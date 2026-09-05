Slavia - Zbrojovka 4:0. Debakl! Góly Chorého i návrat Juráska, zranění dvou opor
To byl návrat do základní sestavy! Tomáš Chorý nastoupil poprvé od trestu z jarního derby za Slavii od začátku zápasu a v 7. kole Chance Ligy přispěl k vítězství 4:0 nad Zbrojovkou. Nejprve vysoký útočník proměnil penaltu, poté se trefil po centru Samuela Isifeho. Třetí branku přidal po povedené kombinaci Emmanuel Ayaosi. Debakl završil při svém prvním utkání v sezoně David Jurásek. „Sešívaní“ tak uhájili první příčku, mrzet je však bude zranění dvou opor. Už v prvním poločase museli střídat David Zima a Lukáš Provod. Jindřich Trpišovský dopřál debut Oskaru Kubiakovi.
Duel provázel fanouškovský bojkot, příznivci Slavie i Zbrojovky na začátku zápasu aktivně nefandili na protest proti možné kriminalizaci pyrotechniky na stadionech. Více čtěte ZDE>>>
Podrobnosti připravujeme.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|6
|4
|2
|0
|17:5
|14
|2
Zbrojovka
|6
|4
|1
|1
|10:5
|13
|3
Liberec
|6
|4
|1
|1
|8:3
|13
|4
Ml. Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|5
Olomouc
|6
|3
|1
|2
|10:8
|10
|6
Jablonec
|5
|3
|1
|1
|6:4
|10
|7
Teplice
|6
|3
|1
|2
|12:12
|10
|8
Sparta
|6
|3
|0
|3
|12:10
|9
|9
Baník
|5
|3
|0
|2
|4:6
|9
|10
Hr. Králové
|5
|2
|1
|2
|4:5
|7
|11
Bohemians
|5
|1
|3
|1
|6:6
|6
|12
Plzeň
|5
|1
|3
|1
|11:12
|6
|13
Artis
|6
|1
|1
|4
|6:13
|4
|14
Slovácko
|6
|0
|2
|4
|5:12
|2
|15
Pardubice
|6
|0
|1
|5
|5:12
|1
|16
Zlín
|6
|0
|0
|6
|5:13
|0
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