Předplatné

Pravděpodobné sestavy: Slavia po derby s řadou změn, Vavro zažije premiéru v Plzni

Jak vypadají pravděpodobné sestavy týmů před sedmým kolem Chance Ligy?
Jak vypadají pravděpodobné sestavy týmů před sedmým kolem Chance Ligy?Zdroj: koláž iSport
Plzeňská posila Denis Vavro
Slávisté slaví výhru v derby
Slávisté slaví výhru v derby
Slávisté slaví výhru v derby
Slávisté slaví výhru v derby
Emmanuel Ayaosi pojistil výhru Slavie
Emmanuel Ayaosi pojistil výhru Slavie
15
Fotogalerie
iSport.cz
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (1)

Už sedmým kolem pokračuje program fotbalové Chance Ligy. Slavii po vítězném derby čeká doma nováček Zbrojovka Brno, Sparta jede do Hradce, který je v domácím prostředí zatím stoprocentní. Plzeň bude hrát na Artisu a chystá se také podještědské derby mezi Jabloncem a Libercem. S jakými základními jedenáctkami do hry vstoupí všechny týmy? Projděte si v tradičním článku serveru iSport pravděpodobné sestavy.

I v probíhající sezoně se hraje iSport Fantasy! Svůj tým můžeš koučovat jak we webovém prohlížeči, tak v mobilní aplikaci. Hra je zdarma a právě ty můžeš vyhrát sportovní zájezd v hodnotě 30 tisíc korun a řadu dalších atraktivních cen.

  • Slovácko zaznamenalo čtyři z pěti vstřelených gólů v této ligové sezoně až od 76. minuty (80 %), což je nejvyšší podíl ze všech mužstev.

  • Pouze tři týmy nasbíraly v této ligové sezoně vyšší hodnotu očekávaných gólů než Pardubice (10,3). Přitom jich reálně zaznamenaly v šesti utkáních pouze pět.

  • Sigma je týmem s největším počtem sekvencí, v nichž si hráči vyměnili aspoň deset přihrávek (79). Naopak Bohemians jich mají nejméně ze všech (10).

  • Bohemians mají úspěšnost vzdušných soubojů 55,1 % (pouze Artis je v této statistice lepší s 58,4 %). Zato Sigma zapsala nejnižší hodnotu ze všech týmů, a to 41,1 %.

  • Slavia dala od startu minulé sezony 17 ligových gólů po autových vhazováních (sedm v tomto ročníku), což je minimálně o 9 víc než kterýkoli jiný tým z TOP 10 evropských lig.
  • Zbrojovka Brno vyhrála poslední tři ligové zápasy (skóre 6:2). Víckrát to dokázala v rámci nejvyšší soutěže naposledy v srpnu 2003, když zvítězila čtyřikrát v řadě.

  • Artis má z prvních tří domácích zápasů v ligové historii nula bodů. Jediným týmem, který prohrál první čtyři domácí utkání v nejvyšší soutěži, byly Lázně Bohdaneč v roce 1997.

  • Plzeň inkasovala v této ligové sezoně nejvíc gólů po 75. minutě (4). Zároveň je jedním ze čtyř týmů, které v tomto časovém úseku ani jednou neskórovaly.

  • Všechny tři zápasy v minulé sezoně mezi Baníkem a Mladou Boleslaví skončily remízou, přičemž ve dvou utkáních (obě se hrála v Ostravě) nepadl ani jeden gól.

  • Boleslavští nastoupili do posledních tří ligových zápasů se zcela totožnou základní sestavou, v průběhu celé sezony v ní udělali nejméně změn ze všech týmů (3).

  • Žádný tým nevstřelil v nejvyšší české soutěži za rok 2026 víc gólů hlavou než Jablonec. Z celkových 24 branek jich dal ze vzduchu devět, což je 37,5 %.

  • Liberec vyhrál poslední tři ligové zápasy na hřišti soupeře. Delší takovou sérii měl naposledy v únoru až v dubnu 2016, když zvítězil venku čtyřikrát po sobě.

  • V posledních sedmi utkáních mezi Zlínem a Teplicemi padlo celkem 27 gólů, což je v průměru 3,9 branky na zápas. Remízou 0:0 skončil duel naposledy v srpnu 2022.

  • Zlín se může stát teprve druhým týmem v ligové historii, který prohraje úvodních sedm zápasů sezony. Prvním byla Dukla v ročníku 2018/19.

  • Hradec vyhrál posledních sedm domácích zápasů v lize, což už teď je nejdelší taková série v klubové historii. Zato venku nevyhrál už šestkrát v řadě (2 remízy a 4 prohry).

  • Sparta získala v úvodních šesti kolech pouze devět bodů, což se jí stalo teprve potřetí v historii. Zároveň inkasovala deset gólů, a to poprvé od sezony 1996/97 (tehdy měla 11).

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia642017:514
2Zbrojovka641110:513
3Liberec64118:313
4Ml. Boleslav532011:611
5Olomouc631210:810
6Jablonec53116:410
7Teplice631212:1210
8Sparta630312:109
9Baník53024:69
10Hr. Králové52124:57
11Bohemians51316:66
12Plzeň513111:126
13Artis61146:134
14Slovácko60245:122
15Pardubice60155:121
16Zlín60065:130
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (1)

Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů