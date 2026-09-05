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ONLINE: Slavia - Zbrojovka 1:0. Chorý proměnil penaltu! Dvě zranění domácích opor

Tomáš Chorý slaví proměněnou penaltu proti Zbrojovce
Tomáš Chorý slaví proměněnou penaltu proti ZbrojovceZdroj: ČTK / Šulová Kateřina
Tomáš Chorý slaví proměněnou penaltu proti Zbrojovce
Tomáš Chorý slaví proměněnou penaltu proti Zbrojovce
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iSport.cz
Chance Liga
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Přímý souboj o první místo. To přesně nabídne duel 7. kola Chance Ligy mezi Slavií a Zbrojovkou Brno. Zatímco úřadující mistr očekávaně vede tabulku se 14 body, brněnský nováček má po třech výhrách v řadě jen o jeden bod méně. Pokud by Zbrojovka v Edenu vyhrála, poskočila by senzačně na první pozici. V základní sestavě nastupuje poprvé od trestu z jarního dreby Tomáš Chorý, debutuje Polák Oskar Kubiak. Utkání nabídne také velký trenérský souboj mezi Jindřichem Trpišovským a Martinem Svědíkem. Kdo se bude radovat? Zápas začíná v 15 hodin, sledujte ONLINE přenos na webu iSport.

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Průběh zápasu · Chance Liga · 7. kolo
Slavia Praha
so 5. 9.
1:0
45. min
Zbrojovka Brno
Pravděpodobnost výhry
Výhra Slavia
Remíza
Výhra Zbrojovka
Pravděpodobná skóre
  • 2:024.2%
  • 3:018.5%
  • 1:015.8%
  • 4:09.4%
Vývoj šancí v průběhu zápasu
⚽ 1:0
Predikce aktualizována: 5. 9. 2026 15:51
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia642017:514
2Zbrojovka641110:513
3Liberec64118:313
4Ml. Boleslav532011:611
5Olomouc631210:810
6Jablonec53116:410
7Teplice631212:1210
8Sparta630312:109
9Baník53024:69
10Hr. Králové52124:57
11Bohemians51316:66
12Plzeň513111:126
13Artis61146:134
14Slovácko60245:122
15Pardubice60155:121
16Zlín60065:130
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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