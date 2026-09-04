Slovácko má jediného majitele: Skopal dokoupil zbývající čtvrtinu klubu
Stoprocentním vlastníkem fotbalového Slovácka se stala společnost Solar Global, jejímž majitelem je Vítězslav Skopal. Skupina odkoupila čtvrtinový podíl od firmy AUTO UH. Prvoligový klub z Uherského Hradiště to uvedl na svém webu.
Slovácko začalo se změnami v akcionářské struktuře v červnu. Skupina Solar Global tehdy odkoupila zbývající pětadvacetiprocentní podíl společnosti Z-Group Zdeňka Zemka a navýšila svůj podíl v klubu na 75 procent. Čtvrtinu vlastnila společnost AUTO UH, kterou založil Pavel Buráň. Většinový majitel nyní odkoupil i zbylých 25 procent.
„Chceme, aby bylo Slovácko stabilním prvoligovým klubem, který stojí na pevných základech a dokáže vychovávat vlastní hráče. V posledním roce prošel klub řadou změn a další práce je před námi. Věřím, že postupnými kroky můžeme Slovácko dál posouvat,“ uvedl Skopal.