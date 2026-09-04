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ZLATÁ PÍŠŤALKA: Hradec měl v dohrávce kopat penaltu, ruka v Ďolíčku byla

Vít Zaoral po přezkumu videa nařídil penaltu pro Bohemians
Vít Zaoral po přezkumu videa nařídil penaltu pro BohemiansZdroj: Zuzana Jarolímková / Sport
Výtečný zákrok Adama Hrdiny v brance Brna
Radost hráčů Zbrojovky
Daniel Vašulín se trefuje do sítě Hradce
Fanoušci Zbrojovky v dohrávce proti Hradci Králové
Fanoušci Zbrojovky v dohrávce proti Hradci Králové
Tom Slončík v utkání se Zbrojovkou
Tom Slončík v utkání se Zbrojovkou
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iSport.cz
Chance Liga
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Ve dvou dohrávkách čtvrtého kola fotbalové Chance Ligy udělali sudí dvě chyby. Jednu VAR opravil, u druhé zaspal. Stěžovat si proto může Hradec Králové, který měl v nastavení zápasu na Zbrojovce kopat pokutový kop za podražení Abdullahiho Umara.

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Ruka Jawa v zápase na Bohemians a penalta nařízená po konzultaci s VAR • iSport.cz

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Hradec měl v zápase se Zbrojovkou kopat penaltu po faulu na Umara • iSport.cz

Předpověď sezony · Chance Liga
sezona 2026/27
TýmMistrPřímý sestupO titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
85%0%
Sparta Praha
7%0%
Viktoria Plzeň
4%0%
Slovan Liberec
3%0%
Jablonec
1%0%
Baník Ostrava
0%1%
Hradec Králové
0%1%
Sigma Olomouc
0%1%
Mladá Boleslav
0%1%
Teplice
0%1%
Bohemians 1905
0%2%
Zbrojovka Brno
0%4%
Slovácko
0%18%
Pardubice
0%21%
Artis Brno
0%23%
Zlín
0%28%
Predikce aktualizována: 4. 9. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia642017:514
2Zbrojovka641110:513
3Liberec64118:313
4Ml. Boleslav532011:611
5Olomouc631210:810
6Jablonec53116:410
7Teplice631212:1210
8Sparta630312:109
9Baník53024:69
10Hr. Králové52124:57
11Bohemians51316:66
12Plzeň513111:126
13Artis61146:134
14Slovácko60245:122
15Pardubice60155:121
16Zlín60065:130
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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