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Footcast: V Edenu souboj o 1. místo! Hradec přivítá Spartu a vyhrocené podještědské derby

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Footcast: V Edenu souboj o 1. místo! Hradec přivítá Spartu a vyhrocené podještědské derby • Zdroj: iSport.tv
Radost hráčů Zbrojovky
Daniel Vašulín se trefuje do sítě Hradce
Fanoušci Zbrojovky v dohrávce proti Hradci Králové
Fanoušci Zbrojovky v dohrávce proti Hradci Králové
Tom Slončík v utkání se Zbrojovkou
Tom Slončík v utkání se Zbrojovkou
Výtečný zákrok Adama Hrdiny v brance Brna
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iSport.cz
Chance Liga
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V 7. kole Chance Ligy nás čeká několik zajímavých zápasů s velkým příběhem. Slavia hostí Zbrojovku Brno a jde o střet 1. s 2. týmem ligové tabulky. V Jablonci se hraje podještědské derby, do Hradce vyrazí Sparta, která se vzpamatovává z porážky v souboji pražských „S“. Zápas o šest bodů uvidí diváci v Uherském Hradišti. Slovácko se představí proti Pardubicím. Všechny tyto i další zápasy se proberou v aktuální epizodě Footcast Preview.

Zápas kola: Slavia Praha - Zbrojovka Brno

Slavia odehrála takticky velmi dobré derby. Na Letné vyhráli sešívaní po šesti letech, udrželi čisté konto a prosadily se tři letní posily: Nowak, Šturm a Ayaosi. Fenomenální defenzivní part pak předvedl Zima a právě on bude mít v sobotu těžký domácí úkol. Proti němu nastoupí čtyřgólový Daniel Vašulín a jejich minisouboje dost napoví o možném vítězi utkání. Zbrojovka pojede do Edenu překvapit, ačkoliv je v tabulce druhá. Tlak bude na Slavii, to ona minule doma body ztratila.

Hráč ke sledování: Adam Zadražil (Hradec Králové)

Hradec Králové odehrál v Evropě perfektní zápasy, ale ty jsou pryč a teď se musí Votroci zmátořit v české lize. Po pěti zápasech mají bilanci 2-1-2 a skóre 4:5. Už je to tu zase, hradečtí fotbalisté se trápí v koncovce. Ve třech duelech vyšli střelecky naprázdno, a proto bude nedělní úspěch dosti záviset na brankáři Zadražilovi. Pokud předvede svůj obvyklý nadstandardní výkon, bude to mít Sparta dost těžké.

Je před námi 7. kolo, ve kterém půjde o hodně. Sledujte další díl Footcast Preview na Oneplay Sport 1 ve čtvrtek od 20.00, abyste se lépe zorientovali.

Předpověď sezony · Chance Liga
sezona 2026/27
TýmMistrPřímý sestupO titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
85%0%
Sparta Praha
7%0%
Viktoria Plzeň
4%0%
Slovan Liberec
3%0%
Jablonec
1%0%
Baník Ostrava
0%1%
Hradec Králové
0%1%
Sigma Olomouc
0%1%
Mladá Boleslav
0%1%
Teplice
0%1%
Bohemians 1905
0%2%
Zbrojovka Brno
0%4%
Slovácko
0%18%
Pardubice
0%21%
Artis Brno
0%23%
Zlín
0%28%
Predikce aktualizována: 3. 9. 2026 14:39
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).

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