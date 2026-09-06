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ONLINE: Mladá Boleslav - Baník. Sigma přehrála Bohemians, remíza Pardubic na Slovácku

Radost hráčů Baníku
Radost hráčů BaníkuZdroj: ČTK / Josef Vostárek
David Lischka z Bohemians a Václav Sejk z Olomouce
Abdullahi Tanko z Pardubic, Martin Šviderský za Andrej Stojčevski ze Slovácka
Domácí stadion olomoucké Sigmy
Abdullahi Tanko z Pardubic a Jocelin Behiratche ze Slovácka
Václav Sejk v souboji s Davidem Lischkou
Brankář Bohemians Tomáš Frühwald
Daniel Smékal z Pardubic a Martin Šviderský ze Slovácka
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iSport.cz, ČTK
Chance Liga
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O víkendu se hraje už 7. kolo fotbalové Chance Ligy. Program odstartoval čtyřmi sobotními zápasy. Vedoucí Slavia smetla na domácím trávníku Zbrojovku 4:0, Sigma si poradila s Bohemians 3:0 a Slovácko se rozešlo s Pardubicemi bez branek. Ve večerním utkání vyhrála Plzeň v Brně nad Artisem 3:0. Neděle pokračuje od 13:30 utkáním Mladé Boleslavi s Baníkem Ostrava. Sledujte ONLINE přenosy a SESTŘIHY na webu iSport.

Základní část - 2026/2027

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Slavia - Zbrojovka 4:0

Slavia v přímém souboji o vedoucí příčku v tabulce rozdrtila Zbrojovku Brno 4:0. Skóre otevřel v 38. minutě z penalty Tomáš Chorý, nejlepší střelec minulého ročníku nejvyšší soutěže po změně stran přidal i druhý gól. V závěru se prosadili střídající Emmanuel Ayaosi a uzdravený David Jurásek.

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SESTŘIH: Slavia - Zbrojovka 4:0. Góly Chorého i návrat Juráska, zranění opor • iSport.tv

Artis - Plzeň 0:3

Zápas v Brně rozhodla klíčová pětiminutovka na konci prvního poločasu. Nejprve se zdálo, že na gól Amara Memiče Artis odpoví vyrovnáním. Krásný gól Dominika Preislera, ale VAR kvůli faulu ve výstavbě odvolal. Viktoria vzápětí dvakrát udeřila zásluhou Cheicka Souarého a Lukáše Červa. Vedení si následně ve druhém poločase ustrážila.

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SESTŘIH: Artis - Plzeň 0:3. Přesvědčivá výhra Viktorie, rozhodla drtivá pětiminutovka • iSport.tv

Olomouc - Bohemians 3:0

Olomouc zvítězila  3:0 nad Bohemians 1905. Za třemi body ji nasměroval Péter Baráth, prosadil se také Václav Sejk a po změně stran premiérovou trefu v modrobílém dresu střídající letní posila Marko Soldo.

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SESTŘIH: Olomouc - Bohemians 3:0. Jasná záležitost domácích, trefil se i Sejk • iSport.tv

Slovácko - Pardubice 0:0

Slovácko remizovalo s Pardubicemi bez branek. Oba týmy nadále čekají na první výhru v sezoně nejvyšší soutěže. Mužstvo z Uherského Hradiště má tři body, Východočeši v tabulce dva.

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SESTŘIH: Slovácko - Pardubice 0:0. Souboj o první výhru v sezoně gól nenabídl • iSport.tv

 

Předpověď kola · Chance Liga
Zápas102
SlováckoPardubice
So 5. 9. · dohráno
0:0
OlomoucBohemians
So 5. 9. · dohráno
3:0
SlaviaZbrojovka
So 5. 9. · dohráno
4:0
ArtisPlzeň
So 5. 9. · dohráno
0:3
Ml. BoleslavBaník
Ne 6. 9. 13:00
37%26%38%
JablonecLiberec
Ne 6. 9. 15:00
35%28%37%
ZlínTeplice
Ne 6. 9. 15:00
33%28%40%
Hr. KrálovéSparta
Ne 6. 9. 18:00
25%26%49%
JablonecBaník
St 9. 9. 17:00 · dohrávka 5. kola
42%27%31%
Hr. KrálovéPlzeň
St 9. 9. 19:00 · dohrávka 5. kola
27%26%47%
Predikce aktualizována: 6. 9. 2026 12:06
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia752021:517
2Olomouc741213:813
3Liberec64118:313
4Zbrojovka741210:913
5Ml. Boleslav532011:611
6Jablonec53116:410
7Teplice631212:1210
8Plzeň623114:129
9Sparta630312:109
10Baník53024:69
11Hr. Králové52124:57
12Bohemians61326:96
13Artis71156:164
14Slovácko70345:123
15Pardubice70255:122
16Zlín60065:130
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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