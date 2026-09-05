SESTŘIH: Slavia - Zbrojovka 4:0. Debakl! Góly Chorého, návrat Juráska i sporný moment
Tomáš Chorý nastoupil poprvé od trestu z jarního derby za Slavii od začátku zápasu a v 7. kole Chance Ligy přispěl k vítězství 4:0 nad Zbrojovkou dvěma góly. Nejprve vysoký útočník proměnil kontroverzně nařízenou penaltu po vzájemném držení s Jakubem Klímou, poté se trefil po centru Samuela Isifeho. Třetí branku přidal po povedené kombinaci Emmanuel Ayaosi. Debakl završil při svém prvním utkání v sezoně David Jurásek. „Sešívaní“ tak uhájili první příčku, mrzet je však bude zranění dvou opor. Už v prvním poločase museli střídat David Zima a Lukáš Provod. Jindřich Trpišovský dopřál debut Oskaru Kubiakovi.
Obhájce titulu z Edenu navázal na minulé vítězství 3:0 v derby na stadionu Sparty a v ligové sezoně dál drží neporazitelnost. Neúplnou tabulku vede o čtyři body. Slávisté se ideálně naladili na čtvrteční vstup do hlavní fáze Ligy mistrů proti Lens. Brněnský nováček utrpěl teprve druhou porážku v sezoně a klesl na čtvrtou příčku.
Trenér Slavie Trpišovský udělal oproti derby tři změny v základní sestavě. Do zahajovací jedenáctky vrátil Isifeho, poprvé v sezoně hrál po odpykání disciplinárního trestu ze závěru minulého ročníku útočník Chorý a po zranění premiérově nastoupila polská letní posila Kubiak.
Nucená střídání opor
Úvod se nesl ve znamení protestu domácího „kotle“, který vyvěsil transparent „Stop kriminalizaci fanoušků" a 10 minut nefandil. Na povzbuzování zbytku stadionu reagovali příznivci na severní tribuně pískotem. Více čtěte ZDE>>>
Zbrojovka zpočátku držela s favoritem krok, první velké šanci čelila až ve 20. minutě, kdy utekl Šturm, ale brankář Hrdina pokus o dloubák přečetl. Domácí museli už v úvodních 26 minutách dvakrát vynuceně střídat, zraněné české reprezentanty Zimu s Provodem nahradili Vlček a Ayaosi.
Brňané hráli v Edenu otevřenou partii a také občas zahrozili. Ve 28. minutě se uvolnil Čavoš, jenže přestřelil. Na opačné straně Šturmovo zakončení na poslední chvíli zablokovala brněnská defenziva, hostující Vachoušek pak z voleje zamířil těsně nad.
Svědík: Takové penalty jsou masakr
Ve 38. minutě už Pražané vedli. Po dlouhém autu se ve vápně vzájemně drželi Klíma s Chorým, který pak soupeře stáhl na sebe na zem. A sudí Jan Beneš nečekaně a také velmi přísně a nejspíš i nesprávně posoudil zákrok jako nedovolený. Slávistický útočník se z penalty nezmýlil, i když Hrdina vystihl směr střely. Chorý proměnil i 19. pokutový kop v ligové kariéře.
„Za mě to žádná penalta nebyla. Jestli se takové budou pískat, tak je to masakr. Ale já si myslím, že se to děje jen na některých stadionech a mělo by to z ligy vymizet," zlobil se po utkání Martin Svědík, trenér Brna.
Po změně stran začala Zbrojovka aktivně. V 50. minutě Vaníček vrátil hlavou míč před branku, ale nejlepší týmový střelec Vašulín už byl z úhlu a ve skluzu zamířil mimo. Na opačné straně vyrazil Šturmovu technickou ránu Hrdina a poté Chorý ve skluzu zblízka poslal balon těsně nad. Krátce nato poprvé v sezoně po zranění naskočil do hry český reprezentant Jurásek.
V 65. minutě se už Chorý po podobné akci jako krátce předtím se štěstím prosadil. Po Isifeho přízemním centru napříč vápnem jej atakoval vracející se Penxa a útočník si napálil nohu, od níž se balon dokutálel za čáru. Český reprezentant poprvé od březnového derby se Spartou zaznamenal v lize dva góly v jednom utkání, na premiérový hattrick v domácí nejvyšší soutěži však opět nedosáhl.
O chvíli později na opačné straně vykopl Vlček tečovanou střelou z přímého kopu. V 76. minutě domácí definitivně stvrdili zisk tří bodů. Šturm elegantní patičkou vysunul střídajícího Ayaosiho a letní posila z Karviné před Hrdinou nezaváhala. Nigerijský křídelník navázal na gól z derby a připsal si třetí branku v ligové sezoně.
Návrat vyšperkovaný gólem
Brňané měli v Edenu i smůlu. V 78. minutě si na centr na zadní tyči naběhl Hunal, hlavou ale trefil jen přední tyč. Naopak domácí byli v zakončení chladnokrevní. V 88. minutě se dostal do brejku střídající Jurásek a návrat na trávník po zranění vyšperkoval gólem.
Slavia potřetí v sezoně dala v jednom duelu minimálně čtyři branky, výsledkem 4:0 zvítězila i v Ostravě. S 21 zásahy má nejlepší útok ligy. Červenobílí v nejvyšší soutěži se Zbrojovkou podesáté za sebou bodovali. Zároveň vylepšili svou domácí bilanci v Edenu, kde prohráli jediné z posledních 51 ligových utkání, a to ještě kontumačně květnové derby.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|6
|4
|2
|0
|17:5
|14
|2
Zbrojovka
|6
|4
|1
|1
|10:5
|13
|3
Liberec
|6
|4
|1
|1
|8:3
|13
|4
Ml. Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|5
Olomouc
|6
|3
|1
|2
|10:8
|10
|6
Jablonec
|5
|3
|1
|1
|6:4
|10
|7
Teplice
|6
|3
|1
|2
|12:12
|10
|8
Sparta
|6
|3
|0
|3
|12:10
|9
|9
Baník
|5
|3
|0
|2
|4:6
|9
|10
Hr. Králové
|5
|2
|1
|2
|4:5
|7
|11
Bohemians
|5
|1
|3
|1
|6:6
|6
|12
Plzeň
|5
|1
|3
|1
|11:12
|6
|13
Artis
|6
|1
|1
|4
|6:13
|4
|14
Slovácko
|6
|0
|2
|4
|5:12
|2
|15
Pardubice
|6
|0
|1
|5
|5:12
|1
|16
Zlín
|6
|0
|0
|6
|5:13
|0
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu