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Olomouc doma přehrála Bohemians 3:0, trefil se i Sejk. Slovácko s Pardubicemi bez branek

Gólová radost Václava Sejka
Gólová radost Václava SejkaZdroj: ČTK / Luděk Peřina
David Lischka z Bohemians a Václav Sejk z Olomouce
Abdullahi Tanko z Pardubic, Martin Šviderský za Andrej Stojčevski ze Slovácka
Domácí stadion olomoucké Sigmy
Abdullahi Tanko z Pardubic a Jocelin Behiratche ze Slovácka
Václav Sejk v souboji s Davidem Lischkou
Brankář Bohemians Tomáš Frühwald
Daniel Smékal z Pardubic a Martin Šviderský ze Slovácka
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iSport.cz
Chance Liga
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O víkendu se hraje už 7. kolo fotbalové Chance Ligy. Program odstartoval třemi zápasy v sobotu. Vedoucí Slavia smetla na domácím trávníku Zbrojovku 4:0, Sigma si poradila s Bohemians 3:0 a Slovácko se rozešlo s Pardubicemi bez branek. V 18:00 pak začíná utkání v Brně, kde Artis svede souboj s Plzní. Další čtyři zápasy jsou v neděli. Sledujte ONLINE přenosy a SESTŘIHY na webu iSport.

Základní část - 2026/2027

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Slavia - Zbrojovka 4:0

Slavia v přímém souboji o vedoucí příčku v tabulce rozdrtila Zbrojovku Brno 4:0. Skóre otevřel v 38. minutě z penalty Tomáš Chorý, nejlepší střelec minulého ročníku nejvyšší soutěže po změně stran přidal i druhý gól. V závěru se prosadili střídající Emmanuel Ayaosi a uzdravený David Jurásek.

Olomouc - Bohemians 3:0

Podrobnosti připravujeme.

Slovácko - Pardubice 0:0

Slovácko remizovalo s Pardubicemi bez branek. Oba týmy nadále čekají na první výhru v sezoně nejvyšší soutěže. Mužstvo z Uherského Hradiště má tři body, Východočeši v tabulce dva.

Předpověď kola · Chance Liga
Zápas102
OlomoucBohemians
So 5. 9. · dohráno
3:0
SlováckoPardubice
So 5. 9. · dohráno
0:0
SlaviaZbrojovka
So 5. 9. · dohráno
4:0
ArtisPlzeň
So 5. 9. 18:00
15%20%64%
Ml. BoleslavBaník
Ne 6. 9. 13:00
37%26%37%
JablonecLiberec
Ne 6. 9. 15:00
35%28%37%
ZlínTeplice
Ne 6. 9. 15:00
33%28%40%
Hr. KrálovéSparta
Ne 6. 9. 18:00
25%26%49%
JablonecBaník
St 9. 9. 17:00 · dohrávka 5. kola
42%27%31%
Hr. KrálovéPlzeň
St 9. 9. 19:00 · dohrávka 5. kola
28%26%46%
Predikce aktualizována: 5. 9. 2026 17:22
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia642017:514
2Zbrojovka641110:513
3Liberec64118:313
4Ml. Boleslav532011:611
5Olomouc631210:810
6Jablonec53116:410
7Teplice631212:1210
8Sparta630312:109
9Baník53024:69
10Hr. Králové52124:57
11Bohemians51316:66
12Plzeň513111:126
13Artis61146:134
14Slovácko60245:122
15Pardubice60155:121
16Zlín60065:130
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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