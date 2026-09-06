Hit jménem Auta. Čekání na víza, pak raketový vstup do ligy. Vachoušek: Z Česka už byl zájem
Je malý, je rychlý a se startem tohoto ročníku Chance Ligy se dá říct, že i gólový. Nigerijský šikula John Auta si zkrátka získává nejen teplické fanoušky. Jeho cesta do áčka přitom byla přímo raketově rychlá a překvapila prakticky všechny v klubu. „Potenciální prodej by mohl být zajímavý,“ vyhlíží teplický sportovní ředitel Štěpán Vachoušek (snad) vzdálenou budoucnost. Jak se dvacetiletý křídelník od měsíční zkoušky v severočeském klubu vypracoval v jednoho z nejzajímavějších mladých hráčů ligy?
Zdenko Frťala a vedení klubu dělají vše, aby dvacetiletého Afričana udrželi nohama na zemi. „Slávy si už užil dost,“ připomněl kouč po zápase s Jabloncem, kdy Autu nechal zpočátku na lavičce. 168 centimetrů vysoký křídelník pak naskočil v průběhu utkání a rozhodnul hlavou. Se třemi góly je dělený nejlepší střelec týmu, a byť se to trenérovi, který do něj den co den hustí hlavně defenzivní práci, nemusí líbit, stává se jednou z největších mladých hvězd soutěže.
Jak se vůbec malý snaživec na Stínadlech zjevil? V klubu nemají zatím jasně proklestěnou cestu přímo do Afriky, skauting či aktivní monitoring tam na přelomu roku 2023 a 2024 neexistoval a vzít podobného hráče byla spíše výjimečná příležitost. „Skláři“ to vždy zkouší kolem listopadu, kdy béčko a dorost dohrají soutěž a je možnost novice na zkoušce otestovat v přátelských utkáních. A tak se na doporučení agenta Martina Hrdličky, který do Afriky jezdí, rozhodli Autu vyzkoušet.
Kvůli vízům měl měsíc na to zaujmout, ale povedlo se. „Musím říct, že už od začátku se nastavením a charakterem trochu vymykal,“ popisuje sportovní ředitel Štěpán Vachoušek. „Když vezmete kluka přímo z Afriky a je to jeho první střet s Evropou, může to celé trochu trvat. Dorazil v listopadu, byla zima, ale když jsme viděli, jak se zvládne pohybovat i na umělkách i na sněhu, řekli jsme si: ‚Ty bláho, to by mohlo být jednou i pro áčko.‘“
Mladík se do Česka vrátil až rok po zkoušce
„Zaujal nás hned chováním po převzetí míče. Žádný alibismus a seknutí zpátky, prostě tah na bránu a velká dravost,“ popisuje David Šourek, který měl Autu v B týmu. „Začali jsme tehdy hrát 4-3-3 a on do toho zapadal fantasticky. S čím bojujeme u českých křídel, je ten problém, že když už dostanou balon do ofenzivních pozic, buď situaci vyřeší, nebo míč ztratí. Nic mezi. Ale co John nevyřešil, tam byl aspoň faulovaný. On získá faulů opravdu hodně, dá pak týmu vydechnout, není moc ztrátový,“ popisuje.
Na doporučení Šourka a dalších lidí se vedení celkem jednoznačně shodlo na tom, že Autu berou. Tady ale nastal zádrhel a spousta čekání. Mladík se vrátil do Nigérie, i přes zájem českého klubu nemohl podepsat smlouvu, nebylo mu 18 let. Narozeniny oslavil až v dubnu, pak mohl následovat podpis kontraktu a na základě něj teprve mohl klub řešit víza. Další papírování, vyřizování, schvalování. Reálně se mladík vrátil do Česka až na konci roku 2024, tedy téměř po roce od zkoušky. Za tu dobu se mohlo stát cokoliv, naštěstí pro Teplice, i tehdy přišel dobře nastavený.
Adaptace proběhla bleskově, přitom klub nemá ani designovaného člověka, který by v tom mladému Afričanovi pomohl. „Musím opravdu zdůraznit, jak moc je John v tomto ohledu jiný,“ popisuje Vachoušek. „Vždy s ním byla rozumná domluva. Možná párkrát přišel pozdě na trénink, ale řekli jsme mu, že se to nemá opakovat a vzal to.“
„V béčku nikdo pořádně anglicky nemluvil, takže jsme si s Johnem psali každý den,“ popisuje Šourek, který byl na Stínadlech často označován za hráčova adoptivního otce. „Hodně se zajímal, ptal se, líbilo se mi, že jen nečekal na pokyny od nás, ale aktivně hledal radu. Pilovali jsme střelbu, která nebyla na takové úrovni. Opravdu si ho nemůžu vynachválit, bude to znít blbě, ale rád bych ho ještě někdy trénoval,“ usměje se.
Potenciální prodej může být zajímavý
Je pravda, že Auta mu podobně jako většině ligových obránců, jen rychle proklouzl pod rukama. V Teplicích měli plán, jak Nigerijce nechají vyrůst v béčku, jak případně někdy vypomůže dorostu, on ale předběhl frontu. Už v březnu 2025, tedy jen pár měsíců po definitivním příchodu na Stínadla, už se zapojoval do tréninku A týmu. V květnu 2025 už zapsal prvoligový debut v Českých Budějovicích. V srpnu zapsal první ligový gól, v září už stál poprvé v základní sestavě áčka.
„Ohromně rychlý spád. To jsme opravdu nečekali,“ kroutí hlavou Vachoušek. I přes absenci dalších Afričanů zapadl Auta i do kabiny. V klubu se jen mihl Emannuel Fully a Benjamin Nyarko, sám hráč se však nejvíc skamarádil s Lotyšem Nojusem Audinisem a od letního soustředění s českým talentem Idrisem Hopim. „Z mé zkušenosti je lepší nemít víc afrických hráčů u sebe, protože pak začnou dělat skupinku, mají trochu svůj svět a přestanou se soustředit na fotbal,“ doplňuje sportovní ředitel.
V Teplicích samozřejmě moc dobře vědí, že jejich klub není pro Autu stropem. Jenom slepého by nezaujaly jeho rychlost a potenciál. „Skláři“ už tak museli nájezdům prvních nápadníků odolávat. „Největší blázinec kolem něj byl teď v zimě 2026. Zájem byl z Česka,“ usmívá se tajemně Vachoušek. Během léta se nic vážného neobjevilo, jak ale sportovní ředitel dosvědčuje, že v době před vstupem silného majitele by zřejmě musel klub podvolit první vyšší nabídce. Nyní může klidně pomýšlet na přestupový rekord.
Auta by se hodil do Slavie
„Není to hráč, který je hotový a který by měl teď přestoupit. Pokud se v některých věcech zklidní a my se budeme prezentovat dobrým fotbalem, potenciální prodej ale může být opravdu zajímavý,“ mrká Vachoušek. Pro kontext, zatím největším teplickým prodejem v historii je odchod Martina Fenina (120 milionů korun) a Edina Džeka z roku 2008 (100 milionů korun) Pod Vachouškovým vedením se nejdráže prodával Štěpán Chaloupek (25 milionů korun) a Alex Král (18 milionů korun), oba do Slavie. Jméno tohoto klubu napadne i Šourka.
„Pokud bych měl vybrat tým, kam by se hodil, je to Slavia. Třeba ve Spartě by podle mě neměl velký prostor ukázat své silné stránky. Ale přestože nechci shazovat českou ligu, přál bych mu posun někam výš. Třeba pro Německo by Johnův fotbal mohl být velmi zajímavý,“ zamyslí se.
Na to je ale času dost. V klubu rozhodně nechtějí předbíhat a dělat z Auty superstar. I pro jeho dobro. Než tedy začne snít o fotbalových výšinách, musí ukázat konzistentní výkony, nejlépe už v neděli proti Zlínu. Sami „Skláři“ si ale uvědomili, že přímou africkou cestou jde vytvořit potenciální hit. Není divu, že už se dávno pracuje na dalším „projektu Auta“.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|7
|5
|2
|0
|21:5
|17
|2
Ml. Boleslav
|6
|4
|2
|0
|15:6
|14
|3
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|13:8
|13
|4
Liberec
|6
|4
|1
|1
|8:3
|13
|5
Zbrojovka
|7
|4
|1
|2
|10:9
|13
|6
Jablonec
|5
|3
|1
|1
|6:4
|10
|7
Teplice
|6
|3
|1
|2
|12:12
|10
|8
Plzeň
|6
|2
|3
|1
|14:12
|9
|9
Sparta
|6
|3
|0
|3
|12:10
|9
|10
Baník
|6
|3
|0
|3
|4:10
|9
|11
Hr. Králové
|5
|2
|1
|2
|4:5
|7
|12
Bohemians
|6
|1
|3
|2
|6:9
|6
|13
Artis
|7
|1
|1
|5
|6:16
|4
|14
Slovácko
|7
|0
|3
|4
|5:12
|3
|15
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|5:12
|2
|16
Zlín
|6
|0
|0
|6
|5:13
|0
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