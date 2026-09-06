Když góly musí dávat obránci. Skvělý start Jablonce a poháry v kapse, forvardi však mlčí
Výsledkově není týmu co vyčítat. Fotbalisté Jablonce začali sezonu víc než solidně: v Chance Lize se drží na šesté příčce a mají zápas k dobru. Především pak zažili velkolepou jízdu evropskými předkoly, když si po třech výhrách zajistili účast v hlavní fázi Konferenční ligy. Tým má však jeden zásadní problém, a to trápící se útok. Z devíti vyloženě ofenzivních hráčů zatím skóroval pouze jeden. „Nejsme klidní. Netrefíme ani bránu,“ posteskl si kouč Luboš Kozel.
Jeden gól Jana Chramosty proti Pardubicím je za jedenáct utkání jediným jabloneckým zásahem útočníka. Ofenzivní čísla tak mají na starost spíš méně častí zakončovatelé ze středu pole a po standardkách hrozí vysocí obránci.
Naprosto nečekaně se tak o produktivitu týmu stará především pravý obránce či stoper Martin Cedidla, který se už trefil třikrát v lize a přidal i jednu branku v Evropě.
Dosud přitom nikdy nedal víc než dvě branky v jednom ročníku. Teď zvládl čtyři góly za jedenáct zápasů. „Začal jsem si víc věřit. Povedlo se mi dát první a druhý gól a najednou si člověk věří a víc si to ve vápně hledá. Dostávám se do lepších prostorů,“ líčí překvapivý střelecký tahoun po středeční remíze 1:1 na půdě Bohemians, kde znovu otevřel skóre.
Stejná slova na adresu nově objeveného kanonýra volil i trenér Kozel. „Má sebevědomí. Tím, že ty góly dal, jde dát další. To je hlavně u standardek dost důležité,“ přikývl. Že se o produktivitu stará primárně obrana, mu však radost nedělá. „Potřebujeme ale být nebezpeční a efektivní i ze hry, jenže to se nám zatím moc nedaří,“ dodal s povzdechem.
Jeho slova dokládají také čísla. Z patnácti jabloneckých branek v sezoně padlo sedm ze hry a osm ze standardních situací (4 rohy, 2 přímé kopy, 1 aut a 1 penalta).
Možná ještě větší problém pro Severočechy představuje fakt, že si ze hry nevytvářejí ani mnoho gólových příležitostí. Útočníci tedy zůstávají na suchu nikoli proto, že by pálili šance, ale protože se do nich ani nedostávají. Jawo, Růsek, Alioum, Vecheta a Hollý zůstávají na nule, Chramosta zapsal jediný gól.
Kozel: Je to o tréninku, kterého moc nemáme
Dohromady strávily na trávníku hlavní jablonecké zbraně od začátku sezony 1 658 minut a dostaly se do šancí s celkovou hodnotou 3,18 očekávaného gólu. V průměru tak jablonecký forvard potřebuje strávit na trávníku plných 521 minut, aby se dostal do šancí odpovídajících jednomu očekávanému gólu, což rozhodně není ideální. Navíc když už tak neveliké xG zelenobílí útočníci ještě podstřelují.
Jedničkou zůstává Lamin Jawo, který dal za rok a půl v Jablonci 14 gólů za 47 zápasů. V tomto ročníku zatím střelecky mlčí, i když má nejvíc prostoru a dostal se do šancí s xG 1,85. Druhou nejvyšší minutáž po něm má také bezgólový Antonín Růsek. Jen malou porci zatím dostali Saidou Alioum, Filip Vecheta a Dominik Hollý, takže u nich těžko dělat závěry.
Ani osvědčenému kanonýrovi posledních let to zatím příliš nelepí a Jan Chramosta má jediný gól, když nastřádal xG pouze s hodnotou 0,53. „Z trenérského života vím, že není jiný recept než na tom pracovat a věřit, že se to zlomí a hráči začnou věci dělat správně a automaticky. Je to jen o tréninku, kterého ale teď moc nemáme, protože každý třetí den hrajeme zápas,“ líčil Kozel po utkání proti Bohemians.
Další trojice forvardů Matej Malensek, Kevin-Prince Milla a Garang Kuol zatím do hry nezasáhla. Hlavně od posledního jmenovaného ovšem očekává realizační tým rozpohybování ofenzivy. V Ďolíčku se australský reprezentant objevil v jablonecké nominaci poprvé, ale celé utkání proseděl na lavičce.
„Počítáme s ním, a co nejdřív se na hřišti objeví. Zatím jsem ho viděl jen na dvou trénincích, takže se mi těžko hodnotí, ale je vidět, že je velmi rychlý, dynamický, umí s míčem i jeden na jednoho. To jsou hodně ceněné atributy, které tolik hráčů nemá,“ doufá trenér, že host ze Sparty pomůže prolomit zakřiknutý útok.
Vzhledem k náročnému programu v následujících týdnech bude Jablonec potřebovat, aby se do lepší formy dostali i další tápající forvardi.
Střelci Jablonce v sezoně 2026/27
|Hráč
|Pozice
|Góly
|Martin Cedidla
|obránce
|4
|Vachtang Čanturišvili
|záložník
|2
|vlastní góly
|–
|2
|Dušan Pavlovič
|obránce
|1
|Nemanja Tekijaški
|obránce
|1
|Matěj Polidar
|záložník
|1
|Jan Suchan
|záložník
|1
|Richard Sedláček
|záložník
|1
|Sebastián Nebyla
|záložník
|1
|Jan Chramosta
|útočník
|1
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|7
|5
|2
|0
|21:5
|17
|2
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|13:8
|13
|3
Liberec
|6
|4
|1
|1
|8:3
|13
|4
Zbrojovka
|7
|4
|1
|2
|10:9
|13
|5
Ml. Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|6
Jablonec
|5
|3
|1
|1
|6:4
|10
|7
Teplice
|6
|3
|1
|2
|12:12
|10
|8
Plzeň
|6
|2
|3
|1
|14:12
|9
|9
Sparta
|6
|3
|0
|3
|12:10
|9
|10
Baník
|5
|3
|0
|2
|4:6
|9
|11
Hr. Králové
|5
|2
|1
|2
|4:5
|7
|12
Bohemians
|6
|1
|3
|2
|6:9
|6
|13
Artis
|7
|1
|1
|5
|6:16
|4
|14
Slovácko
|7
|0
|3
|4
|5:12
|3
|15
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|5:12
|2
|16
Zlín
|6
|0
|0
|6
|5:13
|0
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