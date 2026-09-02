Sigma vyhlíží vytouženého leváka. Řeší příchod brazilského obránce z Polska
Levonohý stoper je momentální prioritou Olomouce, jak už zaznělo i v pořadu Liga naruby. Nejnovější posilou by se mohl stát Léo Borges, pětadvacetiletý Brazilec z polského Pogoň Štětín. Tamní média spekulují o jeho příchodu do Sigmy, informace webu iSport z Polska i Česka zájem potvrzují.
Po zranění a operaci Jana Krále, který kvůli ramenu vypadl pravděpodobně na celou podzimní část sezony, se Hanáci upnuli na posílení stoperské pozice. S dodatkem, že hledají leváka, aby se Louis Lurvink coby nejrychlejší olomoucký zadák přesunul za Krále na centrální pozici a na straně by to měl nový hráč takzvaně „po noze“. Dynamika celé lajny by díky tomu dostala úplně jiný rozměr.
Kouč Pavel Hapal má sice k dispozici ještě jednoho leváka, a sice devatenáctiletého Kamerunce Stephana Noumbissieho, nicméně tomu zatím realizační tým nevěří natolik, aby mu stoprocentně svěřil místo v základní sestavě.
Proto se sportovní úsek již nějakou dobu (Král už je měsíc mimo hru) poohlíží na trhu po kvalitním obránci. A podle všeho si Sigma vybrala Léa Borgese z klubu Pogoň Štětín. Brazilec působí v Ekstraklase pátou sezonu a na konci ročníku mu končí v Polsku smlouva. Chce se po vzoru Pétera Barátha, jenž už mohl v létě odejít do Slavie, posunout blíž angažmá v západní Evropě.
Olomouc má polský trh díky lidem ve sportovním úseku i asistentovi Radoslawu Bellovi detailně zmapovaný, Borges by mohl být její další akvizicí. Doručil by na Andrův stadion rychlost a konstruktivní rozehrávku. Jasno by mělo být v následujících dnech, jedná se. Transfermarkt jeho hodnotu odhaduje na cca třicet milionů korun.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|6
|4
|2
|0
|17:5
|14
|2
Liberec
|6
|4
|1
|1
|8:3
|13
|3
Ml. Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|4
Zbrojovka
|5
|3
|1
|1
|9:5
|10
|5
Olomouc
|6
|3
|1
|2
|10:8
|10
|6
Teplice
|6
|3
|1
|2
|12:12
|10
|7
Sparta
|6
|3
|0
|3
|12:10
|9
|8
Jablonec
|4
|3
|0
|1
|5:3
|9
|9
Baník
|5
|3
|0
|2
|4:6
|9
|10
Hr. Králové
|4
|2
|1
|1
|4:4
|7
|11
Plzeň
|5
|1
|3
|1
|11:12
|6
|12
Bohemians
|4
|1
|2
|1
|5:5
|5
|13
Artis
|6
|1
|1
|4
|6:13
|4
|14
Slovácko
|6
|0
|2
|4
|5:12
|2
|15
Pardubice
|6
|0
|1
|5
|5:12
|1
|16
Zlín
|6
|0
|0
|6
|5:13
|0
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