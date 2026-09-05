Co dnes dělají Stramaccioniho „Galácticos“: pátá liga, investiční podvod i brzké konce
Byla to podivuhodná, byť dosti neúspěšná éra Sparty. Pod italským trenérem Andreou Stramaccionim se od léta 2017 budoval ve Spartě drahý mezinárodní projekt, v rámci kterého dostal kouč během svého posezonního působení hned jedenáct zahraničních posil. Někdo následně zmizel nejrychleji, jak to šlo, někdo ve Spartě ještě vydržel. Jaké příběhy zažili sparťanští „Galácticos“ včetně Stramaccioniho poté, co opustili Letnou?
Nicolae Stanciu
- 33 let
- záložník
- Přišel z: Anderlecht za 117 milionů korun (zima 2018)
- Odešel do: Al-Ahli za 198 milionů korun (zima 2019)
- Čísla ve Spartě: 34 zápasů/10 gólů/10 asistencí
Před půl rokem se vrátil do Číny, patří mezi nejproduktivnější hráče Dalianu Yingbo. Smlouva mu vyprší na konci příštího června, ve hře je údajně návrat do Rumunska. V létě se spekulovalo o kontaktu s vedením klubu Universitatea Kluž. Od odchodu z Letné prošel šesti týmy, největší rozruch způsobil přestupem do Slavie, se kterou získal dva tituly. Zahrál si také v Saúdské Arábii a v Itálii, kde neuspěl v dresu prvoligového Janova.
Tal Ben Haim
- 37 let
- útočník
- Přišel z: Maccabi Tel Aviv za 76 milionů korun (léto 2017)
- Odešel do: Maccabi Tel Aviv jako volný hráč (léto 2020)
- Čísla ve Spartě: 24 zápasů/0 gólů/3 asistence
Po průšvihu ve Spartě se objevil pouze v izraelských týmech. Před dvěma lety uzavřel profesionální kariéru, do posledního soutěžního zápasu naskočil naposledy 24. prosince 2023. „Věděl jsem, že je konec, už jsem nemohl pokračovat,“ rozloučil se na instagramovém účtu, který sleduje téměř padesát tisíc lidí. Momentálně pracuje jako televizní expert, zároveň je pravidelným hostem několika fotbalových podcastů.
Georges Mandjeck
- 37 let
- záložník
- Přišel z: Méty za 40 milionů korun (léto 2017)
- Odešel do: Waasland-Beveren jako volný hráč (léto 2020)
- Čísla ve Spartě: 31 zápasů/0 gólů/0 asistencí
Po Spartě, na kterou si před časem stěžoval až u FIFA kvůli smlouvě, se přesunul postupně do Belgie, Turecka, na Kypr a do Izraele. Nikde se výrazně neprosadil. Profesionální kariéru ukončil letos v březnu, před tím nehrál celé dva roky, protože si vážně poranil koleno. „Nevěděl jsem, že jde o můj poslední zápas. Až postupem času jsem pochopil, že kariéra netrvá věčně,“ sdělil na Instagramu. Momentálně pracuje na podnikatelském projektu Nayuma. „Není to značka, je to nový způsob uvažování o pohybu,“ zmínil. Má také vlastní fotbalovou akademii doma v Kamerunu.
Rio Mavuba
- 42 let
- záložník
- Přišel z: Lille jako volný hráč (léto 2017)
- Odešel do: Mérignac-Arlac jako volný hráč (léto 2019)
- Čísla ve Spartě: 14 zápasů/0 gólů/0 asistencí
V polovině srpna, teprve před dvěma týdny, se vrátil po devíti letech do Lille, odkud přišel do Sparty. Pracuje v akademii klubu z Ligue 1, konkrétně jde o pozici sportovního ředitele a manažera talentů. Poslední dva roky působil v Bordeaux, kde trénoval mládež a letos na jaře zaskakoval také u prvního týmu na sedm zápasů. Kariéru definitivně ukončil na podzim 2024 (ve 40 letech), po angažmá v Česku hrál jen v nižších francouzských soutěžích.
Jonathan Biabiani
- 38 let
- záložník
- Přišel z: Interu Milán na hostování (léto 2017)
- Odešel do: Interu Milán po hostování (léto 2018)
- Čísla ve Spartě: 16 zápasů/0 gólů/1 asistence
V době Francouzova příchodu do Sparty ještě u jeho jména na Transfermarkt svítila hodnota 4 miliony euro. Ta už pak šla jen strmě dolů, stejně jako úroveň jeho angažmá. V Parmě se neprosadil, velké zklamání ale přišlo i v druholigovém italském Trapani. Nakonec se restartoval až ve třetí španělské lize v dresu San Fernando a Antequery. „Musíte být ochotni jít o soutěž níž, abyste se mohli pustit do nových výzev. Našel jsem tu velký impulz,“ mluvil o Španělsku, kde se usadil. Nedávno byl zaregistrován v týmu UD San Pedro, tedy páté nejvyšší španělské soutěži.
Semih Kaya
- 35 let
- obránce
- Přišel z: Galatasaray za 48 milionů korun (léto 2017)
- Odešel do: Malatyasporu jako volný hráč (léto 2020)
- Čísla ve Spartě: 33 zápasů/2 góly/0 asistencí
Ve Stramaccioniho Spartě byl nejlépe placeným hráčem, pouhé dva roky od definitivního odchodu z Letné ale ukončil kariéru. Nedařilo se mu totiž ani v tureckém Malatyasporu, šanci rozloučit se s fotbalem tak dostal ve „svém“ Galatasaray. Po konci kariéry jeho jméno rezonovalo především v kontextu finančního skandálu, kdy společně s Fatihem Terimem a dalšími fotbalisty vložil své vydělané miliony do podvodného investičního fondu, který sliboval zhodnocení 27 % během měsíce. Bankéřka Secil Erzanová, která za podvodem stála, následně vypovídala, že Kaya při snaze získat peníze zpět použil násilí, což bývalý reprezentant odmítá. Miliony ale získal zpět.
Srdjan Plavšič
- 30 let
- záložník
- Přišel z: CZ Bělehrad za 32 milionů korun (léto 2017)
- Odešel do: Slavie jako volný hráč (léto 2021)
- Čísla ve Spartě: 101 zápasů/10 gólů/11 asistencí
Hořký příběh. Bouřlivý odchod k nenáviděnému rivalovi mu nepomohl, chyběly konzistentní výkony. Následně se malý Srb dostal do kolotoče zranění a hostování, prošel Rakówem, Baníkem… Ještě před pár měsíci byl k vidění v barážových zápasech Chance Ligy. Za Českem už ale zavřel dveře, vrátil se domů a podepsal jako volný hráč za Železničar Pančevo. Tam mu stačilo jen 22 minut na první asistenci. Po návratu do Srbska se rozpovídal i o Spartě. „Chtěl jsem prodloužit smlouvu, ale Sparta mi nechtěla nabídnout nový kontrakt. Během dvou měsíců se tam mně i mé rodině stalo hodně špatných věcí. Dostalo se to do fáze, kdy jsem měl jediný cíl: co nejrychleji odejít,” řekl.
Marc Janko
- 43 let
- útočník
- Přišel z: Basileje jako volný hráč (léto 2017)
- Odešel do: Lugana za 15 milionů korun (zima 2018)
- Čísla ve Spartě: 8 zápasů/2 góly/0 asistencí
Velice brzy bylo jasné, že podpis zkušeného rakouského útočníka byl přešlap, proto Janko zamířil pryč už po pouhém půlroce. Podobně jako Kaya relativně brzy po odchodu z Letné ukončil kariéru, a to po konci sezony 2018/19, ani ve Švýcarsku mu to totiž nepálilo. Ihned poté ale ladně přešel do médií, kde je v Rakousku hodně vidět. Dělá televizního experta pro Sky Österreich, píše sloupky pro deník Kurier, má vlastní podcast a mimo jiné pokrýval přímo z USA mistrovství světa, kam ho vyslala televize ServusTV.
Florin Nita
- 39 let
- brankář
- Přišel z: FCSB za 32 milionů korun (zima 2018)
- Odešel do: Gaziantepu jako volný hráč (léto 2023)
- Čísla ve Spartě: 110 zápasů/41 čistých kont
Ve Spartě zanechal svými tygřími skoky na čáře stopu, postupně byl ale odsunut do role dvojky a překvapivě zachraňoval na hostování Pardubice v lize. I po odchodu na východ si dobrým vytížením v Turecku či Saúdské Arábii držel pozici jedničky v rumunském národním týmu, kde naposledy chytal v březnu 2025. Teprve před třemi měsíci přišlo relativně překvapivé ohlášení konce kariéry, Nita totiž ještě v zimě aktivně hledal nové zahraniční působiště, byť kategoricky odmítal návrat do rumunské ligy. Do budoucna chce být trenérem.
Guelor Kanga
- 36 let
- záložník
- Přišel z: CZ Bělehrad za 25 milionů korun (zima 2018)
- Odešel do: CZ Bělehrad jako volný hráč (léto 2020)
- Čísla ve Spartě: 81 zápasů/31 gólů/16 asistencí
Kontroverzní postava letenského týmu zažila po konci v Praze ještě pár kvalitních let. Kanga strávil dalších pět sezon u srbského hegemona CZ Bělehrad, kde prorazil před příchodem do Sparty, hrál pravidelně i v Lize mistrů, kde dokonce skóroval. Získal i srbské občanství a stále je aktivním hráčem - působí ve druhé turecké lize za Enkerek Erokspor. I tam si drží solidní čísla. Největší skandál od jeho odchodu ze Sparty bylo tvrzení Konžské federace, podle kterého je Kanga o pět let starší a jeho pravé jméno je Kiaku-Kiaku Kiangana, ale CAF (Konfederace afrického fotbalu) nakonec smetla případ ze stolu pro nedostatek důkazů.
Mihailo Ristič
- 30 let
- obránce
- Přišel z: Krasnodaru na hostování (zima 2018)
- Odešel do: Krasnodaru po konci hostování (zima 2019)
- Čísla ve Spartě: 4 zápasy/0 gólů/0 asistencí
Bizarní situace, za rok odehrál pouhých 38 minut, Sparta ale očividně měla v rukou opravdu solidního hráče. O tom vypovídá jeho pozdější kariéra. Dá se říct, že povýšil, odešel do Montpellieru, kde se stal stálicí Ligue 1. Dostatečně dobrou na to, aby si ho všimla portugalská Benfika. V Lisabonu ho pak po roce „nahradil” David Jurásek a Ristič zamířil do Celty Vigo, kde mu ale angažmá zdemolovala zranění. Nyní se vrátil do CZ Bělehrad, zápasy předkol s Plzní ale nestihl.
Andrea Stramaccioni
- 50 let
- trenér
- Přišel v: květnu 2017
- Odešel v: březnu 2018
- Čísla ve Spartě: 23 zápasů/10 výher/6 remíz/7 proher
I sám šéfdirigent zahraniční přestavby po odchodu ze Sparty relativně brzy ukončil trenérskou kariéru. Čekala ho ještě půlroční štace v Esteghalu. U íránského mužstva mu to šlo, ale odešel, jelikož mu klub neplatil peníze podle smlouvy. Rok pak strávil v katarské Al-Gharafě, kde skončil v roce 2022. Následovala nová kariéra - televizního experta a komentátora televize RAI. I on byl na mistrovství světa 2026, kde v Dallasu redaktorovi Sportu řekl: „Miluju fotbal, je to můj život, ale s manželkou jsme rozhodli, že s tím přestaneme. Televize je teď to, co mě stále drží u mé fotbalové vášně. Mám aspoň čas na svou rodinu.”