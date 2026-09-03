Jak šel čas s Čvančarou: góly v bundeslize, vzpoura kabiny, měsíce bez platu i provokace
Před více než třemi lety začalo zahraniční angažmá Tomáše Čvančary, návratem do Hradce minimálně na rok končí. Po svém vysněném přestupu do bundesligy toho zažil vytáhlý útočník hodně – vzestupy, pády i kontroverzní situace. Web iSport vybral hlavní body Čvančarova zahraničního dobrodružství – od gólového startu v Mönchengladbachu, přes trápení v Turecku, po provokování fanoušků v Glasgow.
Léto 2023 - úžasný start v Německu
Do Borussie Mönchengladbach nepřicházel Tomáš Čvančara za pakatel, 11 milionů eur je dodnes osmá nejvyšší částka, kterou klub za hráče dal. Od útočníkova příchodu nepřivedl nikoho dražšího. Tudíž očekávání byla vysoká a bývalý sparťan je zprvu splácel. Při svém debutu v poháru dal dva góly Bersenbrücku, stejně tak navázal při bundesligové premiéře proti Augsburgu, ve čtvrtém kole se trefil i proti Darmstadtu. „Gladbach má konečně opravdového hrotového útočníka,“ chválil úžasný start magazín Kicker. Jenže do konce sezony už se Čvančara trefil jen jednou…
Jaro 2024 – zranění a nejistá pozice
Už na podzim začaly Čvančaru trápit zdravotní problémy, jak potvrdil tehdejší trenér Gerardo Seoane, zmeškal zhruba polovinu tréninků. V lednu pak přišla další nepříjemnost, která útočníkovi zřejmě definitivně sebrala možnost zabojovat o nominaci na EURO – přetrhl si vazy v kotníku a chyběl dva měsíce. Do základní sestavy se do konce sezony už vrátil jen jednou. Gladbach po sezoně kupuje dalšího útočníka Tima Kleindeinsta a podle Bildu s ním český hráč prohrává boj o základní sestavu již v předsezonní přípravě. Čvančara má reagovat touhou po odchodu.
Jaro 2025 – dusno v kabině a nedodržené sliby
Po podzimu s pouhým jedním gólem začalo být jasno, že angažmá v Gladbachu nesměřuje dobrým směrem. A bulvární Bild na začátku května popisuje negativní atmosféru v kabině: „Hráči dokonce přišli za sportovním vedením před utkáním s Kielem, ať Čvanačara není součástí zápasové nominace.“ Na to už následně reagoval na svých sociálních sítích i sám rodák z Neratovic, který odhalil své opakované žádosti o odchod.
„V zimě jsem přišel za vedením, že po zranění nepodávám výkony, které by si obě strany představovaly. Chtěl jsem odejít na hostování, ale nebylo mi vyhověno. Místo toho jsem dostal sliby, které nebyly dodrženy. Po čtyřech měsících najednou někomu vadí, že jsem chtěl odejít a stejný plán mám i v létě,“ postěžoval si.
Podzim 2025 – bez peněz v Turecku
Spekulace o Saúdské Arábii se nakonec nepotvrdily, Čvančara našel vysvobození na hostování v tureckém Antalyasporu. Z možnosti restartu se ale nakonec stala dosti nepovedená štace. Český reprezentant skóroval jednou a nakonec v klubu skončil o šest měsíců dříve, než měl. „Dal v Turecku výpověď, protože mu Antalyaspor nevyplácel mzdu,“ popsal agend David Nehoda. Údajně mělo jít o tři měsíce bez platu. Nešťastník se tak vrátil nečekaně zpět do Německa.
Jaro 2026 – provokace proti Rangers
Čvančara dostává šanci na hostování ve slavném Celticu a podobně jako v Německu zažívá solidní start. „Jeho průnik před gólem? Fantastický. Bude dobrou posilou,“ chválil po debutu trenér Martin O’Neill. V březnu pak byl český střelec jednou z ústředních postav skandálního pohárového derby s Rangers. Čvančara proměnil v penaltovém rozstřelu rozhodující kop a oslavu si pod kotlem rivala užil.
Oslavy fanoušků Celticu na Ibrox ale přešly přes hranu a vnikli na trávník, na což pak reagovali i domácí příznivci stejnou mincí. Předtím než Čvančara zmizel ze hřiště, pomáhal ochrance zpacifikovat jednoho z domácích raubířů, při odchodu do tunelu se zaťatou pěstí slavil přímo do tváře dalšímu fanouškovi Rangers, čímž si zasloužil nadšené ohlasy ze zeleno-bílého tábora na sociálních sítích. Pozápasový rozhovor pak dával v zakrvaveném dresu. Bohužel pro něj, další góly už ve Skotsku nepřidal.
Březen 2026 – rozpor s Koubkem
Jen pár dní po zápasu s Rangers se Čvančarovi zavřely dveře do nominace na baráž a tím pádem i na mistrovství světa. Osudná byla hráčova slova v rozhovoru pro klubovou televizi, že pro něj momentálně není reprezentace prioritou. „Pro mě pak není brát prioritou jeho,“ kontroval Miroslav Koubek. „Zdůvodnění absence Tomáše Čvančary je zavádějící a absolutně vytržená z kontextu,“ kroutil hlavou agent David Nehoda.
Vztah Čvančara a reprezentace přitom nikdy nebyl jednoduchý. Na podzim 2023 ho Jaroslav Šihlavý nenominoval z důvodů výkonu na předchozím srazu, jen aby ho donominoval o pár dní později. „Alibismus,“ reagoval Nehoda. Pod Ivanem Haškem si zahrál jen při výprasku 1:4 s Gruzií. Co Santi Denía?