SESTŘIHY: Liberec zvítězil v derby, výbuch Baníku v Boleslavi. Zlín zůstává bez bodu
O víkendu se hraje už 7. kolo fotbalové Chance Ligy. Program odstartoval čtyřmi sobotními zápasy. Vedoucí Slavia smetla na domácím trávníku Zbrojovku 4:0, Sigma si poradila s Bohemians 3:0 a Slovácko se rozešlo s Pardubicemi bez branek. Ve večerním utkání vyhrála Plzeň v Brně nad Artisem 3:0. Baník v neděli vyhořel v Mladé Boleslavi, kde padl vysoko 0:4. Výhru v podještědském derby 2:1 nad Jabloncem slaví Liberec, Zlín po prohře s Teplicemi (1:3) zůstává bez jediného bodu. Program uzavře utkání mezi Hradcem a Spartou. Sledujte ONLINE přenosy a SESTŘIHY na webu iSport.
Mladá Boleslav - Baník 4:0
Mladá Boleslav deklasovala doma Ostravu 4:0 a zůstává v nové sezoně neporažena. V prvním poločase se dvakrát prosadil nejlepší střelec soutěže Martin Šubert, po změně stran přidali další góly Solomon John a střídající Josef Kolářík.
Slavia - Zbrojovka 4:0
Slavia v přímém souboji o vedoucí příčku v tabulce rozdrtila Zbrojovku Brno 4:0. Skóre otevřel v 38. minutě z penalty Tomáš Chorý, nejlepší střelec minulého ročníku nejvyšší soutěže po změně stran přidal i druhý gól. V závěru se prosadili střídající Emmanuel Ayaosi a uzdravený David Jurásek.
Artis - Plzeň 0:3
Zápas v Brně rozhodla klíčová pětiminutovka na konci prvního poločasu. Nejprve se zdálo, že na gól Amara Memiče Artis odpoví vyrovnáním. Krásný gól Dominika Preislera, ale VAR kvůli faulu ve výstavbě odvolal. Viktoria vzápětí dvakrát udeřila zásluhou Cheicka Souarého a Lukáše Červa. Vedení si následně ve druhém poločase ustrážila.
Olomouc - Bohemians 3:0
Olomouc zvítězila 3:0 nad Bohemians 1905. Za třemi body ji nasměroval Péter Baráth, prosadil se také Václav Sejk a po změně stran premiérovou trefu v modrobílém dresu střídající letní posila Marko Soldo.
Slovácko - Pardubice 0:0
Slovácko remizovalo s Pardubicemi bez branek. Oba týmy nadále čekají na první výhru v sezoně nejvyšší soutěže. Mužstvo z Uherského Hradiště má tři body, Východočeši v tabulce dva.
|Zápas
|1
|0
|2
So 5. 9. · dohráno
SlováckoPardubice
|0:0
So 5. 9. · dohráno
OlomoucBohemians
|3:0
So 5. 9. · dohráno
SlaviaZbrojovka
|4:0
So 5. 9. · dohráno
ArtisPlzeň
|0:3
Ne 6. 9. · dohráno
Ml. BoleslavBaník
|4:0
Ne 6. 9. · dohráno
JablonecLiberec
|1:2
Ne 6. 9. · dohráno
ZlínTeplice
|1:3
Ne 6. 9. 18:00
Hr. KrálovéSparta
|25%
|26%
|49%
St 9. 9. 17:00 · dohrávka 5. kola
JablonecBaník
|44%
|26%
|30%
St 9. 9. 19:00 · dohrávka 5. kola
Hr. KrálovéPlzeň
|27%
|26%
|47%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|7
|5
|2
|0
|21:5
|17
|2
Liberec
|7
|5
|1
|1
|10:4
|16
|3
Ml. Boleslav
|6
|4
|2
|0
|15:6
|14
|4
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|13:8
|13
|5
Teplice
|7
|4
|1
|2
|15:13
|13
|6
Zbrojovka
|7
|4
|1
|2
|10:9
|13
|7
Jablonec
|6
|3
|1
|2
|7:6
|10
|8
Plzeň
|6
|2
|3
|1
|14:12
|9
|9
Sparta
|6
|3
|0
|3
|12:10
|9
|10
Baník
|6
|3
|0
|3
|4:10
|9
|11
Hr. Králové
|5
|2
|1
|2
|4:5
|7
|12
Bohemians
|6
|1
|3
|2
|6:9
|6
|13
Artis
|7
|1
|1
|5
|6:16
|4
|14
Slovácko
|7
|0
|3
|4
|5:12
|3
|15
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|5:12
|2
|16
Zlín
|7
|0
|0
|7
|6:16
|0
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