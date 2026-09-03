Táta Macek: Roman bude hrát do čtyřiceti. Šéfovi Zlína připomíná Kvašňáka
Rodiče volejbalisté, sportovně nadaný Roman Macek (29) si však v raném dětství vybral fotbal. Nikdy o své volbě nepochyboval a z jeho táty Romana Macka seniora je tak nyní fanoušek Sparty. „Když se spekulovalo, jestli by se nevrátil z Itálie do Česka, řekl agentům, že jedině do Sparty,“ líčí dlouholetý šéf zlínského volejbalu, bývalý reprezentant a mistr republiky. Jeho syn se nakonec dostal na Letnou později, oklikou přes Lugano a Mladou Boleslav. Byla to cesta plná překážek…
Je to už třináct let, co Roman Macek junior jako šestnáctiletý opustil Zlín a vydal se do světa. Prošel mládeží slavného Juventusu Turín, hostoval v Bari a v Cremonese, pro seniorský fotbal dospěl ve švýcarském Luganu. „Já jsem věčný sportovní optimista. Věřil jsem tomu, že se v áčku Juventusu prosadí,“ říká pro deník Sport a web iSport.cz Roman Macek senior, tuzemská volejbalová legenda.
Jednou to bylo fakt blízko. „Když byl v Cremonese a rozhodovalo se, kde bude hrát další sezonu, těsně mu unikla nominace do áčka Juventusu. Čekalo se na odchod jednoho hráče na jeho postu. Kdyby přestoupil, byl by Roman automaticky v kádru. Bohužel to nevyšlo,“ vybavuje si moment, kdy byl jeho potomek kousíček od pevného místa v kabině „Staré dámy“ a k minutám na hřišti v Serii A či evropských pohárech.
Dneska je zpátky v Česku, po povedené štaci v Mladé Boleslavi se stal záhy členem základní sestavy pražské Sparty. A nevede si vůbec špatně. Klíčové pro něj bylo sedmileté angažmá ve švýcarském Luganu, byť protkané zdravotními neduhy. „Tam jsem na něm uviděl obrovskou vůli něco ve fotbale dokázat,“ podotýká otec. „Jeho kariéru nabourala dvě vážná zranění. Když jsem ho viděl jezdit tři čtvrtě roku při regeneraci na kole, klobouk dolů. Dva roky si od fotbalu odpočinul, takže ho vidím jako sedmadvacetiletého. Jsem přesvědčený, že bude hrát v pohodě do čtyřiceti,“ pronesl zcela vážně.