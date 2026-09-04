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Slovácko má jediného majitele: Skopal dokoupil zbývající čtvrtinu klubu

Vítězslav Skopal
Vítězslav SkopalZdroj: M. Beránek (Sport)
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ČTK, iSport.cz
Chance Liga
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Stoprocentním vlastníkem fotbalového Slovácka se stala společnost Solar Global, jejímž majitelem je Vítězslav Skopal. Skupina odkoupila čtvrtinový podíl od firmy AUTO UH. Prvoligový klub z Uherského Hradiště to uvedl na svém webu.

Slovácko začalo se změnami v akcionářské struktuře v červnu. Skupina Solar Global tehdy odkoupila zbývající pětadvacetiprocentní podíl společnosti Z-Group Zdeňka Zemka a navýšila svůj podíl v klubu na 75 procent. Čtvrtinu vlastnila společnost AUTO UH, kterou založil Pavel Buráň. Většinový majitel nyní odkoupil i zbylých 25 procent.

„Chceme, aby bylo Slovácko stabilním prvoligovým klubem, který stojí na pevných základech a dokáže vychovávat vlastní hráče. V posledním roce prošel klub řadou změn a další práce je před námi. Věřím, že postupnými kroky můžeme Slovácko dál posouvat,“ uvedl Skopal.

Předpověď týmu · Sezonní
Slovácko
Očekávané umístění:13. místo
2%Skupina o titul
12%Play off o umístění
87%Skupina o záchranu
36%Sestup / baráž
Pravděpodobnost umístění
Predikce aktualizována: 4. 9. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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