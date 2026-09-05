SESTŘIH: Artis - Plzeň 0:3. Přesvědčivá výhra Viktorie, rozhodla drtivá pětiminutovka
Fotbalisté Plzně zvítězili nad Artisem přesvědčivě 3:0 a připsali si druhou ligovou výhru, zároveň první pod trenérem Radoslavem Kováčem. Zápas v Brně rozhodla klíčová pětiminutovka na konci prvního poločasu. Nejprve se zdálo, že na gól Amara Memiče Artis odpoví vyrovnáním. Krásný gól Dominika Preislera, ale VAR kvůli faulu ve výstavbě odvolal. Viktoria vzápětí dvakrát udeřila zásluhou Cheicka Souarého a Lukáše Červa. Vedení už si ve druhém poločase ustrážila a může slavit posun na průběžné osmé místo. Artis je se čtyřmi body třináctý.
První ligový souboj mezi Artisem a Plzní v prvním poločase rozhodně nenudil. Už ve čtvrté minutě se o rozruch postaral „nůžkami" domácí útočník Ndiaye, ale kousek mu přece jen chyběl. Domácí prvních 10 minut nehráli vůbec špatně, zkušenější soupeř však postupně přebral iniciativu a během několika minut hned čtyřikrát zaměstnal Stoppena, jenž pochytal řadu nebezpečných pokusů.
Brněnská obrana odolávala do 30. minuty, Višinský poslal přesný centr za obranu, kam se rychle dostal Memič a tvrdou přízemní střelou nedal brněnskému brankáři žádnou šanci. První trefou v ligovém ročníku stylově oslavil 100. start v nejvyšší české soutěži.
Předčasná radost, pak smršť
Uběhlo sedm, respektive osm minut a moderátor Artisu dvakrát spustil gólovou znělku. Radost fanoušků na tribunách byla nicméně předčasná. Nejprve si po standardce zaběhl za obranu Fully a uklidil míč za Wiegeleho. Jenže jeho radost překazil ofsajd. Posléze Glossoa krásným centrem našel Preislera, jehož střela z voleje zaplula do sítě. I tady byl přestupek, ve středu hřiště totiž objevili videorozhodčí faul.
Opaření domácí byli nekoncentrovaní a v rychlém sledu dostali dvě rány do vazu. Memič poslal přesný centr na Suarého, na jehož přízemní střelu Stoppen nedosáhl. Jinak výborně chytající brněnský gólman udělal o minutu později minelu, když špatně rozehrál. Míč poslal přímo na kopačky Červa, který přeloboval obranu i gólmana a nezištně poslal balon do opuštěné svatyně. Stejně jako Souaré si v ligové sezoně otevřel střelecký účet.
Pohlídaný závěr
Domácí vstoupili do druhého poločasu sympaticky a chtěli něco s nepřízní osudu udělat. O první vzrušení se postarala dvojice Komljenovič a zakončující Alégué. Ten běžel po průnikové přihrávce sám na Wiegeleho, který ho ale dokázal vychytat. Plzeň hrála zkušeně, nikam zbytečně nevyrážela, a pokud se objevila chybička, tak samozřejmě zahrozila. Adu ještě před odchodem na střídačku pořádně protáhl Stoppena.
Duel se prakticky dohrával. Čtvrtou branku mohl přidat ještě Hrošovský, který se objevil sám na hranici velkého vápna, minul však o kousek bránu. Plzeň tak v poklidu dokráčela ke třem bodům, kterým položila základ již v prvním poločase.
Artis prohrál všechny čtyři domácí ligové zápasy a dostal v nich 13 gólů. S 16 inkasovanými brankami má nejhorší defenzivou soutěže. Viktoria zvítězila venku v lize teprve ve druhém z posledních šesti utkání.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|6
|4
|2
|0
|17:5
|14
|2
Zbrojovka
|6
|4
|1
|1
|10:5
|13
|3
Liberec
|6
|4
|1
|1
|8:3
|13
|4
Ml. Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|5
Olomouc
|6
|3
|1
|2
|10:8
|10
|6
Jablonec
|5
|3
|1
|1
|6:4
|10
|7
Teplice
|6
|3
|1
|2
|12:12
|10
|8
Sparta
|6
|3
|0
|3
|12:10
|9
|9
Baník
|5
|3
|0
|2
|4:6
|9
|10
Hr. Králové
|5
|2
|1
|2
|4:5
|7
|11
Bohemians
|5
|1
|3
|1
|6:6
|6
|12
Plzeň
|5
|1
|3
|1
|11:12
|6
|13
Artis
|6
|1
|1
|4
|6:13
|4
|14
Slovácko
|6
|0
|2
|4
|5:12
|2
|15
Pardubice
|6
|0
|1
|5
|5:12
|1
|16
Zlín
|6
|0
|0
|6
|5:13
|0
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu