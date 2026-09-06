ONLINE: Mladá Boleslav - Baník. Sigma přehrála Bohemians, remíza Pardubic na Slovácku
O víkendu se hraje už 7. kolo fotbalové Chance Ligy. Program odstartoval čtyřmi sobotními zápasy. Vedoucí Slavia smetla na domácím trávníku Zbrojovku 4:0, Sigma si poradila s Bohemians 3:0 a Slovácko se rozešlo s Pardubicemi bez branek. Ve večerním utkání vyhrála Plzeň v Brně nad Artisem 3:0. Neděle pokračuje od 13:30 utkáním Mladé Boleslavi s Baníkem Ostrava. Sledujte ONLINE přenosy a SESTŘIHY na webu iSport.
Slavia - Zbrojovka 4:0
Slavia v přímém souboji o vedoucí příčku v tabulce rozdrtila Zbrojovku Brno 4:0. Skóre otevřel v 38. minutě z penalty Tomáš Chorý, nejlepší střelec minulého ročníku nejvyšší soutěže po změně stran přidal i druhý gól. V závěru se prosadili střídající Emmanuel Ayaosi a uzdravený David Jurásek.
Artis - Plzeň 0:3
Zápas v Brně rozhodla klíčová pětiminutovka na konci prvního poločasu. Nejprve se zdálo, že na gól Amara Memiče Artis odpoví vyrovnáním. Krásný gól Dominika Preislera, ale VAR kvůli faulu ve výstavbě odvolal. Viktoria vzápětí dvakrát udeřila zásluhou Cheicka Souarého a Lukáše Červa. Vedení si následně ve druhém poločase ustrážila.
Olomouc - Bohemians 3:0
Olomouc zvítězila 3:0 nad Bohemians 1905. Za třemi body ji nasměroval Péter Baráth, prosadil se také Václav Sejk a po změně stran premiérovou trefu v modrobílém dresu střídající letní posila Marko Soldo.
Slovácko - Pardubice 0:0
Slovácko remizovalo s Pardubicemi bez branek. Oba týmy nadále čekají na první výhru v sezoně nejvyšší soutěže. Mužstvo z Uherského Hradiště má tři body, Východočeši v tabulce dva.
|Zápas
|1
|0
|2
So 5. 9. · dohráno
SlováckoPardubice
|0:0
So 5. 9. · dohráno
OlomoucBohemians
|3:0
So 5. 9. · dohráno
SlaviaZbrojovka
|4:0
So 5. 9. · dohráno
ArtisPlzeň
|0:3
Ne 6. 9. 13:00
Ml. BoleslavBaník
|37%
|26%
|38%
Ne 6. 9. 15:00
JablonecLiberec
|35%
|28%
|37%
Ne 6. 9. 15:00
ZlínTeplice
|33%
|28%
|40%
Ne 6. 9. 18:00
Hr. KrálovéSparta
|25%
|26%
|49%
St 9. 9. 17:00 · dohrávka 5. kola
JablonecBaník
|42%
|27%
|31%
St 9. 9. 19:00 · dohrávka 5. kola
Hr. KrálovéPlzeň
|27%
|26%
|47%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|7
|5
|2
|0
|21:5
|17
|2
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|13:8
|13
|3
Liberec
|6
|4
|1
|1
|8:3
|13
|4
Zbrojovka
|7
|4
|1
|2
|10:9
|13
|5
Ml. Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|6
Jablonec
|5
|3
|1
|1
|6:4
|10
|7
Teplice
|6
|3
|1
|2
|12:12
|10
|8
Plzeň
|6
|2
|3
|1
|14:12
|9
|9
Sparta
|6
|3
|0
|3
|12:10
|9
|10
Baník
|5
|3
|0
|2
|4:6
|9
|11
Hr. Králové
|5
|2
|1
|2
|4:5
|7
|12
Bohemians
|6
|1
|3
|2
|6:9
|6
|13
Artis
|7
|1
|1
|5
|6:16
|4
|14
Slovácko
|7
|0
|3
|4
|5:12
|3
|15
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|5:12
|2
|16
Zlín
|6
|0
|0
|6
|5:13
|0
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu