vyloučení hráči (Chorý a Douděra) jsou s okamžitou platností vyřazeni z kádru. O pár hodin později oznámil ještě tvrdší verzi: ani jeden si za Slavii již nezahraje. A zhruba v této době se začíná odvíjet nejzajímavější část příběhu.

Jak zjistil Sport, v týdnech před osudovým derby se rozjela jednání o novém kontraktu pro Tomáše Chorého, jelikož ten starý (tříletý) končí příští rok v létě. Obě strany si daly záležet, aby se na trase nevyskytly zádrhely.

Věci byly v cílové rovince. Ladily se jen detaily. Kontrakt na další tři roky byl téměř před podpisem. Jenže po událostech v derby smlouva skončila uzamčená v šuplíku předsedy představenstva.

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