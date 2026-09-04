Ulich řekl Čvančarovi: Musíš zapadnout. Zvládne problémový a tvrdohlavý střelec krok zpátky?
Na první pohled je to zřejmé: Hradec Králové hlásí exkluzivní posilu na post, který ho velmi trápí. Přichází Tomáš Čvančara, rozený střelec se zkušenostmi ze Sparty, Bundesligy, Celtiku Glasgow i reprezentace. Je mu šestadvacet, rozhodně se tedy nevrací do Česka při západu kariéry. Jenže to je právě ten háček: útočník potřebuje převrátit běh času, aby zase byl zajímavý. Přitom za propad si může sám.
Ivo Ulich odkopal za Mönchengladbach čtyři sezony. Zažil ještě starý ikonický stadion Bökelberg, kde na třech tribunách lidé stáli a když pršelo… Tak na ně pršelo. Atmosféra na něm však byla magická.
Český záložník, šikula, který prošel Hradcem Králové a Slavií, tady prošlápl slušnou stopu. Později se k němu přidali další – Marek Heinz, Václav Svěrkoš, Milan Fukal. Jednu chvíli se v klubu mluvilo o Ostmafii.
Dnes Ulich podniká, společně s bratry se vrhnul na výrobu kování pro dveře a okna, provozovny má v Česku i Německu. Vedle toho se stal spolumajitelem Hradce, tedy klubu, kde rostl od žákovského věku.
Nyní se jeho dvě angažmá propojují, on v tom hraje roli. Do Hradce přichází z Mönchengladbachu Tomáš Čvančara, útočník s výrazným talentem, instinktem zabijáka, ale také poměrně problémový chlapík. Což poznali v Borussii i ve Spartě.
Tvrdohlavec, sebevědomý střelec, takový je. Kvůli povaze i zdravotním problémům se v posledních měsících jeho kariéra zadrhla. Proto dělá krok zpátky, což prostě a jednoduše přesun z bundesligy do české soutěže v šestadvaceti letech je.
„Příchodem Tomáše získáváme hráče s výraznou kvalitou a zkušenostmi z velkých zápasů. Věříme, že nám pomůže posunout tým zase o kus dál, a že v Hradci bude pravidelně potvrzovat svůj potenciál,“ řekl sportovní ředitel Petr Pojezný.
„Mám za sebou první trénink s ostatními kluky. Musím říct, že byl seznamovací a zároveň trochu náročný. Prošel jsem si stadion a setkal se s lidmi z vedení. Jsem moc rád, že se můžu připojit k týmu, a že mi Hradec podal pomocnou ruku – jsem za to moc vděčný. Myslím si, že teď mohu klubu také pomoci, protože jsem se chtěl vrátit domů. Věřím, že společně můžeme dosáhnout pěkných úspěchů,“ doplnil Čvančara.