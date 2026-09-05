ONLINE: Slavia - Zbrojovka. Mistr proti nováčkovi, bitva o první místo v Edenu!
Přímý souboj o první místo. To přesně nabídne duel 7. kola Chance Ligy mezi Slavií a Zbrojovkou Brno. Zatímco úřadující mistr očekávaně vede tabulku se 14 body, brněnský nováček má po třech výhrách v řadě jen o jeden bod méně. Pokud by Zbrojovka v Edenu vyhrála, poskočila by senzačně na první pozici. Utkání nabídne také velký trenérský souboj mezi Jindřichem Trpišovským a Martinem Svědíkem. Kdo se bude radovat? Zápas začíná v 15 hodin, sledujte ONLINE přenos na webu iSport.
- 3:012.0%
- 2:011.7%
- 4:09.1%
- 3:17.5%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|6
|4
|2
|0
|17:5
|14
|2
Zbrojovka
|6
|4
|1
|1
|10:5
|13
|3
Liberec
|6
|4
|1
|1
|8:3
|13
|4
Ml. Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|5
Olomouc
|6
|3
|1
|2
|10:8
|10
|6
Jablonec
|5
|3
|1
|1
|6:4
|10
|7
Teplice
|6
|3
|1
|2
|12:12
|10
|8
Sparta
|6
|3
|0
|3
|12:10
|9
|9
Baník
|5
|3
|0
|2
|4:6
|9
|10
Hr. Králové
|5
|2
|1
|2
|4:5
|7
|11
Bohemians
|5
|1
|3
|1
|6:6
|6
|12
Plzeň
|5
|1
|3
|1
|11:12
|6
|13
Artis
|6
|1
|1
|4
|6:13
|4
|14
Slovácko
|6
|0
|2
|4
|5:12
|2
|15
Pardubice
|6
|0
|1
|5
|5:12
|1
|16
Zlín
|6
|0
|0
|6
|5:13
|0
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