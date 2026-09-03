Předplatné
  • iSport.cz
  • Fotbal
  • Chance Liga

Ševčík: Po roce a půl v základu. Nejsem primadona, říká záložník Zbrojovky. A teď na Slavii!

Video placeholder
SESTŘIH: Zbrojovka Brno – Hradec Králové 1:0. Vašulín rozhodl jedinou trefou • Zdroj: isport.tv
Hradecký Daniel Trubač v utkání se Zbrojovkou
Adam Hrdina musel hasit nebezpečný závar po hrubé chybě Petra Ševčíka
Mick van Buren v souboji s Filipem Vedralem
Souboj Lukáše Penxy a Vladimíra Daridy
Souboj Lukáše Penxy a Vladimíra Daridy
Tom Slončík v utkání se Zbrojovkou
12
Fotogalerie
Michal Koštuřík
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Dostal poločas v Plzni, nyní proti Hradci Králové už pětašedesát minut. Konečně zdravý a dotrénovaný Petr Ševčík (32) je zpátky na prvoligové scéně. V základu se objevil po roce a půl. Naposledy v něm byl ještě v dresu Jablonce při výhře 4:0 nad Sigmou. To se psal 10. květen 2025. „Hodně dlouhá doba,“ ulevil si záložník Zbrojovky, jehož rozehraný přímý kop vedl k jediné brance utkání. V sobotu vyrazí na Slavii ke šlágru prvního s druhým! Na stadion v Edenu, kde byl kreativní středopolař dlouho doma…

S jakým záměrem pojedete na Slavii?
„Určitě vyhrát. Jako každý zápas. Ale víme, jakému mužstvu budeme čelit. Zápasů teď máme víc než Slavia, únava se kumuluje. Naštěstí z toho skoro nikdo nevypadává. I když máme na hřišti náhradníky, je vidět, že je to pořád kus za kus. I to nám pomáhá k dobrým výsledkům.“

Jak se vám hrálo od první minuty?
„Byl jsem hrozně rád, že mi trenér věřil a poslal mě tam. Na každé utkání se chystám stejně, myslím, že jsem hodně vyklidněný. Nepřipouštím si, kdo proti mně stojí. Nic mě extra nerozhodí. Nejsem typ hráče, který podléhá tlaku médií a podobným věcem. Snažím se hrát pořád stejně proti komukoliv.“

Jak vám bylo, když jste předtím znovu dlouho marodil kvůli zranění?
„Nejhorší to pro mě asi bylo po operaci. Člověk tráví skoro tři čtvrtě roku v posilovně, která mě nikdy extra nebavila. Radši jsem byl na hřišti. Pak mě dala Slavia do béčka, kde jsem taky moc nehrál. Přednost dostávali mladí kluci, což chápu. Naštěstí pak přišla Zbrojovka a celé se to znovu otočilo. Zase to vypadá růžově.“

Jste mentálně připravený na to, že pokaždé nebudete mít takovou minutáž?
„Samozřejmě bych chtěl být pokaždé v základu. Ale není mi pětadvacet a vidím, že tady je kvalita. Vím, že nebudu hrát každý zápas. S trenéry, fyzioterapeuty a kondičáky si řekneme, jak na to půjdeme. Máme to skvěle nastavené. Béčko zatím varianta nebyla, ale nejsem takový, že bych tu možnost odmítl. Záleží na trenérovi, jestli bude chtít, abych měl zápasové vytížení. Nejsem žádná primadona, abych řekl, že za béčko hrát nebudu.“

Předpověď týmu · Sezonní
Zbrojovka Brno
Očekávané umístění:12. místo
14%Skupina o titul
35%Play off o umístění
51%Skupina o záchranu
11%Sestup / baráž
Pravděpodobnost umístění
Predikce aktualizována: 3. 9. 2026 13:09
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
Zobrazit všechny predikce

U jediného gólu proti Hradci Králové jste rozehrál přímý kop nakrátko na Kanakimanu. Byl to signál?
„Ne, intuitivní rozhodnutí. Rozhodčí neukázal na píšťalku a soupeř to měl v tu chvíli takové hektické. Říkali si tam, jak mají bránit. Benny si dobře odskočil a naštěstí z toho byl gól.“

Dal ho Daniel Vašulín, a byl už jeho čtvrtý na podzim. Co říkáte na jeho řádění?
„Za mě je teď jedním z nejlepších hráčů v lize, pro nás je stěžejní. Přijde mi, že podle toho, jak se Dan vyspí, s ním tým roste.“

V tabulce jste druzí, máte třináct bodů. Senzační start, že?
„Je to příjemné, nikdo nečekal, že začneme takhle skvěle. Šlape nám to i v kabině. Jsem rád, že jedeme na vlně, kdy makáme jeden za druhého. Jasným důkazem byl zápas s Hradcem. Tohle ukazuje velikost týmu. Vedeme 1:0, na konci už se nám motají nohy, a přesto dokážeme vyhrát. Ale pořád jsme na začátku. Můžeme si vzpomenout na loňský Zlín, který na podzim nahrál body, aby mohl být na jaře v klidu. Ale doufám, že to není náš příklad. Chceme hrát každý zápas tak jako teď a udělat bodů co nejvíc. Doufám, že budeme na špici dál.“

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia642017:514
2Zbrojovka641110:513
3Liberec64118:313
4Ml. Boleslav532011:611
5Olomouc631210:810
6Jablonec53116:410
7Teplice631212:1210
8Sparta630312:109
9Baník53024:69
10Hr. Králové52124:57
11Bohemians51316:66
12Plzeň513111:126
13Artis61146:134
14Slovácko60245:122
15Pardubice60155:121
16Zlín60065:130
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů