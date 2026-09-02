Vašulín v ráži a Zbrojovka na vlně! Svědík bez hlasu, Horejš zuřil: Jasná penalta
Hit Chance Ligy dál duní a letí éterem. Zbrojovka zvládla další domácí duel, po Zlínu (3:2) přetlačila také Hradec Králové (1:0), který podruhé v řadě nebodoval a neskóroval. A kdo dal jediný gól? Žádný rébus – Daniel Vašulín. „Je to top ligový útočník. Pomáhá týmu i dozadu,“ ocenil asistent Jan Baránek. Nováček nejvyšší soutěže je po dohrávce 4. kola už na třinácti bodech a vyšvihl se na druhé místo tabulky, bod za Slavií! Senzace. Souboj dvou aktuálně nejúspěšnějších celků je na programu hned tuhle sobotu v Edenu. Bude to velký šlágr.
Když máte spolehlivého střelce, body naskakují jako divé. A nemusí dávat zrovna góly do hitparád. I takové Daniel Vašulín umí, v této sezoně už to předvedl třikrát. „Je to teď jeden z nejlepších hráčů v lize. Přijde mi, že podle toho, jak se Dan vyspí, tak s ním tým roste,“ pousmál se záložník Petr Ševčík, jenž nastoupil v lize v základní sestavě po roce a půl. A nakonec pomohl k rozhodující trefě, když rozehrál přímý kop nakrátko na Kanakimanu a ten ho poslal do vápna.
Proti Hradci, kde Vašulín dříve dlouho působil, byl šťastný za pohodlnou dorážku téměř z brankové čáry. Dal jednu z nejsnazších branek své kariéry. Byla vítězná. A o to hezčí. „Těžce to koušu. Na této úrovni se tohle nesmí stávat. Dřív jsme to nedělali, proto jsme byli úspěšní,“ prohlásil trenér poražených David Horejš.
Třeba najdou Východočeši podobného snajpra v podobě bývalého reprezentanta Tomáše Čvančary, jenž do klubu míří na hostování z německého Mönchengladbachu… „Není tajemství, že hledáme útočníka. Víc vám k tomu teď neřeknu,“ reagoval trenér na dotaz iSportu. „Po zápase jsem ještě s nikým nemluvil. Uvidíme, jak to s Tomášem bude. Je to určitě jedna z variant.“
Tentokrát Zbrojovka narazila na velmi dobře připraveného soka. Byl to Hradec, kdo zpočátku víc držel balon, vytrvale hledal skuliny v defenzivě nováčka. Jednu mu sám nabídl protihráč Ševčík, jehož špatná malá domů vyděsila všechny fanoušky „flinty“.
V klidu nicméně zůstal brankář Adam Hrdina, který proti Trubačovi a Dancákovi vytáhl během pár vteřin dva klíčové zákroky a uchránil bezgólový výsledek. „Od hráčů vyžadujeme větší tlak a touhu jít za gólem. Naše hra dopředu byla špatná,“ uvedl Horejš.
Jeho protějšek Martin Svědík (na tiskovou konferenci se kvůli hlasové indispozici nedostavil) na podzim poprvé vytáhl v lize do základu třicátníky Zmrhala se Ševčíkem, od první minuty šel do akce také křídelník Benny Kanakimana. Právě on nabil v první půli z křídla na střelu Vašulínovi, jenže nejlepší střelec týmu z běhu tentokrát vysoko přestřelil bránu a chytil se za hlavu.
Po pauze domácí zvýšili úsilí, do vápna posílali ostré balony a proti tečovanému pokusu Tadeáše Vachouška musel složitě zakročit brankář Adam Zadražil. Předtím zahodil největší šanci „votroků“ záložník Tom Slončík, jenž zblízka minul pravou tyč. Na druhé straně neminul Vašulín a bylo to 1:0. „Direkt s Panathinaikosem byl těžký, nějaké stopy to na nás zanechalo,“ připustil Horejš.
Úplně na konci plály emoce. Hosté žádali odpískání pokutového kopu za souboj Denise Granečného s Abdullahim Umarem, ovšem rozhodčí Daniel Lovětínský usoudil, že hradecký útočník padl na trávník příliš ochotně. Marné byly protesty kapitána Vladimíra Daridy a spol. „Měli jsme kopat jasnou penaltu. To asi vědí všichni,“ ucedil po bitvě Horejš.
„Po našem gólu jsme se zase začali trošku bát o výsledek, ale do žádné velké šance jsme Hradec nepustili. Musím smeknout před celým mančaftem,“ řekl brněnský asistent Jan Baránek. „Víme, že soupeře nepřehráváme od první do poslední minuty. Odrážíme se od obrany,“ dodal. Pořád platí, že Zbrojovka nedostala v sezoně gól ze hry.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|6
|4
|2
|0
|17:5
|14
|2
Zbrojovka
|6
|4
|1
|1
|10:5
|13
|3
Liberec
|6
|4
|1
|1
|8:3
|13
|4
Ml. Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|5
Olomouc
|6
|3
|1
|2
|10:8
|10
|6
Teplice
|6
|3
|1
|2
|12:12
|10
|7
Sparta
|6
|3
|0
|3
|12:10
|9
|8
Jablonec
|4
|3
|0
|1
|5:3
|9
|9
Baník
|5
|3
|0
|2
|4:6
|9
|10
Hr. Králové
|5
|2
|1
|2
|4:5
|7
|11
Plzeň
|5
|1
|3
|1
|11:12
|6
|12
Bohemians
|4
|1
|2
|1
|5:5
|5
|13
Artis
|6
|1
|1
|4
|6:13
|4
|14
Slovácko
|6
|0
|2
|4
|5:12
|2
|15
Pardubice
|6
|0
|1
|5
|5:12
|1
|16
Zlín
|6
|0
|0
|6
|5:13
|0
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