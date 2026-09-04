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Horváth coby spojka, Sejk by se za rok hodil Slavii, co Umar? Hyský by byl ideální kouč pro…

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Chance Liga
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„Martin Hyský dostal v Plzni hodně přes prsty, ale nám by se líbilo, aby někde trénoval. A našli jsme pro něj ideální klub,“ zazní v novém díle pořadu „Divoké sny Adama a Fíka“, v němž redaktoři deníku Sport a webu iSport.cz Jiří Fejgl a Adam Nenadál s VELKOU nadsázkou komentují fotbalová témata, která je zaujala. Je reálné, aby po Umarovi sáhla pražská „S“ ještě v tomto přestupovém termínu?

Co dalšího se řeší v novém díle Divokých snů?

  • Proč by se Sejk do budoucna hodil Slavii?
  • Pomohl by Kováčovi v Plzni pomohl Horváth?
  • Jak by vypadalo společné kafe Trpišovského a Priskeho?
  • Kováčovi by se v Plzni hodila „spojka“ na Šádka
  • Umar bude jednou hodně drahý. Tak proč ho nekoupit teď?
  • Kde bude příště koučovat Hyský?

Kompletní díl sledujte na liganaruby.cz a v sekci iSport Premium.

Předpověď sezony · Chance Liga
sezona 2026/27
TýmMistrPřímý sestupO titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
85%0%
Sparta Praha
7%0%
Viktoria Plzeň
4%0%
Slovan Liberec
3%0%
Jablonec
1%0%
Baník Ostrava
0%1%
Hradec Králové
0%1%
Sigma Olomouc
0%1%
Mladá Boleslav
0%1%
Teplice
0%1%
Bohemians 1905
0%2%
Zbrojovka Brno
0%4%
Slovácko
0%18%
Pardubice
0%21%
Artis Brno
0%23%
Zlín
0%28%
Predikce aktualizována: 4. 9. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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