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Slavia - Zbrojovka 4:0. Debakl! Góly Chorého i návrat Juráska, zranění dvou opor

Tomáš Chorý slaví proměněnou penaltu proti Zbrojovce
Tomáš Chorý slaví proměněnou penaltu proti ZbrojovceZdroj: ČTK / Šulová Kateřina
Emmanuel Ayaosi slaví gól do sítě Zbrojovky
Emmanuel Ayaosi slaví gól se Samuelem Isifem
Jaromír Zmrhal se v dresu Zbrojovky vrátil do Edenu
Tomáš Chorý slaví svůj druhý gól do sítě Zbrojovky
Tomáš Chorý slaví svůj druhý gól do sítě Zbrojovky
Michal Sadílek protestuje u rozhodčího Beneše
Jindřich Trpišovský diriguje své svěřence
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Chance Liga
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To byl návrat do základní sestavy! Tomáš Chorý nastoupil poprvé od trestu z jarního derby za Slavii od začátku zápasu a v 7. kole Chance Ligy přispěl k vítězství 4:0 nad Zbrojovkou. Nejprve vysoký útočník proměnil penaltu, poté se trefil po centru Samuela Isifeho. Třetí branku přidal po povedené kombinaci Emmanuel Ayaosi. Debakl završil při svém prvním utkání v sezoně David Jurásek. „Sešívaní“ tak uhájili první příčku, mrzet je však bude zranění dvou opor. Už v prvním poločase museli střídat David Zima a Lukáš Provod. Jindřich Trpišovský dopřál debut Oskaru Kubiakovi.

Duel provázel fanouškovský bojkot, příznivci Slavie i Zbrojovky na začátku zápasu aktivně nefandili na protest proti možné kriminalizaci pyrotechniky na stadionech. Více čtěte ZDE>>>

Podrobnosti připravujeme.

KonecLIVE
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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia642017:514
2Zbrojovka641110:513
3Liberec64118:313
4Ml. Boleslav532011:611
5Olomouc631210:810
6Jablonec53116:410
7Teplice631212:1210
8Sparta630312:109
9Baník53024:69
10Hr. Králové52124:57
11Bohemians51316:66
12Plzeň513111:126
13Artis61146:134
14Slovácko60245:122
15Pardubice60155:121
16Zlín60065:130
  • Skupina o titul
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  • Skupina o záchranu

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