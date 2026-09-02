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Čvančara míří zpět do Česka, Hradec rozjel nečekanou akci. Proč přesun může dávat smysl?

Tomáš Čvančara míří do Hradce
Tomáš Čvančara míří do HradceZdroj: koláž iSport.cz
Český útočník Tomáš Čvančara v dresu Celticu Glasgow
Tomáš Čvancara během utkání proti Lipsku
Český útočník Tomáš Čvančara v dresu Celticu Glasgow
Tomáš Čvancara by se měl vrátit do Česka
Český útočník Tomáš Čvančara v dresu Celticu Glasgow
Tomáš Čvančara s Janem Mejdrem při pohárovém utkání Sparty v Domažlicích
Český útočník Tomáš Čvančara v dresu Celticu Glasgow
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Jiří Fejgl, Radek Špryňar
Chance Liga
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Hradec Králové se před koncem transferového okna pustil do interesantního dobrodružství. Čtvrtý tým ligové tabulky v poslední sezoně posílí útočník Tomáš Čvančara, bývalý reprezentant a útočník Sparty Praha. Borec s rozporuplnou pověstí s nejvyšší pravděpodobností přijde na hostování z Borussie Mönchengladbach.

Před šesti lety se v dresu Vyšehradu postavil Hradci ve druhé lize. Jeho tým vyhrál 2:0 a on protihráče pěkně štval. „Nadával všem. Nám, spoluhráčům, rozhodčím. A pak mi ho tam bouchnul,“ vzpomínal Radim Ottmar, populární gólman „votroků“, který nyní trénuje své nástupce v dorosteneckých kategoriích.

Nyní mohou být na jedné lodi.

Podle Floriana Plettenberga z německé verze Sky Sports, který je považovaný za velmi zasvěceného insidera, přijde Tomáš Čvančara na roční hostování na východ Čech.

Podle informací Sportu je akce prakticky domluvena. Kluby se shodly na podmínkách, vše by mělo být dotaženo během čtvrtka. Ve středu to bylo z černobílého pohled složitější, protože tým dohrával ligové utkání na stadionu Zbrojovky Brno.

Přestup by se mohl zdát jako fantasmagorie, vždyť útočník odcházel do Německa ze Sparty, postupně si zahrál také v Turecku a poslední sezonu strávil v Celtiku Glasgow. Jenže jsou tu důvody, proč potřebuje nakopnout kariéru, což by se mu v české lize a mančaftu, který neskrývá ambice, mohlo podařit.

Proč jde Čvančara do Hradce?

Zaprvé je tu provázanost s jeho současným zaměstnavatelem. Jeden z hradeckých akcionářů Ivo Ulich v Borussii Mönchengladbach velmi úspěšně kopal, tady se jednoduše otvírá linka k jednání.

Zadruhé Hradec potřebuje hrotového útočníka. Marko Regža, neúspěšný to pokus, odešel. Ondřej Mihálik, jasná jednička na tomto postu, se zranil v utkání s Panathinaikosem Atény a měl by chybět možná i dva měsíce. Další volby už trenér David Horejš nemá, vypomáhá si Mickem van Burenem a Abdullahi Umarem, které však původně viděl spíše na postu desítky, tedy pod hrotem. Vedení nevyšel ani záměr s příchodem Bělorusa Hermana Barkouskiho, který má podle všeho neřešitelný problém se získáním pracovního povolení.

Zatřetí Čvančara potřebuje znovu nastartovat kariéru. Z Česka odešel v létě 2023 za 250 milionů korun poté, co Spartě pomohl k titulu. V Německu začal slušně, ale později měl problémy. Projevila se jeho vzpurná povaha, navíc ho trápilo zdraví. Poslední sezonu byl na hostováních v Antalyasporu a Celtiku, ani v jednom případě se však úplně neprosadil.

Teď ho čeká další pokus.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia642017:514
2Liberec64118:313
3Zbrojovka641110:513
4Ml. Boleslav532011:611
5Olomouc631210:810
6Teplice631212:1210
7Sparta630312:109
8Jablonec43015:39
9Baník53024:69
10Hr. Králové52124:57
11Plzeň513111:126
12Bohemians41215:55
13Artis61146:134
14Slovácko60245:122
15Pardubice60155:121
16Zlín60065:130
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