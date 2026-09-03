Footcast: V Edenu souboj o 1. místo! Hradec přivítá Spartu a vyhrocené podještědské derby
V 7. kole Chance Ligy nás čeká několik zajímavých zápasů s velkým příběhem. Slavia hostí Zbrojovku Brno a jde o střet 1. s 2. týmem ligové tabulky. V Jablonci se hraje podještědské derby, do Hradce vyrazí Sparta, která se vzpamatovává z porážky v souboji pražských „S“. Zápas o šest bodů uvidí diváci v Uherském Hradišti. Slovácko se představí proti Pardubicím. Všechny tyto i další zápasy se proberou v aktuální epizodě Footcast Preview.
Zápas kola: Slavia Praha - Zbrojovka Brno
Slavia odehrála takticky velmi dobré derby. Na Letné vyhráli sešívaní po šesti letech, udrželi čisté konto a prosadily se tři letní posily: Nowak, Šturm a Ayaosi. Fenomenální defenzivní part pak předvedl Zima a právě on bude mít v sobotu těžký domácí úkol. Proti němu nastoupí čtyřgólový Daniel Vašulín a jejich minisouboje dost napoví o možném vítězi utkání. Zbrojovka pojede do Edenu překvapit, ačkoliv je v tabulce druhá. Tlak bude na Slavii, to ona minule doma body ztratila.
Hráč ke sledování: Adam Zadražil (Hradec Králové)
Hradec Králové odehrál v Evropě perfektní zápasy, ale ty jsou pryč a teď se musí Votroci zmátořit v české lize. Po pěti zápasech mají bilanci 2-1-2 a skóre 4:5. Už je to tu zase, hradečtí fotbalisté se trápí v koncovce. Ve třech duelech vyšli střelecky naprázdno, a proto bude nedělní úspěch dosti záviset na brankáři Zadražilovi. Pokud předvede svůj obvyklý nadstandardní výkon, bude to mít Sparta dost těžké.
Je před námi 7. kolo, ve kterém půjde o hodně. Sledujte další díl Footcast Preview na Oneplay Sport 1 ve čtvrtek od 20.00, abyste se lépe zorientovali.
|Tým
|Mistr
|Přímý sestup
|O titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
|85%
|0%
100%
Sparta Praha
|7%
|0%
89%
10%
Viktoria Plzeň
|4%
|0%
74%
21%
Slovan Liberec
|3%
|0%
77%
19%
Jablonec
|1%
|0%
52%
35%
14%
Baník Ostrava
|0%
|1%
40%
39%
21%
Hradec Králové
|0%
|1%
35%
40%
25%
Sigma Olomouc
|0%
|1%
35%
41%
24%
Mladá Boleslav
|0%
|1%
31%
40%
29%
Teplice
|0%
|1%
28%
42%
30%
Bohemians 1905
|0%
|2%
21%
38%
41%
Zbrojovka Brno
|0%
|4%
14%
35%
51%
Slovácko
|0%
|18%
12%
87%
Pardubice
|0%
|21%
10%
89%
Artis Brno
|0%
|23%
10%
89%
Zlín
|0%
|28%
92%