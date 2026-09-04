ZLATÁ PÍŠŤALKA: Hradec měl v dohrávce kopat penaltu, ruka v Ďolíčku byla
Ve dvou dohrávkách čtvrtého kola fotbalové Chance Ligy udělali sudí dvě chyby. Jednu VAR opravil, u druhé zaspal. Stěžovat si proto může Hradec Králové, který měl v nastavení zápasu na Zbrojovce kopat pokutový kop za podražení Abdullahiho Umara.
Ruka Jawa v zápase na Bohemians a penalta nařízená po konzultaci s VAR • iSport.cz
Hradec měl v zápase se Zbrojovkou kopat penaltu po faulu na Umara • iSport.cz
sezona 2026/27
|Tým
|Mistr
|Přímý sestup
|O titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
|85%
|0%
100%
Sparta Praha
|7%
|0%
89%
10%
Viktoria Plzeň
|4%
|0%
74%
21%
Slovan Liberec
|3%
|0%
77%
19%
Jablonec
|1%
|0%
52%
35%
14%
Baník Ostrava
|0%
|1%
40%
39%
21%
Hradec Králové
|0%
|1%
35%
40%
25%
Sigma Olomouc
|0%
|1%
35%
41%
24%
Mladá Boleslav
|0%
|1%
31%
40%
29%
Teplice
|0%
|1%
28%
42%
30%
Bohemians 1905
|0%
|2%
21%
38%
41%
Zbrojovka Brno
|0%
|4%
14%
35%
51%
Slovácko
|0%
|18%
12%
87%
Pardubice
|0%
|21%
10%
89%
Artis Brno
|0%
|23%
10%
89%
Zlín
|0%
|28%
92%
Predikce aktualizována: 4. 9. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|6
|4
|2
|0
|17:5
|14
|2
Zbrojovka
|6
|4
|1
|1
|10:5
|13
|3
Liberec
|6
|4
|1
|1
|8:3
|13
|4
Ml. Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|5
Olomouc
|6
|3
|1
|2
|10:8
|10
|6
Jablonec
|5
|3
|1
|1
|6:4
|10
|7
Teplice
|6
|3
|1
|2
|12:12
|10
|8
Sparta
|6
|3
|0
|3
|12:10
|9
|9
Baník
|5
|3
|0
|2
|4:6
|9
|10
Hr. Králové
|5
|2
|1
|2
|4:5
|7
|11
Bohemians
|5
|1
|3
|1
|6:6
|6
|12
Plzeň
|5
|1
|3
|1
|11:12
|6
|13
Artis
|6
|1
|1
|4
|6:13
|4
|14
Slovácko
|6
|0
|2
|4
|5:12
|2
|15
Pardubice
|6
|0
|1
|5
|5:12
|1
|16
Zlín
|6
|0
|0
|6
|5:13
|0
- Skupina o titul
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- Skupina o záchranu