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ONLINE: Artis - Plzeň. Nakopne se Viktoria na hřišti nováčka? Vavro poprvé v základu

Postupová radost Plzně
Postupová radost PlzněZdroj: ČTK / Chaloupka Miroslav
Alexis Alegue z Artisu Brno (uprostřed) slaví se spoluhráči gól
Radoslav Kováč na lavičce Plzně
Hráči Artisu Brno slaví gól s fanoušky
Děkovačka hráčů Plzně s fanoušky
Radost hráčů Artisu
Lukáš Červ zakončuje na branku Milana Heči
Alexis Alegue z Artisu Brno slaví gól
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iSport.cz
Chance Liga
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Pět zápasů, z toho jediná výhra. V Plzni nemůže panovat spokojenost se vstupem do nové sezony Chance Ligy, Viktoria za tři body zvládla jen domácí duel s dosud nulovým Zlínem a před víkendem se nacházela až na 12. místě. Jeden z favoritů na přední příčky před týdnem zaznamenal další ztrátu, když doma jen remizoval se Slováckem. Nakopne se v duelu na hřišti Artisu? Nováček má na kontě jen o dva body méně, minulý víkend zapsal premiérovou výhru v nejvyšší soutěži v Pardubicích. Zápas začíná v 18 hodin, sledujte ONLINE přenos na webu iSport.

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Předpověď zápasu · Chance Liga · 7. kolo
Artis Brno
so 5. 9.
18:00
Viktoria Plzeň
Pravděpodobnost výhry
Výhra Artis
Remíza
Výhra Plzeň
Pravděpodobná skóre
  • 0:210.0%
  • 1:29.9%
  • 1:19.5%
  • 0:18.6%
Predikce aktualizována: 5. 9. 2026 17:22
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia642017:514
2Zbrojovka641110:513
3Liberec64118:313
4Ml. Boleslav532011:611
5Olomouc631210:810
6Jablonec53116:410
7Teplice631212:1210
8Sparta630312:109
9Baník53024:69
10Hr. Králové52124:57
11Bohemians51316:66
12Plzeň513111:126
13Artis61146:134
14Slovácko60245:122
15Pardubice60155:121
16Zlín60065:130
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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