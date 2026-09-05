Přes Bragu a vábení Teplic ke splněnému snu. Míček v Baníku roste i „přes nohu“
Sedmigólová show v poháru vystřelila do světa médií útočníka Víta Škrkoně, úctyhodný a rekordní počin obletěl celou republiku. V Baníku nicméně nenápadně roste ještě jeden teenager, a sice stoper po vzoru Aleše Neuwirtha, Jana Baránka, Patrizia Stronatiho, Michala Frydrycha... Devatenáctiletý Jiří Míček už si v lize otevřel střelecký účet a čím dál víc si získává trenéra Romana Skuhravého. Přitom v jednu dobu to vypadalo, že Ostravu komplexní obránce opustí, zájem byl třeba z Teplic.
Když o něm někteří lidé na Bazalech tvrdili, že na ligu kvůli nedostatečné rychlosti mít nebude, hlodalo to v něm. Přestože Jiřímu Míčkovi tehdejší kouč béčka Josef Dvorník ve druhé lize věřil už coby sedmnáctiletému, všichni funkcionáři v něm takový potenciál neviděli. Takže jakmile o něj projevovaly zájem Teplice a obránce měl v Ostravě kontrakt jen do června 2027, musel mít zamotanou hlavu. Situace se velmi podobala té, kterou prožíval i jeho kamarád Vít Škrkoň.
Dneska je situace úplně jiná, pro Míčka samozřejmě mnohem příjemnější. Je stabilním členem základní sestavy A-týmu, ze které vytlačil Karla Pojezného, Matěje Chaluše i Michala Frydrycha.
„Musíte být trpěliví a věřit, že to někdy přijde. A pak musíte šanci chytit za pačesy. U každého hráče to je jiné. Jako příklad mohu dát Kubu Piru, který naskočil do áčka o trošku dřív. A strašně jsem mu to záviděl. Já si na svou cestu počkal a teďka to vyšlo,“ pochvaluje si rodák z Fryčovic.
Zase tak trnitá či dlouhá cesta to však nebyla. O Míčkově talentu se ví, v mládežnických reprezentacích nasbíral už 39 startů a v nich se desetkrát gólově prosadil! Pumelice, kterou Baníku vystřelil tři body proti Sigmě a sobě příspěvek do kasy, nebyla ojedinělá. Kdo ho zná, ví, že se umí prosadit, pět branek přidal i v druholigové rezervě. Balony se k němu odrážely už v úvodních kolech sezony, co se týče nebezpečnosti v útočném boxu, připomíná slávistu Štěpána Chaloupka.
Ne nadarmo to v něm viděl teplický trenér Zdenko Frťala, ale i Juventus nebo Braga, kam si Míčka skauti v minulosti pozvali na stáže. Zajímavostí je, že jako pravák už od patnácti hraje levého stopera. Z původní nevýhody udělal ve finále přednost: kvalitních leváků je na trhu jako šafránu a on béčkovou nohu vypiloval tak, že ji má srovnatelnou s pravačkou. Navíc kouč Roman Skuhravý se snaží hrát hodně středem hřiště, čili další plus.
„Nějak jsem si na to zvykl, úplně mi to vyhovuje,“ vypráví s úsměvem. Aby ne, když zrovna díky postavení na levé straně slavil tak nádhernou branku proti Olomouci. Míč se mu vykulil, praštil do něj přes šajtli a Jan Koutný neměl nárok. „Spíš jsem si myslel, že první gól v lize bude nějaká jednoduchá dorážka, jako třeba můj první gól ve druhé lize. Ale ty střely mi asi jdou,“ dodává.
Kdyby byl nicméně platný pro tým pouze směrem dopředu, měl by u Skuhravého problém. Ostatně právě proto se Pojezný musel stěhovat do Brna. „Ve všech klubech jsme každé přestupní období skautovali stopera, který umí bránit a umí i zakládat. Míček má obě varianty,“ podotýká trenér. „S Noghou naposledy předvedli až vyspělý výkon, nebylo poznat, že je to pro ně páté ligové utkání v životě. Jsem za ně hrozně rád, na druhou stranu si na sebe upletli bič. Tohle budu brát za standard, nevím, jestli je to pro ně výhra.“
Není tajemstvím, že Skuhravý si s sebou do Slezska vzal syna Davida, kondičního experta. A okamžitě po nástupu se začalo důkladně testovat. „Až šíleně,“ upřesňuje šéf lavičky. „Kondičáci mi řekli jednu podstatnou věc: ten chlapec se ve všech kondičních parametrech, tedy i v dynamice, bude zlepšovat. Zatím je ještě mladé ucho, ale predikce růstu v osvalení, ve zkušenosti, v nabírání kondice je taková, že půjde nahoru. Kluci mi říkali, že má prostor ke zlepšení třeba až o nějakých čtyřicet procent, což je brutální číslo,“ vysvětluje.
A co je možná úplně nejdůležitější, je charakter. „Má neskutečnou mentalitu. Jestli to nedám jako trenér, tak jsem zklamal. Za rok může – záleží na něm – být hrozně zajímavý nejen pro Baník. Mentalitou na to s Vítkem Škrkoněm mají oba. Jsou to skromní kluci, kteří se zabijí pro fotbal. A věřte mi, že to se dneska vidí hrozně málo,“ zakončuje Skuhravý.
Stejného názoru je i trenér reprezentační jednadvacítky Michal Bílek, který možná Míčka premiérově povolá na zářijové zápasy s Ázerbájdžánem a Bulharskem.
Míček proti Sigmě
- Akce/úspěšné: 57/32 (56 %)
- Souboje/úspěšné: 10/3 (30 %)
- Střely/na branku: 1/1 (100 %)
- Přihrávky/přesné: 32/27 (84 %)
- Průměrná délka přihrávky: 20 metrů
- Fauloval/faulován: 2/2
- Zachycené míče: 9
- Driblinky: -
- Centry: -
Stopeři Baníku
- Michal Frydrych (36)
- Matěj Chaluš (28)
- Maksym Djačuk (23)
- Jevgenij Skyba (23)
- Roan Nogha (22)
- Aboubacar Traoré (22)
- Jiří Míček (19)
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|6
|4
|2
|0
|17:5
|14
|2
Zbrojovka
|6
|4
|1
|1
|10:5
|13
|3
Liberec
|6
|4
|1
|1
|8:3
|13
|4
Ml. Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|5
Olomouc
|6
|3
|1
|2
|10:8
|10
|6
Jablonec
|5
|3
|1
|1
|6:4
|10
|7
Teplice
|6
|3
|1
|2
|12:12
|10
|8
Sparta
|6
|3
|0
|3
|12:10
|9
|9
Baník
|5
|3
|0
|2
|4:6
|9
|10
Hr. Králové
|5
|2
|1
|2
|4:5
|7
|11
Bohemians
|5
|1
|3
|1
|6:6
|6
|12
Plzeň
|5
|1
|3
|1
|11:12
|6
|13
Artis
|6
|1
|1
|4
|6:13
|4
|14
Slovácko
|6
|0
|2
|4
|5:12
|2
|15
Pardubice
|6
|0
|1
|5
|5:12
|1
|16
Zlín
|6
|0
|0
|6
|5:13
|0
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