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Zlámal o gólmanech (nejen) Sparty: Čekal jsem Zadražila, Surovčík do toho doroste

Brankář Sparty Jakub Surovčík rychle inkasoval
Brankář Sparty Jakub Surovčík rychle inkasovalZdroj: Zuzana Jarolímková / Sport
Gólman Sparty Jakub Surovčík s míčem během zápasu
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Pavel Šťastný
Chance Liga
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Předvídal změny mezi gólmany Sparty, přesto ho volba do nové sezony překvapila. Letenskou jedničkou se stal Jakub Surovčík, který nahradil na jaře zraněného Petera Vindahla. „Čekal jsem velké jméno,“ uvedl bývalý ligový brankář Zdeněk Zlámal. V rozhovoru pro deník Sport a web iSport rozebral Surovčíkovy poslední výkony a srovnal je s představením Adama Zadražila z Hradce Králové nebo slávisty Jakuba Markoviče.

Má kvalitu na pozici gólmanské jedničky ve Spartě?
„Obecnou brankářskou kvalitu má, prokázal ji v minulé sezoně, kdy nahradil Vindahla. Měl výborné zápasy. Otazník visí u toho, jestli je skutečně dlouhodobá jednička pro Spartu Praha, která chce hrát o titul a být úspěšná v Evropě.“

Proč pochybujete?
„Ve Spartě je obrovský tlak, nemůže za ni chytat každý. Fanoušci si pamatují v brance obrovské osobnosti a srovnávají je se současnými gólmany. Jednička je Surovčík, má potenciál a myslím, že do toho doroste. Věřím mu, i když ho poslední zápasy v nejdůležitějších momentech balony netrefovaly tak, jak by potřeboval. Neudělal zákrok navíc.“

Překvapila vás sparťanská volba na začátku sezony?
„Surovčíkovi pomohl závěr minulé sezony, podržel Spartu. Musím ale přiznat, že jsem čekal, že přivede někoho jiného.“

Dorazil akorát brankář Krisztián Hegyi z West Hamu.
„Čekal jsem velké jméno, které je prověřené českou ligou a prokazuje dlouhodobě vysoký standard. Myslím třeba Dúbravku (zůstal v Premier League) nebo Zadražila.“

Druhému z nich byste věřil ve Spartě?

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