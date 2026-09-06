Po derby se objevují pochybnosti o kvalitě Surovčíka. Sparta už gólmana přivést neplánuje
Na jaře překvapil, když více než solidně zaskočil po zranění dlouhodobé jedničky Petera Vindahla. Výkony kupříkladu proti Hradci Králové či Plzni vykoply Jakuba Surovčíka k letnímu posunu na post prvního gólmana. Současnost, jak potvrzují i statistiky, však není rozhodně uspokojující. Sparťanský brankář musí přidat, obhájit pozici, již uzmul. Klid na to dostane.
Wiktor Nowak obstřelem uklidil míč precizně do horního rohu. Danijel Šturm při samostatném úniku naprosto v klidu proměnil přihrávku Davida Mosese. A Emmanuel Ayaosi na konci připomněl sparťanům kousky Lukáše Haraslína – dotvořil tím skóre derby.
Slavia výsledkově smázla Spartu 3:0. Jakub Surovčík byl u gólů bez šance, přesto se vkrádají po jeho výkonech od startu sezony pochybnosti. Rozhodně není pevný jako skála, což je v případě sparťanské jedničky nezbytnost.
Po derby to jasně pojmenoval Petr Ruman, někdejší bundesligový útočník, dnes trenér a pravidelný expert deníku Sport. „Viděl jsem obrovský rozdíl ve výkonech brankářů. Co Markovič chytil, ale i jak rozehrával. To bylo o třídu lepší než na straně Sparty,“ pronesl velmi tvrdě. „Byl to opravdu jeden z rozhodujících faktorů, proč Slavia vyhrála derby,“ doplnil.
- 1:112.3%
- 0:110.1%
- 1:29.6%
- 0:28.9%
Potíží - samozřejmě pro Surovčíka i Spartu - je fakt, že expertův vyostřený soud podporují statistiky. Čtyřiadvacetiletý slovenský reprezentant v nich patří k ligovému podprůměru, a to i v základních číslech, tedy inkasovaných gólech. V absolutní rovině, inkasoval desetkrát, je pátý nejhorší. V přepočtu na 90 minut je podle datové společnosti Wyscout 6. nejhorší.
Asi nejtěžší numero pro jeho reputaci jsou takzvané zabráněné góly. V nich je na minus 1,55. Dostal prakticky o dvě branky více, než by měl, a hned šestnáct kolegů s rukavicemi je na tom v nejvyšší soutěži lépe.
Sparta se vyptávala na Koutného z Olomouce
„Obecnou brankářskou kvalitu má, prokázal ji v minulé sezoně, kdy nahradil Vindahla. Měl výborné zápasy. Otazník visí u toho, jestli je skutečně dlouhodobá jednička pro Spartu Praha,“ zamyslel se Zdeněk Zlámal.
Někdejší gólman Slavie, Bohemians či Olomouce se mihnul také na Letné. „Ve Spartě je obrovský tlak, nemůže za ni chytat každý. Fanoušci si pamatují v brance obrovské osobnosti a srovnávají je se současnými gólmany. Jednička je Surovčík, má potenciál a myslím, že do toho doroste. Věřím mu, i když poslední zápasy měl horší, balony ho netrefovaly, jak by měly,“ postavil se za svého nástupce.
Podobný pohled má ostatně také vedení Sparty. Podle informací Sportu do konce transferového okna nepřivede na gólmanskou pozici nové jméno. V létě už jednoho brankáře sportovní ředitel Tomáš Rosický podepsal. Z MTK Budapešť přišla bývalá jednička maďarské jedenadvacítky s minulostí ve West Hamu United. Krisztián Hegyi se však přes Surovčíka neprosadil a po odchodu Petera Vindahla do Itálie plní roli dvojky.
Přitom o dvou možnostech se minimálně spekulovalo. Obě nabídla česká liga, jména tedy nepřekvapí. Sparta se poptávala v Olomouci na mladého Jana Koutného, jenž by splňoval její požadavky na výšku, rozehrávku. Jenže cena za jedenadvacetiletého pavouka je v tuto chvíli vysoká, těžko by padala pod 7 milionů eur (170 milionů korun). Navíc Sigma se bude v budoucnu snažit nasměrovat talent rovnou do ciziny.
Druhou možností je hradecký Adam Zadražil. Vedení Votroků mělo v hlavě obchod spojený s přechodem Martina Suchomela na východ, kde na jaře velmi úspěšně hostoval. Zadražil však rozhodně není vysněná varianta pro Briana Priskeho kvůli pochybnostem o jeho hře nohama, na níž dánský trenér bazíruje.
Navíc tu byl plán se Surovčíkovým posunem. A ten se nemění.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|7
|5
|2
|0
|21:5
|17
|2
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|13:8
|13
|3
Liberec
|6
|4
|1
|1
|8:3
|13
|4
Zbrojovka
|7
|4
|1
|2
|10:9
|13
|5
Ml. Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|6
Jablonec
|5
|3
|1
|1
|6:4
|10
|7
Teplice
|6
|3
|1
|2
|12:12
|10
|8
Plzeň
|6
|2
|3
|1
|14:12
|9
|9
Sparta
|6
|3
|0
|3
|12:10
|9
|10
Baník
|5
|3
|0
|2
|4:6
|9
|11
Hr. Králové
|5
|2
|1
|2
|4:5
|7
|12
Bohemians
|6
|1
|3
|2
|6:9
|6
|13
Artis
|7
|1
|1
|5
|6:16
|4
|14
Slovácko
|7
|0
|3
|4
|5:12
|3
|15
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|5:12
|2
|16
Zlín
|6
|0
|0
|6
|5:13
|0
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu