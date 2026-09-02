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Sigma vyhlíží vytouženého leváka. Řeší příchod brazilského obránce z Polska

Léo Borges
Léo BorgesZdroj: Piotr Matusewicz / Profimedia
Léo Borges
Léo Borges v dresu Štětína
Léo Borges
Anton Ekeroth z Olomouce a Daniel Holzer z Ostravy
Václav Jurečka z Ostravy a Louis Lurvink z Olomouce
Louis Lurvink z Olomouce a Vít Škrkoň z Ostravy
Trenér Sigmy Olomouc Pavel Hapal
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Michal Kvasnica
Chance Liga
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Levonohý stoper je momentální prioritou Olomouce, jak už zaznělo i v pořadu Liga naruby. Nejnovější posilou by se mohl stát Léo Borges, pětadvacetiletý Brazilec z polského Pogoň Štětín. Tamní média spekulují o jeho příchodu do Sigmy, informace webu iSport z Polska i Česka zájem potvrzují.

Po zranění a operaci Jana Krále, který kvůli ramenu vypadl pravděpodobně na celou podzimní část sezony, se Hanáci upnuli na posílení stoperské pozice. S dodatkem, že hledají leváka, aby se Louis Lurvink coby nejrychlejší olomoucký zadák přesunul za Krále na centrální pozici a na straně by to měl nový hráč takzvaně „po noze“. Dynamika celé lajny by díky tomu dostala úplně jiný rozměr.

Kouč Pavel Hapal má sice k dispozici ještě jednoho leváka, a sice devatenáctiletého Kamerunce Stephana Noumbissieho, nicméně tomu zatím realizační tým nevěří natolik, aby mu stoprocentně svěřil místo v základní sestavě.

Proto se sportovní úsek již nějakou dobu (Král už je měsíc mimo hru) poohlíží na trhu po kvalitním obránci. A podle všeho si Sigma vybrala Léa Borgese z klubu Pogoň Štětín. Brazilec působí v Ekstraklase pátou sezonu a na konci ročníku mu končí v Polsku smlouva. Chce se po vzoru Pétera Barátha, jenž už mohl v létě odejít do Slavie, posunout blíž angažmá v západní Evropě.

Olomouc má polský trh díky lidem ve sportovním úseku i asistentovi Radoslawu Bellovi detailně zmapovaný, Borges by mohl být její další akvizicí. Doručil by na Andrův stadion rychlost a konstruktivní rozehrávku. Jasno by mělo být v následujících dnech, jedná se. Transfermarkt jeho hodnotu odhaduje na cca třicet milionů korun.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia642017:514
2Liberec64118:313
3Ml. Boleslav532011:611
4Zbrojovka53119:510
5Olomouc631210:810
6Teplice631212:1210
7Sparta630312:109
8Jablonec43015:39
9Baník53024:69
10Hr. Králové42114:47
11Plzeň513111:126
12Bohemians41215:55
13Artis61146:134
14Slovácko60245:122
15Pardubice60155:121
16Zlín60065:130
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