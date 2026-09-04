Pravděpodobné sestavy: Slavia po derby s řadou změn, Vavro zažije premiéru v Plzni
Už sedmým kolem pokračuje program fotbalové Chance Ligy. Slavii po vítězném derby čeká doma nováček Zbrojovka Brno, Sparta jede do Hradce, který je v domácím prostředí zatím stoprocentní. Plzeň bude hrát na Artisu a chystá se také podještědské derby mezi Jabloncem a Libercem. S jakými základními jedenáctkami do hry vstoupí všechny týmy? Projděte si v tradičním článku serveru iSport pravděpodobné sestavy.
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Slovácko zaznamenalo čtyři z pěti vstřelených gólů v této ligové sezoně až od 76. minuty (80 %), což je nejvyšší podíl ze všech mužstev.
Pouze tři týmy nasbíraly v této ligové sezoně vyšší hodnotu očekávaných gólů než Pardubice (10,3). Přitom jich reálně zaznamenaly v šesti utkáních pouze pět.
Sigma je týmem s největším počtem sekvencí, v nichž si hráči vyměnili aspoň deset přihrávek (79). Naopak Bohemians jich mají nejméně ze všech (10).
Bohemians mají úspěšnost vzdušných soubojů 55,1 % (pouze Artis je v této statistice lepší s 58,4 %). Zato Sigma zapsala nejnižší hodnotu ze všech týmů, a to 41,1 %.
- Slavia dala od startu minulé sezony 17 ligových gólů po autových vhazováních (sedm v tomto ročníku), což je minimálně o 9 víc než kterýkoli jiný tým z TOP 10 evropských lig.
- Zbrojovka Brno vyhrála poslední tři ligové zápasy (skóre 6:2). Víckrát to dokázala v rámci nejvyšší soutěže naposledy v srpnu 2003, když zvítězila čtyřikrát v řadě.
Artis má z prvních tří domácích zápasů v ligové historii nula bodů. Jediným týmem, který prohrál první čtyři domácí utkání v nejvyšší soutěži, byly Lázně Bohdaneč v roce 1997.
Plzeň inkasovala v této ligové sezoně nejvíc gólů po 75. minutě (4). Zároveň je jedním ze čtyř týmů, které v tomto časovém úseku ani jednou neskórovaly.
Všechny tři zápasy v minulé sezoně mezi Baníkem a Mladou Boleslaví skončily remízou, přičemž ve dvou utkáních (obě se hrála v Ostravě) nepadl ani jeden gól.
Boleslavští nastoupili do posledních tří ligových zápasů se zcela totožnou základní sestavou, v průběhu celé sezony v ní udělali nejméně změn ze všech týmů (3).
Žádný tým nevstřelil v nejvyšší české soutěži za rok 2026 víc gólů hlavou než Jablonec. Z celkových 24 branek jich dal ze vzduchu devět, což je 37,5 %.
Liberec vyhrál poslední tři ligové zápasy na hřišti soupeře. Delší takovou sérii měl naposledy v únoru až v dubnu 2016, když zvítězil venku čtyřikrát po sobě.
V posledních sedmi utkáních mezi Zlínem a Teplicemi padlo celkem 27 gólů, což je v průměru 3,9 branky na zápas. Remízou 0:0 skončil duel naposledy v srpnu 2022.
Zlín se může stát teprve druhým týmem v ligové historii, který prohraje úvodních sedm zápasů sezony. Prvním byla Dukla v ročníku 2018/19.
Hradec vyhrál posledních sedm domácích zápasů v lize, což už teď je nejdelší taková série v klubové historii. Zato venku nevyhrál už šestkrát v řadě (2 remízy a 4 prohry).
Sparta získala v úvodních šesti kolech pouze devět bodů, což se jí stalo teprve potřetí v historii. Zároveň inkasovala deset gólů, a to poprvé od sezony 1996/97 (tehdy měla 11).
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|6
|4
|2
|0
|17:5
|14
|2
Zbrojovka
|6
|4
|1
|1
|10:5
|13
|3
Liberec
|6
|4
|1
|1
|8:3
|13
|4
Ml. Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|5
Olomouc
|6
|3
|1
|2
|10:8
|10
|6
Jablonec
|5
|3
|1
|1
|6:4
|10
|7
Teplice
|6
|3
|1
|2
|12:12
|10
|8
Sparta
|6
|3
|0
|3
|12:10
|9
|9
Baník
|5
|3
|0
|2
|4:6
|9
|10
Hr. Králové
|5
|2
|1
|2
|4:5
|7
|11
Bohemians
|5
|1
|3
|1
|6:6
|6
|12
Plzeň
|5
|1
|3
|1
|11:12
|6
|13
Artis
|6
|1
|1
|4
|6:13
|4
|14
Slovácko
|6
|0
|2
|4
|5:12
|2
|15
Pardubice
|6
|0
|1
|5
|5:12
|1
|16
Zlín
|6
|0
|0
|6
|5:13
|0
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