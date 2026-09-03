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Douděra se loučil: Tvrdíkovi ze srdce děkuji. Mluvil o chybách a věnoval sto tisíc

David Douděra se loučí se Slavií
David Douděra se loučí se SlaviíZdroj: koláž iSport.cz
Emoce Davida Douděry
David Douděra v dresu Slavie
Obranný zákrok Davida Douděry při zápase s Mexikem
David Douděra v dresu Slavie
Rozloučení Davida Douděry se Slavií
David Douděra
Gólová radost Davida Douděry
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Petr Fantyš
Chance Liga
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Dlouho očekávaný konec přišel. David Douděra po čtyřech letech opouští Slavii a míří do Spojených států amerických, kde bude oblékat dres Cincinnati. Nyní zveřejnil rozloučení pro fanoušky. „Neodcházím se zlobou. Neodcházím s výčitkami. Odcházím s vděčností. Zdůrazňuji, že panu Tvrdíkovi ze srdce děkuji, jak se o nás staral,“ stojí v dopise, který zveřejnil na svém Instagramu.

Jedna z nejdelších ság aktuálního přestupového období je vyřešená. Po červené kartě v květnovém nedohraném derby byl pravý obránce „sešívaných“ společně s Tomášem Chorým vyloučený z kádru a následně předseda představenstva Jaroslav Tvrdík oznámil, že „ani jeden už za Slavii Praha nenastoupí.“

Zatímco Chorý je zpět v kádru, Douděra se vydává jiným směrem. „Cítím, že nastal čas převzít odpovědnost za své chyby a uzavřít jednu kapitolu svého života. Proto jsem se rozhodl ukončit své působení ve Slavii a hledat svůj nový domov jinde,“ loučí se se svým srdcovým klubem.

Ve Slavii odehrál celkem 153 soutěžních utkání, zahrál si Ligu mistrů, slavil dva mistrovské tituly a jednou ovládl MOL Cup. „Slavia pro mě nikdy nebyla jen zaměstnání. Byla to součást mého života. Prožil jsem zde chvíle, na které nikdy nezapomenu. Radost, euforii, vítězství, ale i bolest a těžké okamžiky. A já vše přijímám s pokorou, protože to je život,“ vzkázal červeno-bílým fanouškům.

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Slavia Praha
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0%Sestup / baráž
Pravděpodobnost umístění
Predikce aktualizována: 3. 9. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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„Jako malé gesto poděkování a rozloučení věnuji 100 000 Kč do nadačního fondu Slavie. Dělám to proto, že po mé zkušenosti vím, že tyto peníze pomohou lidem, kteří to skutečně potřebují, kteří doopravdy bojují,“ dokazuje silné spojení s klubem.

Nyní už se chystá na novou etapu v zámoří a po štacích v Dukle, Mladé Boleslavi a Slavii poprvé vyzkouší zahraniční angažmá. Douděra se stěhuje do USA, kde bude nastupovat po boku Pavla Buchy. Podle informací iSportu odletí za oceán zítra s agentem a manželkou. Následně se ještě bude muset vrátit zpět do Česka kvůli vyřízení víz a natrvalo se připojí k týmu až poté, co je získá.

Rozloučení Davida Douděry se SlaviíRozloučení Davida Douděry se Slavií • Instagram / David Douděra

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia642017:514
2Zbrojovka641110:513
3Liberec64118:313
4Ml. Boleslav532011:611
5Olomouc631210:810
6Jablonec53116:410
7Teplice631212:1210
8Sparta630312:109
9Baník53024:69
10Hr. Králové52124:57
11Bohemians51316:66
12Plzeň513111:126
13Artis61146:134
14Slovácko60245:122
15Pardubice60155:121
16Zlín60065:130
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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