ONLINE: Artis - Plzeň 0:3. Pětiminutovka hrůzy domácích! Po neuznaném gólu dva inkasovali
Pět zápasů, z toho jediná výhra. V Plzni nemůže panovat spokojenost se vstupem do nové sezony Chance Ligy, Viktoria za tři body zvládla jen domácí duel s dosud nulovým Zlínem a před víkendem se nacházela až na 12. místě. Jeden z favoritů na přední příčky před týdnem zaznamenal další ztrátu, když doma jen remizoval se Slováckem. Nakopne se v duelu na hřišti Artisu? Nováček má na kontě jen o dva body méně, minulý víkend zapsal premiérovou výhru v nejvyšší soutěži v Pardubicích. Zápas začíná v 18 hodin, sledujte ONLINE přenos na webu iSport.
- 0:422.9%
- 0:321.8%
- 0:512.0%
- 1:410.8%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|6
|4
|2
|0
|17:5
|14
|2
Zbrojovka
|6
|4
|1
|1
|10:5
|13
|3
Liberec
|6
|4
|1
|1
|8:3
|13
|4
Ml. Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|5
Olomouc
|6
|3
|1
|2
|10:8
|10
|6
Jablonec
|5
|3
|1
|1
|6:4
|10
|7
Teplice
|6
|3
|1
|2
|12:12
|10
|8
Sparta
|6
|3
|0
|3
|12:10
|9
|9
Baník
|5
|3
|0
|2
|4:6
|9
|10
Hr. Králové
|5
|2
|1
|2
|4:5
|7
|11
Bohemians
|5
|1
|3
|1
|6:6
|6
|12
Plzeň
|5
|1
|3
|1
|11:12
|6
|13
Artis
|6
|1
|1
|4
|6:13
|4
|14
Slovácko
|6
|0
|2
|4
|5:12
|2
|15
Pardubice
|6
|0
|1
|5
|5:12
|1
|16
Zlín
|6
|0
|0
|6
|5:13
|0
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