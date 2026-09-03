K vyrovnání Bohemians přispěl zásah VAR. Trenéři nechápou: Pokaždé jinak, ztrácím se v tom
Po úvodní trefě Jablonce fotbalisté Bohemians tlačili, ale do větší šance se domácí v dohrávce 4. kola Chance Ligy nemohli dostat. Až jim obrovská příležitost z ničeho nic spadla z nebe. Po hlavičkovém souboji míč dopadl na ruku Lamina Jawa a z penalty Aleš Čermák vyrovnal na konečných 1:1. „Je to souboj ve vzduchu, za mě nejde o zjevnou chybu, aby do toho vstupoval VAR. Jednou je to tak, jednou je to tak,“ odpovídal trenér hostů Luboš Kozel.
Ani domácí tým prakticky neprotestoval, když došlo k zásadnímu prohřešku v 65. minutě. Na tribunách si nevšiml prakticky nikdo. O pár minut později se při přerušení hlavní arbitr Vít Zaoral vydal k monitoru a po krátkém přezkumu nařídil pokutový kop. Aleš Čermák typicky povyskočil, poslal balon do protipohybu brankáře a bylo vyrovnáno.
Jabloneckým se však nelíbilo, jak se k nerozhodnému stavu došlo. „Rozhodlo se, že je to penalta a ruka, tak dobře. Uvidíme, jestli to takhle bude vždycky,“ nepozdával se verdikt Kozlovi. „Moc jsem to neviděl, nikdo to neviděl. Ani domácí penaltu nechtěli. Vy tomu myslím říkáte soft penalty,“ ušklíbl se na novináře na tiskové konferenci.
Sluší se dodat, že sám kouč o sporném momentu mluvit nezačal a reagoval až na dotazy. „Nechci, aby to vypadalo, že brečím. Vidím ale i v jiných zápasech, že tohle někdy penalta je a někdy není. Je to 50 na 50. Za mě to není zjevná chyba, takže když to nepískne rozhodčí, nemá to VAR opravovat,“ uzavřel téma trenér hostů.
Veselý: Trochu se v tom ztrácím
Částečně mu dal za pravdu i jeho protějšek. „Viděl jsem ruku v pravém úhlu a spadlo to na ni. To je vždycky smůla a ruce se pískají nejednoznačně na celém světě. Nepopírám, že to může brát kontroverzně,“ přikývl Jaroslav Veselý. „Vidím, co se poslední dobou píská, a trochu se v tom ztrácím. Chybí mi nějaké vyjádření komise, abychom věděli, jestli jsou výroky rozhodčích správné nebo špatné,“ pokračoval na téma sporných verdiktů. Připomněl přitom nedávné zranění Václava Pilaře po zákroku Angeho N'Guessana ve vršovickém derby.
Sám dodal, že podle něj i druhá branka v utkání s Jabloncem padla po chybě rozhodčích. „My jsme zase inkasovali z autu, který neměl být, takže také cítíme křivdu. Každý vidí, co chce vidět, a oba cítíme, že jsme mohli vyhrát,“ uzavřel téma trenér Bohemians.
Právě první gól zápasu vstřelil v nastavení prvního poločasu Martin Cedidla, který nedlouho předtím zaujal spíš negativně, když hokejovým hitem dohrál Dominika Javorčeka a po následných strkanicích si oba odnesli žlutou kartu.
Stejná dvojice sehrála klíčovou roli i u prvního gólu v nastavení první půle. Po dlouhém autu se do střely nejprve opřel Jan Chramosta, jehož ránu zablokoval Milan Havel. Akce ale pokračovala, za pár sekund vracel hlavou do ohně znovu Chramosta a Cedidla hlavičkoval přesně.
Přitom právě Javorček byl tím, kdo se zapomněl za obrannou linií a zrušil ofsajdové postavení soupeře, s nímž si nedlouho předtím vjel do vlasů. Jablonecký obránce tak přidal už čtvrtý zásah v sezoně a upevnil si vedení na čele týmové produktivity. „Má sebevědomí, což je důležité. Dali jsme gól z dohrávaného dlouhého autu a pak jsme měli dvě největší šance také ze standardek,“ chválil trenér Luboš Kozel přednosti týmu.
V závěru mohly oba celky rozhodnout, ale hlavička Dušana Pavloviče ze skvělé pozice mířila mimo. Petr Mirvald pak v nastavení na druhé straně trefil jen břevno, když mu po krásném průniku naservíroval velkou šanci Šimon Černý.
Oba trenéři se tak shodli, že remíza byla zasloužená.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|6
|4
|2
|0
|17:5
|14
|2
Zbrojovka
|6
|4
|1
|1
|10:5
|13
|3
Liberec
|6
|4
|1
|1
|8:3
|13
|4
Ml. Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|5
Olomouc
|6
|3
|1
|2
|10:8
|10
|6
Jablonec
|5
|3
|1
|1
|6:4
|10
|7
Teplice
|6
|3
|1
|2
|12:12
|10
|8
Sparta
|6
|3
|0
|3
|12:10
|9
|9
Baník
|5
|3
|0
|2
|4:6
|9
|10
Hr. Králové
|5
|2
|1
|2
|4:5
|7
|11
Bohemians
|5
|1
|3
|1
|6:6
|6
|12
Plzeň
|5
|1
|3
|1
|11:12
|6
|13
Artis
|6
|1
|1
|4
|6:13
|4
|14
Slovácko
|6
|0
|2
|4
|5:12
|2
|15
Pardubice
|6
|0
|1
|5
|5:12
|1
|16
Zlín
|6
|0
|0
|6
|5:13
|0
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