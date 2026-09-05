Slavia proti Zbrojovce o první místo! Cesta trenérů ze dna na vrchol. Zmrhal: Jsou féroví
Ze svého jména udělali značku. Jejími symboly jsou kšiltovka, iniciály na speciální sadě oblečení a úspěchy v práci. Kdyby měl národ právo vybrat trenéra pro reprezentační áčko, nepochybně si odhlasuje jednoho z nich. Jindřicha Trpišovského (50) ze Slavie, nebo Martina Svědíka (52) ze Zbrojovky Brno. Spojuje je hodně. Třeba program na sobotní odpoledne. V trháku 7. kola Chance Ligy půjdou se svými týmy proti sobě, jde (nečekaně) o přímou bitvu o první místo. „Oba jsou féroví,“ říká pro deník Sport a iSport.cz univerzál Jaromír Zmrhal, který tentokrát přijede do Edenu jako host.
Mají charisma a přesvědčovací schopnosti, o tom žádná. Brzy se stali hlavními tvářemi klubu, respektovanými fachmany, jejichž pravomoci přesahují samotný koučink a přípravu na utkání. Filozofie celé organizace, stavba kádru, podoba realizačního týmu, do toho všeho mají Jindřich Trpišovský s Martinem Svědíkem co říct. Silné slovo si vydobyli vahou své osobnosti a pracovními výsledky. „Známe se dlouho a obdivuji jeho cestu na vrchol,“ podotýká kouč Zbrojovky na adresu dobrého známého z Edenu.
Jejich vzájemná konfrontace v nejvyšší soutěži začala pikantně. A pro oba nejspíš nezapomenutelně. V půlce února 2018 přijel Trpišovský, jenž se do Slavie v zimě přesunul z Liberce, se svým novým týmem do Jihlavy. Tu tehdy zachraňoval v lize právě Svědík. Sněžilo, teplota pod bodem mrazu, extrémně těžký terén. Domácí vyhráli gólem Pavla Dvořáka 1:0. Oba pánové tuhle vzpomínku jistě mají doteď v paměti…
V Česku neběhá moc hráčů, kteří by zažili v každodenním procesu oba. Už proto, že se Trpišovský devět let nehnul ze Slavie a Svědík strávil pět plodných sezon ve Slovácku. Tahle transferová linka je žhavější až v posledních měsících, kdy už druhý jmenovaný spoluřídí transformaci Zbrojovky. Přesto můžou být dva „vyvolení“ součástí sobotní partie. A to v dresu nováčka.