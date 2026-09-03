Splašený mód Plzně: slovenský supertalent, Vavro jako Hubník. Co návrat Chorého a fanoušci?
Tři výrazné last minute posily do defenzivy, překvapivý zájem o návrat Tomáše Chorého: „Plzeň jede v divokém, až splašeném módu,“ popisuje ve speciálu Ligy naruby redaktor deníku Sport a webu iSport Jonáš Bartoš tahy Adolfa Šádka, kterými reaguje na nepovedený vstup Viktorie do sezony.
- Koho připomíná slovenský supertalent Tobiáš Pališčák?
- Proč by mohl Denis Vavro navázat na někdejší příchod Romana Hubníka?
- A jaké by to měl Tomáš Chorý u fanoušků, kdyby na jeho návrat došlo?
- A dával by vůbec takový návrat smysl?
Kompletní speciál sledujte na webu www.liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.
# Tým Z V R P Skóre B 1 6 4 2 0 17:5 14 2 6 4 1 1 10:5 13 3 6 4 1 1 8:3 13 4 5 3 2 0 11:6 11 5 6 3 1 2 10:8 10 6 5 3 1 1 6:4 10 7 6 3 1 2 12:12 10 8 6 3 0 3 12:10 9 9 5 3 0 2 4:6 9 10 5 2 1 2 4:5 7 11 5 1 3 1 6:6 6 12 5 1 3 1 11:12 6 13 6 1 1 4 6:13 4 14 6 0 2 4 5:12 2 15 6 0 1 5 5:12 1 16 6 0 0 6 5:13 0