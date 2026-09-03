Douděra se loučil: Tvrdíkovi ze srdce děkuji. Mluvil o chybách a věnoval 100 tisíc
Dlouho očekávaný konec přišel. David Douděra po čtyřech letech opouští Slavii a míří do Spojených států amerických, kde bude oblékat dres Cincinnati. Osmadvacetiletý fotbalista nyní zveřejnil rozloučení pro fanoušky. „Neodcházím se zlobou. Neodcházím s výčitkami. Odcházím s vděčností. Zdůrazňuji, že panu Tvrdíkovi ze srdce děkuji, jak se o nás staral,“ stojí v dopise, který zveřejnil na svém Instagramu.
Jedna z nejdelších ság aktuálního přestupového období je vyřešená. Po červené kartě v květnovém nedohraném derby byl pravý obránce „sešívaných“ společně s Tomášem Chorým vyloučený z kádru a následně předseda představenstva Jaroslav Tvrdík oznámil, že „ani jeden už za Slavii Praha nenastoupí.“
Zatímco Chorý je zpět v kádru, Douděra se vydává jiným směrem. „Cítím, že nastal čas převzít odpovědnost za své chyby a uzavřít jednu kapitolu svého života. Proto jsem se rozhodl ukončit své působení ve Slavii a hledat svůj nový domov jinde,“ loučí se se svým srdcovým klubem.
Ve Slavii odehrál celkem 153 soutěžních utkání, zahrál si Ligu mistrů, slavil dva mistrovské tituly a jednou ovládl MOL Cup. „Slavia pro mě nikdy nebyla jen zaměstnání. Byla to součást mého života. Prožil jsem zde chvíle, na které nikdy nezapomenu. Radost, euforii, vítězství, ale i bolest a těžké okamžiky. A já vše přijímám s pokorou, protože to je život,“ vzkázal červeno-bílým fanouškům.
„Jako malé gesto poděkování a rozloučení věnuji 100 000 Kč do nadačního fondu Slavie. Dělám to proto, že po mé zkušenosti vím, že tyto peníze pomohou lidem, kteří to skutečně potřebují, kteří doopravdy bojují,“ dokazuje silné spojení s klubem.
Nyní už se chystá na novou etapu v zámoří a po štacích v Dukle, Mladé Boleslavi a Slavii poprvé vyzkouší zahraniční angažmá. Douděra se stěhuje do USA, kde bude nastupovat po boku Pavla Buchy. Podle informací iSportu odletí za oceán zítra s agentem a manželkou. Následně se ještě bude muset vrátit zpět do Česka kvůli vyřízení víz a natrvalo se připojí k týmu až poté, co je získá.
Rozloučení Davida Douděry se Slavií • Instagram / David Douděra
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|6
|4
|2
|0
|17:5
|14
|2
Zbrojovka
|6
|4
|1
|1
|10:5
|13
|3
Liberec
|6
|4
|1
|1
|8:3
|13
|4
Ml. Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|5
Olomouc
|6
|3
|1
|2
|10:8
|10
|6
Jablonec
|5
|3
|1
|1
|6:4
|10
|7
Teplice
|6
|3
|1
|2
|12:12
|10
|8
Sparta
|6
|3
|0
|3
|12:10
|9
|9
Baník
|5
|3
|0
|2
|4:6
|9
|10
Hr. Králové
|5
|2
|1
|2
|4:5
|7
|11
Bohemians
|5
|1
|3
|1
|6:6
|6
|12
Plzeň
|5
|1
|3
|1
|11:12
|6
|13
Artis
|6
|1
|1
|4
|6:13
|4
|14
Slovácko
|6
|0
|2
|4
|5:12
|2
|15
Pardubice
|6
|0
|1
|5
|5:12
|1
|16
Zlín
|6
|0
|0
|6
|5:13
|0
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