Artis - Plzeň 0:3. Přesvědčivá výhra Viktorie, rozhodla drtivá pětiminutovka
Fotbalisté Plzně zvítězili nad Artisem přesvědčivě 3:0 a připsali si druhou ligovou výhru, zároveň první pod trenérem Radoslavem Kováčem. Zápas v Brně rozhodla klíčová pětiminutovka na konci prvního poločasu. Nejprve se zdálo, že na gól Amara Memiče Artis odpoví vyrovnáním. Krásný gól Dominika Preislera, ale VAR kvůli faulu ve výstavbě odvolal. Viktoria vzápětí dvakrát udeřila zásluhou Cheicka Souarého a Lukáše Červa. Vedení už si ve druhém poločase ustrážila a může slavit posun na průběžné osmé místo. Artis je se čtyřmi body třináctý.
Podrobnosti připravujeme.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|6
|4
|2
|0
|17:5
|14
|2
Zbrojovka
|6
|4
|1
|1
|10:5
|13
|3
Liberec
|6
|4
|1
|1
|8:3
|13
|4
Ml. Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|5
Olomouc
|6
|3
|1
|2
|10:8
|10
|6
Jablonec
|5
|3
|1
|1
|6:4
|10
|7
Teplice
|6
|3
|1
|2
|12:12
|10
|8
Sparta
|6
|3
|0
|3
|12:10
|9
|9
Baník
|5
|3
|0
|2
|4:6
|9
|10
Hr. Králové
|5
|2
|1
|2
|4:5
|7
|11
Bohemians
|5
|1
|3
|1
|6:6
|6
|12
Plzeň
|5
|1
|3
|1
|11:12
|6
|13
Artis
|6
|1
|1
|4
|6:13
|4
|14
Slovácko
|6
|0
|2
|4
|5:12
|2
|15
Pardubice
|6
|0
|1
|5
|5:12
|1
|16
Zlín
|6
|0
|0
|6
|5:13
|0
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