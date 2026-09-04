Horváth coby spojka, Sejk by se za rok hodil Slavii, co Umar? Hyský by byl ideální kouč pro…
„Martin Hyský dostal v Plzni hodně přes prsty, ale nám by se líbilo, aby někde trénoval. A našli jsme pro něj ideální klub,“ zazní v novém díle pořadu „Divoké sny Adama a Fíka“, v němž redaktoři deníku Sport a webu iSport.cz Jiří Fejgl a Adam Nenadál s VELKOU nadsázkou komentují fotbalová témata, která je zaujala. Je reálné, aby po Umarovi sáhla pražská „S“ ještě v tomto přestupovém termínu?
Co dalšího se řeší v novém díle Divokých snů?
- Proč by se Sejk do budoucna hodil Slavii?
- Pomohl by Kováčovi v Plzni pomohl Horváth?
- Jak by vypadalo společné kafe Trpišovského a Priskeho?
- Kováčovi by se v Plzni hodila „spojka“ na Šádka
- Umar bude jednou hodně drahý. Tak proč ho nekoupit teď?
- Kde bude příště koučovat Hyský?
Kompletní díl sledujte na liganaruby.cz a v sekci iSport Premium.
|Tým
|Mistr
|Přímý sestup
|O titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
|85%
|0%
100%
Sparta Praha
|7%
|0%
89%
10%
Viktoria Plzeň
|4%
|0%
74%
21%
Slovan Liberec
|3%
|0%
77%
19%
Jablonec
|1%
|0%
52%
35%
14%
Baník Ostrava
|0%
|1%
40%
39%
21%
Hradec Králové
|0%
|1%
35%
40%
25%
Sigma Olomouc
|0%
|1%
35%
41%
24%
Mladá Boleslav
|0%
|1%
31%
40%
29%
Teplice
|0%
|1%
28%
42%
30%
Bohemians 1905
|0%
|2%
21%
38%
41%
Zbrojovka Brno
|0%
|4%
14%
35%
51%
Slovácko
|0%
|18%
12%
87%
Pardubice
|0%
|21%
10%
89%
Artis Brno
|0%
|23%
10%
89%
Zlín
|0%
|28%
92%