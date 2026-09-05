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ONLINE: Olomouc - Bohemians 2:0, náskok zvýšil Sejk. Slovácko hostí Pardubice

Gólová radost Václava Sejka
Gólová radost Václava SejkaZdroj: ČTK / Luděk Peřina
David Lischka z Bohemians a Václav Sejk z Olomouce
Domácí stadion olomoucké Sigmy
Václav Sejk v souboji s Davidem Lischkou
Abdullahi Tanko z Pardubic a Jocelin Behiratche ze Slovácka
Brankář Bohemians Tomáš Frühwald
Václav Sejk se raduje z gólu
7
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iSport.cz
Chance Liga
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O víkendu nás čeká už 7. kolo fotbalové Chance Ligy. Program odstartuje čtyřmi zápasy v sobotu. Vedoucí Slavia přivítá od 15 hodin v Edenu nováčka Zbrojovku Brno, která se zatím drží na úžasném druhém místě. Ve stejném čase odstartují také duely Sigmy Olomouc proti Bohemians a Slovácka proti Pardubicím. V 18:00 pak začíná utkání v Brně, kde další nováček Artis svede souboj s Plzní. Další čtyři zápasy se hrají v neděli. Sledujte ONLINE přenosy na webu iSport.

Základní část - 2026/2027

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Předpověď kola · Chance Liga
Zápas102
SlováckoPardubice
So 5. 9. 15:00
32%41%28%
OlomoucBohemians
So 5. 9. 15:00
93%5%1%
SlaviaZbrojovka
So 5. 9. 15:00
91%8%1%
ArtisPlzeň
So 5. 9. 18:00
15%20%64%
Ml. BoleslavBaník
Ne 6. 9. 13:00
37%26%37%
JablonecLiberec
Ne 6. 9. 15:00
35%28%37%
ZlínTeplice
Ne 6. 9. 15:00
33%28%40%
Hr. KrálovéSparta
Ne 6. 9. 18:00
25%26%49%
JablonecBaník
St 9. 9. 17:00 · dohrávka 5. kola
42%27%31%
Hr. KrálovéPlzeň
St 9. 9. 19:00 · dohrávka 5. kola
28%26%47%
Predikce aktualizována: 5. 9. 2026 15:51
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
Zobrazit všechny predikce

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia642017:514
2Zbrojovka641110:513
3Liberec64118:313
4Ml. Boleslav532011:611
5Olomouc631210:810
6Jablonec53116:410
7Teplice631212:1210
8Sparta630312:109
9Baník53024:69
10Hr. Králové52124:57
11Bohemians51316:66
12Plzeň513111:126
13Artis61146:134
14Slovácko60245:122
15Pardubice60155:121
16Zlín60065:130
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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