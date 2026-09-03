Předplatné
  • iSport.cz
  • Fotbal
  • Chance Liga

Splašený mód Plzně: slovenský supertalent, Vavro jako Hubník. Co návrat Chorého a fanoušci?

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Splašený mód Plzně: slovenský supertalent, Vavro jako Hubník. Co návrat Chorého a fanoušci? • Zdroj: iSport.cz
Stefan Pirgič musel při střídání čekat kvůli novému pravidlu
Plzeňská posila Denis Vavro
Radoslav Kováč na lavičce Plzně
Fotbalisté Viktorie Plzeň
Radoslav Kováč slaví postup přes CZ Bělehrad
Radoslav Kováč v premiéře plzeňského kouče
Trenér Plzně Radoslav Kováč
10
Fotogalerie
TV iSport
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Tři výrazné last minute posily do defenzivy, překvapivý zájem o návrat Tomáše Chorého: „Plzeň jede v divokém, až splašeném módu,“ popisuje ve speciálu Ligy naruby redaktor deníku Sport a webu iSport Jonáš Bartoš tahy Adolfa Šádka, kterými reaguje na nepovedený vstup Viktorie do sezony.

  • Koho připomíná slovenský supertalent Tobiáš Pališčák?
  • Proč by mohl Denis Vavro navázat na někdejší příchod Romana Hubníka?
  • A jaké by to měl Tomáš Chorý u fanoušků, kdyby na jeho návrat došlo?
  • A dával by vůbec takový návrat smysl?

Kompletní speciál sledujte na webu www.liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia642017:514
2Zbrojovka641110:513
3Liberec64118:313
4Ml. Boleslav532011:611
5Olomouc631210:810
6Jablonec53116:410
7Teplice631212:1210
8Sparta630312:109
9Baník53024:69
10Hr. Králové52124:57
11Bohemians51316:66
12Plzeň513111:126
13Artis61146:134
14Slovácko60245:122
15Pardubice60155:121
16Zlín60065:130
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
nebo jen tento článek

Odemknout rychlou SMS platbou

50 Kč

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů