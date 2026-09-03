Ševčík: Po roce a půl v základu. Nejsem primadona, říká záložník Zbrojovky. A teď na Slavii!
Dostal poločas v Plzni, nyní proti Hradci Králové už pětašedesát minut. Konečně zdravý a dotrénovaný Petr Ševčík (32) je zpátky na prvoligové scéně. V základu se objevil po roce a půl. Naposledy v něm byl ještě v dresu Jablonce při výhře 4:0 nad Sigmou. To se psal 10. květen 2025. „Hodně dlouhá doba,“ ulevil si záložník Zbrojovky, jehož rozehraný přímý kop vedl k jediné brance utkání. V sobotu vyrazí na Slavii ke šlágru prvního s druhým! Na stadion v Edenu, kde byl kreativní středopolař dlouho doma…
S jakým záměrem pojedete na Slavii?
„Určitě vyhrát. Jako každý zápas. Ale víme, jakému mužstvu budeme čelit. Zápasů teď máme víc než Slavia, únava se kumuluje. Naštěstí z toho skoro nikdo nevypadává. I když máme na hřišti náhradníky, je vidět, že je to pořád kus za kus. I to nám pomáhá k dobrým výsledkům.“
Jak se vám hrálo od první minuty?
„Byl jsem hrozně rád, že mi trenér věřil a poslal mě tam. Na každé utkání se chystám stejně, myslím, že jsem hodně vyklidněný. Nepřipouštím si, kdo proti mně stojí. Nic mě extra nerozhodí. Nejsem typ hráče, který podléhá tlaku médií a podobným věcem. Snažím se hrát pořád stejně proti komukoliv.“
Jak vám bylo, když jste předtím znovu dlouho marodil kvůli zranění?
„Nejhorší to pro mě asi bylo po operaci. Člověk tráví skoro tři čtvrtě roku v posilovně, která mě nikdy extra nebavila. Radši jsem byl na hřišti. Pak mě dala Slavia do béčka, kde jsem taky moc nehrál. Přednost dostávali mladí kluci, což chápu. Naštěstí pak přišla Zbrojovka a celé se to znovu otočilo. Zase to vypadá růžově.“
Jste mentálně připravený na to, že pokaždé nebudete mít takovou minutáž?
„Samozřejmě bych chtěl být pokaždé v základu. Ale není mi pětadvacet a vidím, že tady je kvalita. Vím, že nebudu hrát každý zápas. S trenéry, fyzioterapeuty a kondičáky si řekneme, jak na to půjdeme. Máme to skvěle nastavené. Béčko zatím varianta nebyla, ale nejsem takový, že bych tu možnost odmítl. Záleží na trenérovi, jestli bude chtít, abych měl zápasové vytížení. Nejsem žádná primadona, abych řekl, že za béčko hrát nebudu.“
U jediného gólu proti Hradci Králové jste rozehrál přímý kop nakrátko na Kanakimanu. Byl to signál?
„Ne, intuitivní rozhodnutí. Rozhodčí neukázal na píšťalku a soupeř to měl v tu chvíli takové hektické. Říkali si tam, jak mají bránit. Benny si dobře odskočil a naštěstí z toho byl gól.“
Dal ho Daniel Vašulín, a byl už jeho čtvrtý na podzim. Co říkáte na jeho řádění?
„Za mě je teď jedním z nejlepších hráčů v lize, pro nás je stěžejní. Přijde mi, že podle toho, jak se Dan vyspí, s ním tým roste.“
V tabulce jste druzí, máte třináct bodů. Senzační start, že?
„Je to příjemné, nikdo nečekal, že začneme takhle skvěle. Šlape nám to i v kabině. Jsem rád, že jedeme na vlně, kdy makáme jeden za druhého. Jasným důkazem byl zápas s Hradcem. Tohle ukazuje velikost týmu. Vedeme 1:0, na konci už se nám motají nohy, a přesto dokážeme vyhrát. Ale pořád jsme na začátku. Můžeme si vzpomenout na loňský Zlín, který na podzim nahrál body, aby mohl být na jaře v klidu. Ale doufám, že to není náš příklad. Chceme hrát každý zápas tak jako teď a udělat bodů co nejvíc. Doufám, že budeme na špici dál.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|6
|4
|2
|0
|17:5
|14
|2
Zbrojovka
|6
|4
|1
|1
|10:5
|13
|3
Liberec
|6
|4
|1
|1
|8:3
|13
|4
Ml. Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|5
Olomouc
|6
|3
|1
|2
|10:8
|10
|6
Jablonec
|5
|3
|1
|1
|6:4
|10
|7
Teplice
|6
|3
|1
|2
|12:12
|10
|8
Sparta
|6
|3
|0
|3
|12:10
|9
|9
Baník
|5
|3
|0
|2
|4:6
|9
|10
Hr. Králové
|5
|2
|1
|2
|4:5
|7
|11
Bohemians
|5
|1
|3
|1
|6:6
|6
|12
Plzeň
|5
|1
|3
|1
|11:12
|6
|13
Artis
|6
|1
|1
|4
|6:13
|4
|14
Slovácko
|6
|0
|2
|4
|5:12
|2
|15
Pardubice
|6
|0
|1
|5
|5:12
|1
|16
Zlín
|6
|0
|0
|6
|5:13
|0
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu