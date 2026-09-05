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Artis - Plzeň 0:3. Přesvědčivá výhra Viktorie, rozhodla drtivá pětiminutovka

Lukáš Červ se raduje se spoluhráči ze vstřeleného gólu
Lukáš Červ se raduje se spoluhráči ze vstřeleného góluZdroj: ČTK / Šálek Václav
Fanoušci Plzně v Brně
El Hadji Ndiaye z Artisu Brno v souboji s plzeňským Amarem Memičem
Cheick Souaré z Plzně se raduje z gólu
Cheick Souaré z Plzně se raduje z gólu
Lukáš Červ se trefil z dálky
Lukáš Červ se raduje se spoluhráči ze vstřeleného gólu
Florian Wiegele inkasuje gól, který nakonec neplatil
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iSport.cz
Chance Liga
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Fotbalisté Plzně zvítězili nad Artisem přesvědčivě 3:0 a připsali si druhou ligovou výhru, zároveň první pod trenérem Radoslavem Kováčem. Zápas v Brně rozhodla klíčová pětiminutovka na konci prvního poločasu. Nejprve se zdálo, že na gól Amara Memiče Artis odpoví vyrovnáním. Krásný gól Dominika Preislera, ale VAR kvůli faulu ve výstavbě odvolal. Viktoria vzápětí dvakrát udeřila zásluhou Cheicka Souarého a Lukáše Červa. Vedení už si ve druhém poločase ustrážila a může slavit posun na průběžné osmé místo. Artis je se čtyřmi body třináctý.

Podrobnosti připravujeme.

KonecLIVE
03

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia642017:514
2Zbrojovka641110:513
3Liberec64118:313
4Ml. Boleslav532011:611
5Olomouc631210:810
6Jablonec53116:410
7Teplice631212:1210
8Sparta630312:109
9Baník53024:69
10Hr. Králové52124:57
11Bohemians51316:66
12Plzeň513111:126
13Artis61146:134
14Slovácko60245:122
15Pardubice60155:121
16Zlín60065:130
  • Skupina o titul
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  • Skupina o záchranu

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